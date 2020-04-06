Golden Entry
Golden Entry V1.0 – Expert Advisor basado en Smart Money Concept (MT5)
Golden Entry es un Expert Advisor totalmente automatizado para MetaTrader 5, construido sobre Smart Money Concepts (SMC) y la lógica de trading ICT.
El sistema se enfoca en la estructura del mercado, el comportamiento institucional del precio y entradas de alta calidad, evitando indicadores aleatorios y estrategias sobreoptimizadas.
Este EA está diseñado para traders que priorizan la disciplina, la lógica y la estructura, y no buscan enfoques agresivos o de alto riesgo.
Lógica de Trading
Golden Entry analiza el mercado utilizando principios de estructura de mercado Smart Money, incluyendo:
Estructura del mercado (HH, HL, LH, LL)
Break of Structure (BOS)
Change of Character (CHoCH)
Identificación de tendencia y sesgo direccional
Las entradas se ejecutan siguiendo la lógica ICT, donde el precio debe interactuar con zonas estructurales clave antes de abrir una operación.
El EA no persigue el precio y no utiliza indicadores retardados.
Concepto de Entrada
Filtro direccional basado en estructura
Entrada solo tras confirmación del mercado
Sin operaciones aleatorias
Sin superposición de señales
Un trade claro por cada configuración
Calidad por encima de cantidad.
Gestión del Riesgo
Riesgo controlado por operación
Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit
Sin Martingala
Sin Grid
Sin incremento progresivo de lotes
El sistema de gestión de riesgo está diseñado para limitar el drawdown y mantener consistencia a largo plazo.
Estilo de Trading
Tipo de estrategia: Tendencia & Scalping
Ejecución: Totalmente automatizada
Adecuado para entornos de trading disciplinados
Instrumentos recomendados: XAUUSD, principales pares de divisas
Aviso Importante
Este EA no es una máquina de hacer dinero
No se garantizan beneficios
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros
Es imprescindible una gestión de riesgo adecuada
Características Principales
Lógica basada en Smart Money Concept
Entradas inspiradas en ICT
Confirmación de estructura de mercado
Ejecución clara y estable
Optimizado para MetaTrader 5
Sin técnicas de alto riesgo