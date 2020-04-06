Mix it all Lethal
- 专家
- Fernando David Costa
- 版本: 1.6
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 5
Mix It All, Lethal 是一款旨在适应不同市场条件的完整交易解决方案。与传统的 EA 不同，该系统将趋势跟踪 (Trend Following)、反转 (High/Low Reversal) 和 突破 (Breakout) 策略结合在一个智能算法中。它包含一个高级可视化面板，用于实时监控表现。
该系统具有先进的管理和恢复机制，包括可配置的网格 (Grid) 和智能马丁格尔 (Smart Martingale) 选项来管理回撤。此外，它还包含时间过滤器 (Time Filter)，以避免在低流动性或非预期的极高波动性时段进行交易。
主要功能：
-
多策略： 根据配置，可执行剥头皮 (Scalping)、日内 (Intraday) 或波段 (Swing) 交易。
-
风险管理： 集成了最大回撤保护和入场过滤器。
-
图表面板： 在图表上清晰显示利润、交易和水平线。
-
完全可配置： 调整网格的激进程度和手数倍数。
建议： 为了获得最佳结果，建议遵循以下准则：
-
推荐货币对： XAUUSD (黄金), EURUSD, GBPJPY (通过优化可适应其他货币对)。
-
时间周期 (Timeframe)： H1 (推荐) 或 M15 用于更激进的策略。
-
最低存款： 标准账户 $500 (或美分/微型账户 $100)。
-
账户类型： ECN 或 Raw Spread (低点差至关重要)。
-
VPS： 强烈推荐使用低延迟 (<20ms) 的 VPS。
参数指南 (Inputs) --- 可视化与面板 ---
-
ShowDisplay: (True/False) 激活图表上的可视信息面板。
-
BgColor / TextColor: 自定义面板颜色以匹配您的图表模版。
--- 时间管理 (时间过滤器) ---
-
UseTimeFilter: 激活以限制特定时间的交易 (有助于避免高点差或新闻)。
-
InpStartHour / Minute: 开始寻找信号的时间。
-
InpEndHour / Minute: 停止开启新交易的时间。
--- 风险与资金管理 ---
-
InpLots: 固定手数大小 (如果动态手数被禁用则使用此项)。
-
UseDynamicLots: 如果为 true，手数会随着账户增长自动增加。
-
InpEquityStep: 增加手数所需的资金 (例如：每增加 $1000 净值增加手数)。
-
InpStopLoss / InpTakeProfit: 止损和止盈的点数距离。
-
InpMagicNum: 唯一标识符。重要： 每个图表或货币对使用不同的数字。
--- 利润保护 (追踪止损 & 盈亏平衡) ---
-
InpUseBreakEven: 将止损移动到入场价格以保护交易 ("零风险")。
-
InpBE_Trigger: 激活盈亏平衡所需的盈利点数。
-
InpUseTrailing: 激活追踪止损，随着价格向有利方向移动锁定利润。
--- 恢复策略 (网格/马丁格尔) ---
-
UseGrid: 如果初始交易不利，启用恢复系统。
-
InpGridDist: 网格订单之间的点数距离。
-
InpMartingale: 下一个订单的交易量倍数 (例如：2.0 表示翻倍)。
-
InpMaxOrders: 最大恢复交易限制 (安全)。
-
InpGlobalTargetPercent: 当总利润达到余额的此百分比时，关闭所有未平仓交易。
--- 指标与策略 ---
-
移动平均线 (1-6): 完全可配置 (周期, 方法, 价格) 以检测趋势或交叉。
-
震荡指标: 包括 RSI, MACD, Stochastic, CCI, WPR, Momentum 和 ADX 的可配置过滤器。
-
波动性与趋势: 布林带, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku 和 OBV。
-
价格行为: 内置唐奇安通道 (Donchian Channels) 和 VWAP (日内) 逻辑。
-
注意：每个指标都有自己的 "Use..." 开关，可单独启用或禁用。
--- 特殊入场模式 ---
-
UseHiLo (Reversal): 基于前期高点和低点的反转策略。
-
UseBreakout: 动态支撑和阻力水平的突破策略。
特别优惠 每售出 5 套，价格将上涨 $50 USD。 最终价格: $1999,99 USD。
----------------------------------------------------------------------------
重要提示： 请私信索取EA技术文档，内含详细指标说明及多种预设策略 (Set files)。
警告： 使用恢复策略涉及风险。请务必进行回测，并采取负责任的资金管理。