Golden Entry

Golden Entry V1.0 – Smart Money Concept EA (MT5)

Golden Entry ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Trading-Logik basiert.
Das System konzentriert sich auf Marktstruktur, institutionelles Preisverhalten und qualitative Einstiege – ohne zufällige Indikatoren oder überoptimierte Strategien.

Dieser EA richtet sich an Trader, die Struktur, Logik und Disziplin bevorzugen und auf aggressive oder hochriskante Methoden verzichten.

Trading-Logik

Golden Entry analysiert den Markt anhand klassischer Smart-Money-Marktstruktur, unter anderem:

  • Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)

  • Break of Structure (BOS)

  • Change of Character (CHoCH)

  • Trend- und Richtungsbestimmung

Die Einstiege basieren auf ICT-inspirierten Regeln, bei denen der Preis mit entscheidenden strukturellen Bereichen interagieren muss, bevor ein Trade eröffnet wird.
Der EA jagt keine Kerzen und verwendet keine nachlaufenden Indikatoren.

Entry-Konzept

  • Strukturbasierte Richtungsfilterung

  • Entry nur nach bestätigten Marktbedingungen

  • Keine Zufallstrades

  • Keine Signal-Überlagerung

  • Ein klar definierter Trade pro Setup

Qualität vor Quantität steht im Fokus.

Risikomanagement

  • Kontrolliertes Risiko pro Trade

  • Automatische Berechnung von Stop Loss & Take Profit

  • Kein Martingale

  • Kein Grid

  • Keine Lot-Erhöhung

Das Risikokonzept ist darauf ausgelegt, Drawdowns zu begrenzen und ein konstantes Verhalten zu gewährleisten.

Trading-Stil

  • Strategie: Trend & Scalping

  • Ausführung: Vollautomatisch

  • Entwickelt für disziplinierte Handelsumgebungen

  • Besonders geeignet für liquide Märkte (z. B. XAUUSD, Major-FX-Paare)

Wichtige Hinweise

  • Dies ist keine „Geld-Maschine“

  • Es gibt keine Gewinn-Garantie

  • Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Verantwortungsvolles Risikomanagement ist zwingend erforderlich

Hauptmerkmale

  • Smart-Money-Concept-basierte Logik

  • ICT-inspirierte Einstiege

  • Marktstruktur-Bestätigung

  • Saubere und klare Ausführungslogik

  • Für MetaTrader 5 optimiert

  • Keine hochriskanten Methoden

Golden Entry wurde für Trader entwickelt, die wissen, dass Konstanz aus Logik entsteht – nicht aus Versprechen.


