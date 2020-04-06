Golden Entry
- Experts
- Najdo Rasimoski
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Golden Entry V1.0 – Expert Advisor baseado em Smart Money Concept (MT5)
Golden Entry é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, desenvolvido com base em Smart Money Concepts (SMC) e na lógica de trading ICT.
O sistema é focado na estrutura do mercado, no comportamento institucional do preço e em entradas de alta qualidade, evitando indicadores aleatórios e estratégias sobreotimizadas.
Este EA foi criado para traders que valorizam disciplina, lógica e estrutura, e não procuram abordagens agressivas ou de alto risco.
Lógica de Trading
Golden Entry analisa o mercado utilizando princípios de estrutura de mercado Smart Money, incluindo:
-
Estrutura de mercado (HH, HL, LH, LL)
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHoCH)
-
Identificação de tendência e viés direcional
As entradas são executadas com base na lógica ICT, onde o preço precisa interagir com zonas estruturais importantes antes da abertura da operação.
O EA não persegue o preço e não utiliza indicadores atrasados.
Conceito de Entrada
-
Filtro direcional baseado em estrutura
-
Entrada apenas após confirmação das condições
-
Sem operações aleatórias
-
Sem sobreposição de sinais
-
Um trade claro por setup
Qualidade acima da quantidade.
Gestão de Risco
-
Risco controlado por operação
-
Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit
-
Sem Martingale
-
Sem Grid
-
Sem aumento progressivo de lotes
O sistema de gestão de risco foi desenvolvido para limitar o drawdown e manter consistência a longo prazo.
Estilo de Trading
-
Tipo de estratégia: Tendência & Scalping
-
Execução: Totalmente automatizada
-
Adequado para ambientes de trading disciplinados
-
Instrumentos recomendados: XAUUSD, principais pares de moedas
Aviso Importante
-
Este EA não é uma máquina de dinheiro
-
Não há garantia de lucro
-
Resultados passados não garantem resultados futuros
-
É essencial uma gestão de risco adequada
Principais Características
-
Lógica baseada em Smart Money Concept
-
Entradas inspiradas em ICT
-
Confirmação da estrutura do mercado
-
Execução limpa e consistente
-
Otimizado para MetaTrader 5
-
Sem técnicas de alto risco