Golden Entry
- Experten
- Najdo Rasimoski
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Golden Entry V1.0 – Smart Money Concept EA (MT5)
Golden Entry ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Trading-Logik basiert.
Das System konzentriert sich auf Marktstruktur, institutionelles Preisverhalten und qualitative Einstiege – ohne zufällige Indikatoren oder überoptimierte Strategien.
Dieser EA richtet sich an Trader, die Struktur, Logik und Disziplin bevorzugen und auf aggressive oder hochriskante Methoden verzichten.
Trading-Logik
Golden Entry analysiert den Markt anhand klassischer Smart-Money-Marktstruktur, unter anderem:
-
Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)
-
Break of Structure (BOS)
-
Change of Character (CHoCH)
-
Trend- und Richtungsbestimmung
Die Einstiege basieren auf ICT-inspirierten Regeln, bei denen der Preis mit entscheidenden strukturellen Bereichen interagieren muss, bevor ein Trade eröffnet wird.
Der EA jagt keine Kerzen und verwendet keine nachlaufenden Indikatoren.
Entry-Konzept
-
Strukturbasierte Richtungsfilterung
-
Entry nur nach bestätigten Marktbedingungen
-
Keine Zufallstrades
-
Keine Signal-Überlagerung
-
Ein klar definierter Trade pro Setup
Qualität vor Quantität steht im Fokus.
Risikomanagement
-
Kontrolliertes Risiko pro Trade
-
Automatische Berechnung von Stop Loss & Take Profit
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Keine Lot-Erhöhung
Das Risikokonzept ist darauf ausgelegt, Drawdowns zu begrenzen und ein konstantes Verhalten zu gewährleisten.
Trading-Stil
-
Strategie: Trend & Scalping
-
Ausführung: Vollautomatisch
-
Entwickelt für disziplinierte Handelsumgebungen
-
Besonders geeignet für liquide Märkte (z. B. XAUUSD, Major-FX-Paare)
Wichtige Hinweise
-
Dies ist keine „Geld-Maschine“
-
Es gibt keine Gewinn-Garantie
-
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Verantwortungsvolles Risikomanagement ist zwingend erforderlich
Hauptmerkmale
-
Smart-Money-Concept-basierte Logik
-
ICT-inspirierte Einstiege
-
Marktstruktur-Bestätigung
-
Saubere und klare Ausführungslogik
-
Für MetaTrader 5 optimiert
-
Keine hochriskanten Methoden