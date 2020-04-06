Golden Entry V1.0 – Expert Advisor baseado em Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry é um Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, desenvolvido com base em Smart Money Concepts (SMC) e na lógica de trading ICT.

O sistema é focado na estrutura do mercado, no comportamento institucional do preço e em entradas de alta qualidade, evitando indicadores aleatórios e estratégias sobreotimizadas.

Este EA foi criado para traders que valorizam disciplina, lógica e estrutura, e não procuram abordagens agressivas ou de alto risco.

Lógica de Trading

Golden Entry analisa o mercado utilizando princípios de estrutura de mercado Smart Money, incluindo:

Estrutura de mercado (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Identificação de tendência e viés direcional

As entradas são executadas com base na lógica ICT, onde o preço precisa interagir com zonas estruturais importantes antes da abertura da operação.

O EA não persegue o preço e não utiliza indicadores atrasados.

Conceito de Entrada

Filtro direcional baseado em estrutura

Entrada apenas após confirmação das condições

Sem operações aleatórias

Sem sobreposição de sinais

Um trade claro por setup

Qualidade acima da quantidade.

Gestão de Risco

Risco controlado por operação

Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit

Sem Martingale

Sem Grid

Sem aumento progressivo de lotes

O sistema de gestão de risco foi desenvolvido para limitar o drawdown e manter consistência a longo prazo.

Estilo de Trading

Tipo de estratégia: Tendência & Scalping

Execução: Totalmente automatizada

Adequado para ambientes de trading disciplinados

Instrumentos recomendados: XAUUSD, principais pares de moedas

Aviso Importante

Este EA não é uma máquina de dinheiro

Não há garantia de lucro

Resultados passados não garantem resultados futuros

É essencial uma gestão de risco adequada

Principais Características

Lógica baseada em Smart Money Concept

Entradas inspiradas em ICT

Confirmação da estrutura do mercado

Execução limpa e consistente

Otimizado para MetaTrader 5

Sem técnicas de alto risco

Golden Entry foi criado para traders que entendem que a consistência vem da lógica, não de promessas.