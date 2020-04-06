Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basado en Smart Money Concept (MT5)

Golden Entry es un Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y la lógica de trading ICT.

El sistema se enfoca en la estructura del mercado, el comportamiento institucional del precio y entradas de alta calidad, evitando indicadores aleatorios y estrategias sobreoptimizadas.

Este EA está diseñado para traders que priorizan la disciplina, la lógica y la estructura, y no buscan enfoques agresivos o de alto riesgo.

Lógica de Trading

Golden Entry analiza el mercado utilizando principios de estructura de mercado Smart Money, incluyendo:

Estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)

Break of Structure (BOS)

Change of Character (CHoCH)

Identificación de tendencia y sesgo direccional

Las entradas se ejecutan siguiendo la lógica ICT, donde el precio debe interactuar con zonas estructurales clave antes de abrir una operación.

El EA no persigue el precio y no utiliza indicadores retardados.

Concepto de Entrada

Filtro direccional basado en estructura

Entrada solo tras confirmación del mercado

Sin operaciones aleatorias

Sin superposición de señales

Un trade claro por cada configuración

Calidad por encima de cantidad.

Gestión del Riesgo

Riesgo controlado por operación

Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

Sin Martingala

Sin Grid

Sin incremento progresivo de lotes

El sistema de gestión de riesgo está diseñado para limitar el drawdown y mantener consistencia a largo plazo.

Estilo de Trading

Tipo de estrategia: Tendencia & Scalping

Ejecución: Totalmente automatizada

Adecuado para entornos de trading disciplinados

Instrumentos recomendados: XAUUSD, principales pares de divisas

Aviso Importante

Este EA no es una máquina de hacer dinero

No se garantizan beneficios

Los resultados pasados no garantizan resultados futuros

Es imprescindible una gestión de riesgo adecuada

Características Principales

Lógica basada en Smart Money Concept

Entradas inspiradas en ICT

Confirmación de estructura de mercado

Ejecución clara y estable

Optimizado para MetaTrader 5

Sin técnicas de alto riesgo

Golden Entry está creado para traders que entienden que la consistencia proviene de la lógica, no de las promesas.