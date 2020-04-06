Mix it all Lethal

Mix It All, Lethal es una solución de trading completa diseñada para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. A diferencia de los EAs convencionales, este sistema combina estrategias de Seguimiento de Tendencia, Reversión (High/Low) y Breakout en un solo algoritmo inteligente. Incluye un panel visual avanzado para monitorear el rendimiento en tiempo real.


El sistema cuenta con mecanismos avanzados de gestión y recuperación, incluyendo una opción configurable de Grid y Martingala Inteligente para gestionar el drawdown. Además, incorpora un Filtro de Tiempo (Time Filter) para evitar operar durante sesiones de baja liquidez o alta volatilidad no deseada.


Características principales:

  • Multi-Estrategia: Capacidad para operar Scalping, Intraday o Swing según la configuración.

  • Gestión de Riesgo: Protección integrada de Max Drawdown y filtros de entrada.

  • Panel Gráfico: Visualización clara de beneficios, operaciones y niveles en el gráfico.

  • Totalmente Configurable: Ajusta la agresividad del Grid y los multiplicadores de lote.


Recomendaciones:

Para obtener los mejores resultados, se recomienda seguir estas pautas:

  • Pares Recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPJPY (Adaptable a otros con optimización).

  • Temporalidad (Timeframe): H1 (Recomendado) o M15 para estrategias más agresivas.

  • Depósito Mínimo: $500 para cuentas Standard (o $100 en cuentas Cent/Micro).

  • Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread (Bajo spread es vital).

  • VPS: Altamente recomendado un VPS con latencia baja (<20ms).


Guía de Parámetros (Inputs)

--- VISUALIZACIÓN Y PANEL ---

  • ShowDisplay: (True/False) Activa el panel de información visual en el gráfico.

  • BgColor / TextColor: Personaliza los colores del panel para que coincidan con tu plantilla gráfica.

--- GESTIÓN DE TIEMPO (Filtro Horario) ---

  • UseTimeFilter: Actívalo para limitar el trading a horas específicas (útil para evitar spreads altos o noticias).

  • InpStartHour / Minute: Hora de inicio para comenzar a buscar señales.

  • InpEndHour / Minute: Hora para detener la apertura de nuevas operaciones.

--- GESTIÓN DE RIESGO Y CAPITAL ---

  • InpLots: Tamaño de lote fijo (se usa si el Lote Dinámico está desactivado).

  • UseDynamicLots: Si es true , el lote aumenta automáticamente según crece tu cuenta.

  • InpEquityStep: Capital requerido para aumentar el lote (ej. aumenta lote cada $1000 de equidad).

  • InpStopLoss / InpTakeProfit: Distancia en puntos para el Stop Loss y Take Profit.

  • InpMagicNum: Identificador único. Importante: Usa un número diferente para cada gráfico o par.

--- PROTECCIÓN DE BENEFICIOS (Trailing & BE) ---

  • InpUseBreakEven: Mueve el SL al precio de entrada para proteger la operación ("riesgo cero").

  • InpBE_Trigger: Puntos de ganancia necesarios para activar el BreakEven.

  • InpUseTrailing: Activa el Trailing Stop para asegurar ganancias mientras el precio avanza a favor.

--- ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN (Grid/Martingala) ---

  • UseGrid: Habilita el sistema de recuperación si la operación inicial va en contra.

  • InpGridDist: Distancia en puntos entre las órdenes de la rejilla (grid).

  • InpMartingale: Multiplicador de volumen para la siguiente orden (ej. 2.0 duplica el lote).

  • InpMaxOrders: Límite máximo de operaciones de recuperación (Seguridad).

  • InpGlobalTargetPercent: Cierra TODAS las operaciones abiertas cuando el beneficio total alcanza este % del balance.

--- INDICADORES Y ESTRATEGIA ---

  • Medias Móviles (1-6): Totalmente configurables (Período, Método, Precio) para detectar tendencia o cruces.

  • Osciladores: Incluye filtros configurables de RSI, MACD, Estocástico, CCI, WPR, Momentum y ADX.

  • Volatilidad y Tendencia: Bandas de Bollinger, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku y OBV.

  • Acción del Precio: Lógica incorporada de Canales Donchian y VWAP (Intradía).

  • Nota: Cada indicador tiene su propio interruptor "Use..." para activarlo o desactivarlo individualmente.

--- MODOS DE ENTRADA ESPECIALES ---

  • UseHiLo (Reversal): Estrategia de reversión basada en máximos y mínimos de períodos anteriores.

  • UseBreakout: Estrategia de ruptura de niveles de soporte y resistencia dinámicos.


OFERTA ESPECIAL

El EA irá aumentando $50 USD cada 5 ventas.

Precio final: $1999,99 USD.

----------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE

Solicitar por mensaje privado la documentación técnica del EA, ya que incluye un listado de cómo funciona cada indicador y una serie de estrategias para utilizar a gusto del usuario.


ADVERTENCIA: El uso de estrategias de recuperación implica riesgos. Por favor, realice backtests y use una gestión de capital responsable.

