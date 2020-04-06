Mix It All, Lethal é uma solução de trading completa projetada para se adaptar a diferentes condições de mercado. Diferente dos EAs convencionais, este sistema combina estratégias de Seguimento de Tendência, Reversão (High/Low) e Rompimento (Breakout) em um único algoritmo inteligente. Inclui um painel visual avançado para monitorar o desempenho em tempo real.

O sistema conta com mecanismos avançados de gestão e recuperação, incluindo uma opção configurável de Grid e Martingale Inteligente para gerenciar o drawdown. Além disso, incorpora um Filtro de Tempo (Time Filter) para evitar operar durante sessões de baixa liquidez ou alta volatilidade indesejada.





Principais Características:

Multi-Estratégia: Capacidade para operar Scalping, Intraday ou Swing conforme a configuração.

Gestão de Risco: Proteção integrada de Max Drawdown e filtros de entrada.

Painel Gráfico: Visualização clara de lucros, operações e níveis no gráfico.

Totalmente Configurável: Ajuste a agressividade do Grid e os multiplicadores de lote.





Recomendações: Para obter os melhores resultados, recomenda-se seguir estas diretrizes:

Pares Recomendados: XAUUSD (Ouro), EURUSD, GBPJPY (Adaptável a outros com otimização).

Tempo Gráfico (Timeframe): H1 (Recomendado) ou M15 para estratégias mais agressivas.

Depósito Mínimo: $500 para contas Standard (ou $100 em contas Cent/Micro).

Tipo de Conta: ECN ou Raw Spread (Spread baixo é vital).

VPS: Altamente recomendado um VPS com latência baixa (<20ms).





Guia de Parâmetros (Inputs) --- VISUALIZAÇÃO E PAINEL ---

ShowDisplay: (True/False) Ativa o painel de informações visuais no gráfico.

BgColor / TextColor: Personalize as cores do painel para combinar com seu template gráfico.

--- GESTÃO DE TEMPO (Filtro Horário) ---

UseTimeFilter: Ative para limitar o trading a horas específicas (útil para evitar spreads altos ou notícias).

InpStartHour / Minute: Hora de início para começar a buscar sinais.

InpEndHour / Minute: Hora para parar a abertura de novas operações.

--- GESTÃO DE RISCO E CAPITAL ---

InpLots: Tamanho de lote fixo (usado se o Lote Dinâmico estiver desativado).

UseDynamicLots: Se for true , o lote aumenta automaticamente conforme sua conta cresce.

InpEquityStep: Capital necessário para aumentar o lote (ex: aumenta lote a cada $1000 de equidade).

InpStopLoss / InpTakeProfit: Distância em pontos para o Stop Loss e Take Profit.

InpMagicNum: Identificador único. Importante: Use um número diferente para cada gráfico ou par.

--- PROTEÇÃO DE LUCROS (Trailing & BE) ---

InpUseBreakEven: Move o SL para o preço de entrada para proteger a operação ("risco zero").

InpBE_Trigger: Pontos de ganho necessários para ativar o BreakEven.

InpUseTrailing: Ativa o Trailing Stop para garantir ganhos enquanto o preço avança a favor.

--- ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO (Grid/Martingale) ---

UseGrid: Habilita o sistema de recuperação se a operação inicial for contra.

InpGridDist: Distância em pontos entre as ordens da grade (grid).

InpMartingale: Multiplicador de volume para a próxima ordem (ex: 2.0 duplica o lote).

InpMaxOrders: Limite máximo de operações de recuperação (Segurança).

InpGlobalTargetPercent: Fecha TODAS as operações abertas quando o lucro total atinge esta % do saldo.

--- INDICADORES E ESTRATÉGIA ---

Médias Móveis (1-6): Totalmente configuráveis (Período, Método, Preço) para detectar tendência ou cruzamentos.

Osciladores: Inclui filtros configuráveis de RSI, MACD, Estocástico, CCI, WPR, Momentum e ADX.

Volatilidade e Tendência: Bandas de Bollinger, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku e OBV.

Price Action: Lógica incorporada de Canais Donchian e VWAP (Intraday).

Nota: Cada indicador tem seu próprio interruptor "Use..." para ativá-lo ou desativá-lo individualmente.

--- MODOS DE ENTRADA ESPECIAIS ---

UseHiLo (Reversal): Estratégia de reversão baseada em máximas e mínimas de períodos anteriores.

UseBreakout: Estratégia de rompimento de níveis de suporte e resistência dinâmicos.





OFERTA ESPECIAL O preço do EA aumentará $50 USD a cada 5 vendas. Preço final: $1999,99 USD. (Aproveite o preço atual antes do próximo aumento) ----------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE: Solicite por mensagem privada a documentação técnica do EA. Inclui uma lista de funcionamento de cada indicador e estratégias prontas (Set files) para usar.







