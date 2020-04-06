Mix it all Lethal

Mix It All, Lethal — это комплексное торговое решение, разработанное для адаптации к различным рыночным условиям. В отличие от обычных советников (EA), эта система объединяет стратегии Trend Following (следование за трендом), Reversal (разворот High/Low) и Breakout (пробой) в едином интеллектуальном алгоритме. Включает продвинутую визуальную панель для мониторинга эффективности в реальном времени.

Система оснащена передовыми механизмами управления и восстановления, включая настраиваемую опцию Сетки (Grid) и Умного Мартингейла для управления просадкой. Кроме того, встроен Фильтр Времени (Time Filter), чтобы избежать торговли во время сессий с низкой ликвидностью или нежелательной высокой волатильностью.


Основные характеристики:

  • Мульти-стратегия: Возможность торговли Скальпинг, Интрадей или Свинг в зависимости от настроек.

  • Управление рисками: Встроенная защита от максимальной просадки (Max Drawdown) и фильтры входа.

  • Графическая панель: Четкая визуализация прибыли, сделок и уровней на графике.

  • Полная настройка: Регулировка агрессивности Сетки и множителей лота.


Рекомендации: Для достижения наилучших результатов рекомендуется следовать этим правилам:

  • Рекомендуемые пары: XAUUSD (Золото), EURUSD, GBPJPY (Адаптируется к другим при оптимизации).

  • Таймфрейм: H1 (Рекомендуется) или M15 для более агрессивных стратегий.

  • Минимальный депозит: $500 для счетов Standard (или $100 для счетов Cent/Micro).

  • Тип счета: ECN или Raw Spread (Низкий спред жизненно важен).

  • VPS: Настоятельно рекомендуется VPS с низкой задержкой (<20мс).


Гид по параметрам (Inputs) --- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПАНЕЛЬ ---

  • ShowDisplay: (True/False) Включает панель визуальной информации на графике.

  • BgColor / TextColor: Настройка цветов панели под ваш шаблон графика.

--- УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ (Фильтр) ---

  • UseTimeFilter: Включите, чтобы ограничить торговлю определенными часами (полезно для избежания высоких спредов или новостей).

  • InpStartHour / Minute: Время начала поиска сигналов.

  • InpEndHour / Minute: Время остановки открытия новых сделок.

--- УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И КАПИТАЛОМ ---

  • InpLots: Фиксированный размер лота (используется, если Динамический лот отключен).

  • UseDynamicLots: Если true, лот увеличивается автоматически по мере роста вашего счета.

  • InpEquityStep: Капитал, необходимый для увеличения лота (напр., увеличение лота каждые $1000 эквити).

  • InpStopLoss / InpTakeProfit: Расстояние в пунктах для Stop Loss и Take Profit.

  • InpMagicNum: Уникальный идентификатор. Важно: Используйте разные номера для каждого графика или пары.

--- ЗАЩИТА ПРИБЫЛИ (Trailing & BE) ---

  • InpUseBreakEven: Перемещает SL к цене входа для защиты сделки ("безубыток").

  • InpBE_Trigger: Пункты прибыли, необходимые для активации безубытка.

  • InpUseTrailing: Включает Trailing Stop для фиксации прибыли по мере движения цены в вашу пользу.

--- СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (Grid/Martingale) ---

  • UseGrid: Включает систему восстановления, если первоначальная сделка идет против вас.

  • InpGridDist: Расстояние в пунктах между ордерами сетки.

  • InpMartingale: Множитель объема для следующего ордера (напр., 2.0 удваивает лот).

  • InpMaxOrders: Максимальный лимит сделок восстановления (Безопасность).

  • InpGlobalTargetPercent: Закрывает ВСЕ открытые сделки, когда общая прибыль достигает этого % от баланса.

--- ИНДИКАТОРЫ И СТРАТЕГИЯ ---

  • Скользящие средние (1-6): Полностью настраиваемые (Период, Метод, Цена) для определения тренда или пересечений.

  • Осцилляторы: Включает настраиваемые фильтры RSI, MACD, Stochastic, CCI, WPR, Momentum и ADX.

  • Волатильность и Тренд: Полосы Боллинджера, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku и OBV.

  • Price Action: Встроенная логика Каналов Дончиана и VWAP (Интрадей).

  • Примечание: У каждого индикатора есть свой переключатель "Use...", чтобы включать или отключать его индивидуально.

--- СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВХОДА ---

  • UseHiLo (Reversal): Стратегия разворота, основанная на максимумах и минимумах предыдущих периодов.

  • UseBreakout: Стратегия пробоя динамических уровней поддержки и сопротивления.


    СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Цена советника будет расти на $50 USD каждые 5 продаж. Конечная цена: $1999,99 USD.

    ----------------------------------------------------------------------------

    ВАЖНО: Напишите мне в личные сообщения, чтобы получить техническую документацию и готовые сеты (Set files) с примерами стратегий.


    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование стратегий восстановления сопряжено с риском. Пожалуйста, проведите бэктесты и придерживайтесь ответственного управления капиталом.


