- Эксперты
- Fernando David Costa
- Версия: 1.6
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
Mix It All, Lethal — это комплексное торговое решение, разработанное для адаптации к различным рыночным условиям. В отличие от обычных советников (EA), эта система объединяет стратегии Trend Following (следование за трендом), Reversal (разворот High/Low) и Breakout (пробой) в едином интеллектуальном алгоритме. Включает продвинутую визуальную панель для мониторинга эффективности в реальном времени.
Система оснащена передовыми механизмами управления и восстановления, включая настраиваемую опцию Сетки (Grid) и Умного Мартингейла для управления просадкой. Кроме того, встроен Фильтр Времени (Time Filter), чтобы избежать торговли во время сессий с низкой ликвидностью или нежелательной высокой волатильностью.
Основные характеристики:
Мульти-стратегия: Возможность торговли Скальпинг, Интрадей или Свинг в зависимости от настроек.
Управление рисками: Встроенная защита от максимальной просадки (Max Drawdown) и фильтры входа.
Графическая панель: Четкая визуализация прибыли, сделок и уровней на графике.
Полная настройка: Регулировка агрессивности Сетки и множителей лота.
Рекомендации: Для достижения наилучших результатов рекомендуется следовать этим правилам:
Рекомендуемые пары: XAUUSD (Золото), EURUSD, GBPJPY (Адаптируется к другим при оптимизации).
Таймфрейм: H1 (Рекомендуется) или M15 для более агрессивных стратегий.
Минимальный депозит: $500 для счетов Standard (или $100 для счетов Cent/Micro).
Тип счета: ECN или Raw Spread (Низкий спред жизненно важен).
VPS: Настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой (<20мс).
Гид по параметрам (Inputs) --- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПАНЕЛЬ ---
ShowDisplay: (True/False) Включает панель визуальной информации на графике.
BgColor / TextColor: Настройка цветов панели под ваш шаблон графика.
--- УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ (Фильтр) ---
UseTimeFilter: Включите, чтобы ограничить торговлю определенными часами (полезно для избежания высоких спредов или новостей).
InpStartHour / Minute: Время начала поиска сигналов.
InpEndHour / Minute: Время остановки открытия новых сделок.
--- УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И КАПИТАЛОМ ---
InpLots: Фиксированный размер лота (используется, если Динамический лот отключен).
UseDynamicLots: Если true, лот увеличивается автоматически по мере роста вашего счета.
InpEquityStep: Капитал, необходимый для увеличения лота (напр., увеличение лота каждые $1000 эквити).
InpStopLoss / InpTakeProfit: Расстояние в пунктах для Stop Loss и Take Profit.
InpMagicNum: Уникальный идентификатор. Важно: Используйте разные номера для каждого графика или пары.
--- ЗАЩИТА ПРИБЫЛИ (Trailing & BE) ---
InpUseBreakEven: Перемещает SL к цене входа для защиты сделки ("безубыток").
InpBE_Trigger: Пункты прибыли, необходимые для активации безубытка.
InpUseTrailing: Включает Trailing Stop для фиксации прибыли по мере движения цены в вашу пользу.
--- СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (Grid/Martingale) ---
UseGrid: Включает систему восстановления, если первоначальная сделка идет против вас.
InpGridDist: Расстояние в пунктах между ордерами сетки.
InpMartingale: Множитель объема для следующего ордера (напр., 2.0 удваивает лот).
InpMaxOrders: Максимальный лимит сделок восстановления (Безопасность).
InpGlobalTargetPercent: Закрывает ВСЕ открытые сделки, когда общая прибыль достигает этого % от баланса.
--- ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИЯ ---
Скользящие средние (1-6): Полностью настраиваемые (Период, Метод, Цена) для определения тренда или пересечений.
Осцилляторы: Включает настраиваемые фильтры RSI, MACD, Stochastic, CCI, WPR, Momentum и ADX.
Волатильность и Тренд: Полосы Боллинджера, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku и OBV.
Price Action: Встроенная логика Каналов Дончиана и VWAP (Интрадей).
Примечание: У каждого индикатора есть свой переключатель "Use...", чтобы включать или отключать его индивидуально.
--- СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВХОДА ---
UseHiLo (Reversal): Стратегия разворота, основанная на максимумах и минимумах предыдущих периодов.
UseBreakout: Стратегия пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Цена советника будет расти на $50 USD каждые 5 продаж. Конечная цена: $1999,99 USD.
ВАЖНО: Напишите мне в личные сообщения, чтобы получить техническую документацию и готовые сеты (Set files) с примерами стратегий.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование стратегий восстановления сопряжено с риском. Пожалуйста, проведите бэктесты и придерживайтесь ответственного управления капиталом.