Golden Entry V1.0 – Smart Money Concept EA (MT5)

Golden Entry ist ein regelbasierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Trading-Logik basiert.

Das System konzentriert sich auf Marktstruktur, institutionelles Preisverhalten und qualitative Einstiege – ohne zufällige Indikatoren oder überoptimierte Strategien.

Dieser EA richtet sich an Trader, die Struktur, Logik und Disziplin bevorzugen und auf aggressive oder hochriskante Methoden verzichten.

Trading-Logik

Golden Entry analysiert den Markt anhand klassischer Smart-Money-Marktstruktur, unter anderem:

Marktstruktur (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Trend- und Richtungsbestimmung

Die Einstiege basieren auf ICT-inspirierten Regeln, bei denen der Preis mit entscheidenden strukturellen Bereichen interagieren muss, bevor ein Trade eröffnet wird.

Der EA jagt keine Kerzen und verwendet keine nachlaufenden Indikatoren.

Entry-Konzept

Strukturbasierte Richtungsfilterung

Entry nur nach bestätigten Marktbedingungen

Keine Zufallstrades

Keine Signal-Überlagerung

Ein klar definierter Trade pro Setup

Qualität vor Quantität steht im Fokus.

Risikomanagement

Kontrolliertes Risiko pro Trade

Automatische Berechnung von Stop Loss & Take Profit

Kein Martingale

Kein Grid

Keine Lot-Erhöhung

Das Risikokonzept ist darauf ausgelegt, Drawdowns zu begrenzen und ein konstantes Verhalten zu gewährleisten.

Trading-Stil

Strategie: Trend & Scalping

Ausführung: Vollautomatisch

Entwickelt für disziplinierte Handelsumgebungen

Besonders geeignet für liquide Märkte (z. B. XAUUSD, Major-FX-Paare)

Wichtige Hinweise

Dies ist keine „Geld-Maschine“

Es gibt keine Gewinn-Garantie

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Verantwortungsvolles Risikomanagement ist zwingend erforderlich

Hauptmerkmale

Smart-Money-Concept-basierte Logik

ICT-inspirierte Einstiege

Marktstruktur-Bestätigung

Saubere und klare Ausführungslogik

Für MetaTrader 5 optimiert

Keine hochriskanten Methoden

Golden Entry wurde für Trader entwickelt, die wissen, dass Konstanz aus Logik entsteht – nicht aus Versprechen.