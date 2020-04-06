Mix It All, Lethal — это комплексное торговое решение, разработанное для адаптации к различным рыночным условиям. В отличие от обычных советников (EA), эта система объединяет стратегии Trend Following (следование за трендом), Reversal (разворот High/Low) и Breakout (пробой) в едином интеллектуальном алгоритме. Включает продвинутую визуальную панель для мониторинга эффективности в реальном времени.

Система оснащена передовыми механизмами управления и восстановления, включая настраиваемую опцию Сетки (Grid) и Умного Мартингейла для управления просадкой. Кроме того, встроен Фильтр Времени (Time Filter), чтобы избежать торговли во время сессий с низкой ликвидностью или нежелательной высокой волатильностью.





Основные характеристики:

Мульти-стратегия: Возможность торговли Скальпинг, Интрадей или Свинг в зависимости от настроек.

Управление рисками: Встроенная защита от максимальной просадки (Max Drawdown) и фильтры входа.

Графическая панель: Четкая визуализация прибыли, сделок и уровней на графике.

Полная настройка: Регулировка агрессивности Сетки и множителей лота.





Рекомендации: Для достижения наилучших результатов рекомендуется следовать этим правилам:

Рекомендуемые пары: XAUUSD (Золото), EURUSD, GBPJPY (Адаптируется к другим при оптимизации).

Таймфрейм: H1 (Рекомендуется) или M15 для более агрессивных стратегий.

Минимальный депозит: $500 для счетов Standard (или $100 для счетов Cent/Micro).

Тип счета: ECN или Raw Spread (Низкий спред жизненно важен).

VPS: Настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой (<20мс).





Гид по параметрам (Inputs) --- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПАНЕЛЬ ---

ShowDisplay: (True/False) Включает панель визуальной информации на графике.

BgColor / TextColor: Настройка цветов панели под ваш шаблон графика.

--- УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ (Фильтр) ---

UseTimeFilter: Включите, чтобы ограничить торговлю определенными часами (полезно для избежания высоких спредов или новостей).

InpStartHour / Minute: Время начала поиска сигналов.

InpEndHour / Minute: Время остановки открытия новых сделок.

--- УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И КАПИТАЛОМ ---

InpLots: Фиксированный размер лота (используется, если Динамический лот отключен).

UseDynamicLots: Если true , лот увеличивается автоматически по мере роста вашего счета.

InpEquityStep: Капитал, необходимый для увеличения лота (напр., увеличение лота каждые $1000 эквити).

InpStopLoss / InpTakeProfit: Расстояние в пунктах для Stop Loss и Take Profit.

InpMagicNum: Уникальный идентификатор. Важно: Используйте разные номера для каждого графика или пары.

--- ЗАЩИТА ПРИБЫЛИ (Trailing & BE) ---

InpUseBreakEven: Перемещает SL к цене входа для защиты сделки ("безубыток").

InpBE_Trigger: Пункты прибыли, необходимые для активации безубытка.

InpUseTrailing: Включает Trailing Stop для фиксации прибыли по мере движения цены в вашу пользу.

--- СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (Grid/Martingale) ---

UseGrid: Включает систему восстановления, если первоначальная сделка идет против вас.

InpGridDist: Расстояние в пунктах между ордерами сетки.

InpMartingale: Множитель объема для следующего ордера (напр., 2.0 удваивает лот).

InpMaxOrders: Максимальный лимит сделок восстановления (Безопасность).

InpGlobalTargetPercent: Закрывает ВСЕ открытые сделки, когда общая прибыль достигает этого % от баланса.

--- ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИЯ ---

Скользящие средние (1-6): Полностью настраиваемые (Период, Метод, Цена) для определения тренда или пересечений.

Осцилляторы: Включает настраиваемые фильтры RSI, MACD, Stochastic, CCI, WPR, Momentum и ADX.

Волатильность и Тренд: Полосы Боллинджера, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku и OBV.

Price Action: Встроенная логика Каналов Дончиана и VWAP (Интрадей).

Примечание: У каждого индикатора есть свой переключатель "Use...", чтобы включать или отключать его индивидуально.

--- СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВХОДА ---

UseHiLo (Reversal): Стратегия разворота, основанная на максимумах и минимумах предыдущих периодов.

UseBreakout: Стратегия пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование стратегий восстановления сопряжено с риском. Пожалуйста, проведите бэктесты и придерживайтесь ответственного управления капиталом.

