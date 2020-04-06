Mix It All, Lethal 是一款旨在适应不同市场条件的完整交易解决方案。与传统的 EA 不同，该系统将趋势跟踪 (Trend Following)、反转 (High/Low Reversal) 和 突破 (Breakout) 策略结合在一个智能算法中。它包含一个高级可视化面板，用于实时监控表现。

该系统具有先进的管理和恢复机制，包括可配置的网格 (Grid) 和智能马丁格尔 (Smart Martingale) 选项来管理回撤。此外，它还包含时间过滤器 (Time Filter)，以避免在低流动性或非预期的极高波动性时段进行交易。





主要功能：

多策略： 根据配置，可执行剥头皮 (Scalping)、日内 (Intraday) 或波段 (Swing) 交易。

风险管理： 集成了最大回撤保护和入场过滤器。

图表面板： 在图表上清晰显示利润、交易和水平线。

完全可配置： 调整网格的激进程度和手数倍数。





建议： 为了获得最佳结果，建议遵循以下准则：

推荐货币对： XAUUSD (黄金), EURUSD, GBPJPY (通过优化可适应其他货币对)。

时间周期 (Timeframe)： H1 (推荐) 或 M15 用于更激进的策略。

最低存款： 标准账户 $500 (或美分/微型账户 $100)。

账户类型： ECN 或 Raw Spread (低点差至关重要)。

VPS： 强烈推荐使用低延迟 (<20ms) 的 VPS。





参数指南 (Inputs) --- 可视化与面板 ---

ShowDisplay: (True/False) 激活图表上的可视信息面板。

BgColor / TextColor: 自定义面板颜色以匹配您的图表模版。

--- 时间管理 (时间过滤器) ---

UseTimeFilter: 激活以限制特定时间的交易 (有助于避免高点差或新闻)。

InpStartHour / Minute: 开始寻找信号的时间。

InpEndHour / Minute: 停止开启新交易的时间。

--- 风险与资金管理 ---

InpLots: 固定手数大小 (如果动态手数被禁用则使用此项)。

UseDynamicLots: 如果为 true ，手数会随着账户增长自动增加。

InpEquityStep: 增加手数所需的资金 (例如：每增加 $1000 净值增加手数)。

InpStopLoss / InpTakeProfit: 止损和止盈的点数距离。

InpMagicNum: 唯一标识符。重要： 每个图表或货币对使用不同的数字。

--- 利润保护 (追踪止损 & 盈亏平衡) ---

InpUseBreakEven: 将止损移动到入场价格以保护交易 ("零风险")。

InpBE_Trigger: 激活盈亏平衡所需的盈利点数。

InpUseTrailing: 激活追踪止损，随着价格向有利方向移动锁定利润。

--- 恢复策略 (网格/马丁格尔) ---

UseGrid: 如果初始交易不利，启用恢复系统。

InpGridDist: 网格订单之间的点数距离。

InpMartingale: 下一个订单的交易量倍数 (例如：2.0 表示翻倍)。

InpMaxOrders: 最大恢复交易限制 (安全)。

InpGlobalTargetPercent: 当总利润达到余额的此百分比时，关闭所有未平仓交易。

--- 指标与策略 ---

移动平均线 (1-6): 完全可配置 (周期, 方法, 价格) 以检测趋势或交叉。

震荡指标: 包括 RSI, MACD, Stochastic, CCI, WPR, Momentum 和 ADX 的可配置过滤器。

波动性与趋势: 布林带, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku 和 OBV。

价格行为: 内置唐奇安通道 (Donchian Channels) 和 VWAP (日内) 逻辑。

注意：每个指标都有自己的 "Use..." 开关，可单独启用或禁用。

--- 特殊入场模式 ---

UseHiLo (Reversal): 基于前期高点和低点的反转策略。

UseBreakout: 动态支撑和阻力水平的突破策略。





特别优惠 每售出 5 套，价格将上涨 $50 USD。 最终价格: $1999,99 USD。 ----------------------------------------------------------------------------

重要提示： 请私信索取EA技术文档，内含详细指标说明及多种预设策略 (Set files)。





警告： 使用恢复策略涉及风险。请务必进行回测，并采取负责任的资金管理。

