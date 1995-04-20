Mouse calculation mt4
- Индикаторы
- Shi Jie He
- Версия: 1.1
Mouse Calculation быстро рассчитывает прибыль/убыток по каждой сделке при закрытии по цене, на которую указывает мышь.
Подходит для быстрого принятия решений при множестве ордеров: сетка, мартингейл, поэтапный набор позиции. Цена безубытка и целевые уровни — наглядно.
Основные функции
-
Mouse PnL (M): Предпросмотр PnL по каждой сделке и по сумме (включая swap).
-
Break even Price (B): Отображение цены безубытка / линии безубытка для всей корзины.
-
Time_Sync_Lines (T): Синхронизация одного и того же времени суток за последние N дней для сравнения; перетаскивание для разбора ключевых моментов.
-
Panel (P): Показать/скрыть панель управления.
-
About (A): Инструкция и информация.
Обозначения на графике
-
B / S: Текущий PnL по ордеру
-
M: Оценка PnL «если закрыть по цене мыши»
-
T: Суммарный PnL
Лучшие сценарии
-
Сетка: Быстро определить «уровень общего тейк-профита».
-
Мартингейл: Быстро понять «до какой цены нужен откат для безубытка/плюса».
-
Много ордеров: Проще выполнять частичное закрытие и корректировки.
Параметры
-
sync_lines: Количество вертикальных линий Time_Sync_Lines (по умолчанию 8)
(Остальные параметры — цвета/стили отображения.)
Как пользоваться
-
Установите на график (расчёты по текущему символу графика).
-
Нажмите M для Mouse PnL (M), B для Break even Price (B), T для Time_Sync_Lines (T).
-
Двигайте мышь по ценовым уровням; для сравнения перетаскивайте Time_Sync_Lines.
Горячие клавиши: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.
Важные замечания и отказ от ответственности
-
Индикатор предназначен только для анализа и поддержки решений. Это не инвестсовет и не гарантия прибыли.
-
Спецификация инструмента, стоимость пункта и правила swap зависят от брокера — значения могут отличаться.
-
Индикатор не открывает сделки и не изменяет ордера, а только отображает информацию.