Golden Entry

Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basado en Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry es un Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y la lógica de trading ICT.
El sistema se enfoca en la estructura del mercado, el comportamiento institucional del precio y entradas de alta calidad, evitando indicadores aleatorios y estrategias sobreoptimizadas.

Este EA está diseñado para traders que priorizan la disciplina, la lógica y la estructura, y no buscan enfoques agresivos o de alto riesgo.

Lógica de Trading

Golden Entry analiza el mercado utilizando principios de estructura de mercado Smart Money, incluyendo:

  • Estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)

  • Break of Structure (BOS)

  • Change of Character (CHoCH)

  • Identificación de tendencia y sesgo direccional

Las entradas se ejecutan siguiendo la lógica ICT, donde el precio debe interactuar con zonas estructurales clave antes de abrir una operación.
El EA no persigue el precio y no utiliza indicadores retardados.

Concepto de Entrada

  • Filtro direccional basado en estructura

  • Entrada solo tras confirmación del mercado

  • Sin operaciones aleatorias

  • Sin superposición de señales

  • Un trade claro por cada configuración

Calidad por encima de cantidad.

Gestión del Riesgo

  • Riesgo controlado por operación

  • Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

  • Sin Martingala

  • Sin Grid

  • Sin incremento progresivo de lotes

El sistema de gestión de riesgo está diseñado para limitar el drawdown y mantener consistencia a largo plazo.

Estilo de Trading

  • Tipo de estrategia: Tendencia & Scalping

  • Ejecución: Totalmente automatizada

  • Adecuado para entornos de trading disciplinados

  • Instrumentos recomendados: XAUUSD, principales pares de divisas

Aviso Importante

  • Este EA no es una máquina de hacer dinero

  • No se garantizan beneficios

  • Los resultados pasados no garantizan resultados futuros

  • Es imprescindible una gestión de riesgo adecuada

Características Principales

  • Lógica basada en Smart Money Concept

  • Entradas inspiradas en ICT

  • Confirmación de estructura de mercado

  • Ejecución clara y estable

  • Optimizado para MetaTrader 5

  • Sin técnicas de alto riesgo

Golden Entry está creado para traders que entienden que la consistencia proviene de la lógica, no de las promesas.


