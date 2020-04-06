Golden Entry
- 专家
- Najdo Rasimoski
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Golden Entry V1.0 – 基于 Smart Money Concept 的智能交易 EA（MT5）
Golden Entry 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 和 ICT 交易逻辑 构建的 MetaTrader 5 全自动智能交易系统（Expert Advisor）。
该系统专注于市场结构分析、机构资金行为以及高质量入场点，避免使用随机指标和过度优化的策略。
本 EA 适合追求纪律、逻辑和结构化交易的交易者，而非高风险或激进交易风格。
交易逻辑
Golden Entry 基于 Smart Money 市场结构理论 对市场进行分析，包括：
-
市场结构（HH、HL、LH、LL）
-
结构突破（Break of Structure，BOS）
-
市场特征变化（Change of Character，CHoCH）
-
趋势方向与市场偏向判断
入场逻辑遵循 ICT 交易思想，只有当价格与关键结构区域产生有效交互后，系统才会执行交易。
EA 不会追价，也 不使用滞后型指标。
入场理念
-
基于市场结构的方向过滤
-
仅在条件确认后入场
-
无随机交易
-
无信号叠加
-
每个结构仅执行一次交易
以质量优先，而非数量。
风险管理
-
每笔交易风险可控
-
自动计算止损（SL）和止盈（TP）
-
不使用马丁格尔策略
-
不使用网格交易
-
不进行加仓或倍增
风险管理体系旨在控制回撤并保持长期稳定性。
交易风格
-
策略类型：趋势交易 & 剥头皮（Scalping）
-
执行方式：全自动
-
适用于纪律性强的交易环境
-
推荐交易品种：XAUUSD、主要外汇货币对
重要声明
-
本 EA 不是“稳赚系统”
-
不保证任何盈利
-
历史表现 不代表未来结果
-
交易前请合理设置风险参数
核心特点
-
基于 Smart Money Concept 的交易逻辑
-
ICT 风格入场机制
-
市场结构确认
-
清晰、稳定的执行逻辑
-
专为 MetaTrader 5 优化
-
无高风险交易机制