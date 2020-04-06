Golden Entry V1.0 – 基于 Smart Money Concept 的智能交易 EA（MT5）

Golden Entry 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 和 ICT 交易逻辑 构建的 MetaTrader 5 全自动智能交易系统（Expert Advisor）。

该系统专注于市场结构分析、机构资金行为以及高质量入场点，避免使用随机指标和过度优化的策略。

本 EA 适合追求纪律、逻辑和结构化交易的交易者，而非高风险或激进交易风格。

交易逻辑

Golden Entry 基于 Smart Money 市场结构理论 对市场进行分析，包括：

市场结构（HH、HL、LH、LL）

结构突破（Break of Structure，BOS）

市场特征变化（Change of Character，CHoCH）

趋势方向与市场偏向判断

入场逻辑遵循 ICT 交易思想，只有当价格与关键结构区域产生有效交互后，系统才会执行交易。

EA 不会追价，也 不使用滞后型指标。

入场理念

基于市场结构的方向过滤

仅在条件确认后入场

无随机交易

无信号叠加

每个结构仅执行一次交易

以质量优先，而非数量。

风险管理

每笔交易风险可控

自动计算止损（SL）和止盈（TP）

不使用马丁格尔策略

不使用网格交易

不进行加仓或倍增

风险管理体系旨在控制回撤并保持长期稳定性。

交易风格

策略类型： 趋势交易 & 剥头皮（Scalping）

执行方式： 全自动

适用于纪律性强的交易环境

推荐交易品种：XAUUSD、主要外汇货币对

重要声明

本 EA 不是“稳赚系统”

不保证任何盈利

历史表现 不代表未来结果

交易前请合理设置风险参数

核心特点

基于 Smart Money Concept 的交易逻辑

ICT 风格入场机制

市场结构确认

清晰、稳定的执行逻辑

专为 MetaTrader 5 优化

无高风险交易机制

Golden Entry 专为理解稳定性来自逻辑，而非承诺的交易者而打造。