Mix it all Lethal
- Asesores Expertos
- Fernando David Costa
- Versión: 1.6
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Mix It All, Lethal es una solución de trading completa diseñada para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. A diferencia de los EAs convencionales, este sistema combina estrategias de Seguimiento de Tendencia, Reversión (High/Low) y Breakout en un solo algoritmo inteligente. Incluye un panel visual avanzado para monitorear el rendimiento en tiempo real.
El sistema cuenta con mecanismos avanzados de gestión y recuperación, incluyendo una opción configurable de Grid y Martingala Inteligente para gestionar el drawdown. Además, incorpora un Filtro de Tiempo (Time Filter) para evitar operar durante sesiones de baja liquidez o alta volatilidad no deseada.
Características principales:
-
Multi-Estrategia: Capacidad para operar Scalping, Intraday o Swing según la configuración.
-
Gestión de Riesgo: Protección integrada de Max Drawdown y filtros de entrada.
-
Panel Gráfico: Visualización clara de beneficios, operaciones y niveles en el gráfico.
-
Totalmente Configurable: Ajusta la agresividad del Grid y los multiplicadores de lote.
Recomendaciones:
Para obtener los mejores resultados, se recomienda seguir estas pautas:
-
Pares Recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPJPY (Adaptable a otros con optimización).
-
Temporalidad (Timeframe): H1 (Recomendado) o M15 para estrategias más agresivas.
-
Depósito Mínimo: $500 para cuentas Standard (o $100 en cuentas Cent/Micro).
-
Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread (Bajo spread es vital).
-
VPS: Altamente recomendado un VPS con latencia baja (<20ms).
Guía de Parámetros (Inputs)
--- VISUALIZACIÓN Y PANEL ---
-
ShowDisplay: (True/False) Activa el panel de información visual en el gráfico.
-
BgColor / TextColor: Personaliza los colores del panel para que coincidan con tu plantilla gráfica.
--- GESTIÓN DE TIEMPO (Filtro Horario) ---
-
UseTimeFilter: Actívalo para limitar el trading a horas específicas (útil para evitar spreads altos o noticias).
-
InpStartHour / Minute: Hora de inicio para comenzar a buscar señales.
-
InpEndHour / Minute: Hora para detener la apertura de nuevas operaciones.
--- GESTIÓN DE RIESGO Y CAPITAL ---
-
InpLots: Tamaño de lote fijo (se usa si el Lote Dinámico está desactivado).
-
UseDynamicLots: Si es true , el lote aumenta automáticamente según crece tu cuenta.
-
InpEquityStep: Capital requerido para aumentar el lote (ej. aumenta lote cada $1000 de equidad).
-
InpStopLoss / InpTakeProfit: Distancia en puntos para el Stop Loss y Take Profit.
-
InpMagicNum: Identificador único. Importante: Usa un número diferente para cada gráfico o par.
--- PROTECCIÓN DE BENEFICIOS (Trailing & BE) ---
-
InpUseBreakEven: Mueve el SL al precio de entrada para proteger la operación ("riesgo cero").
-
InpBE_Trigger: Puntos de ganancia necesarios para activar el BreakEven.
-
InpUseTrailing: Activa el Trailing Stop para asegurar ganancias mientras el precio avanza a favor.
--- ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN (Grid/Martingala) ---
-
UseGrid: Habilita el sistema de recuperación si la operación inicial va en contra.
-
InpGridDist: Distancia en puntos entre las órdenes de la rejilla (grid).
-
InpMartingale: Multiplicador de volumen para la siguiente orden (ej. 2.0 duplica el lote).
-
InpMaxOrders: Límite máximo de operaciones de recuperación (Seguridad).
-
InpGlobalTargetPercent: Cierra TODAS las operaciones abiertas cuando el beneficio total alcanza este % del balance.
--- INDICADORES Y ESTRATEGIA ---
-
Medias Móviles (1-6): Totalmente configurables (Período, Método, Precio) para detectar tendencia o cruces.
-
Osciladores: Incluye filtros configurables de RSI, MACD, Estocástico, CCI, WPR, Momentum y ADX.
-
Volatilidad y Tendencia: Bandas de Bollinger, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku y OBV.
-
Acción del Precio: Lógica incorporada de Canales Donchian y VWAP (Intradía).
-
Nota: Cada indicador tiene su propio interruptor "Use..." para activarlo o desactivarlo individualmente.
--- MODOS DE ENTRADA ESPECIALES ---
-
UseHiLo (Reversal): Estrategia de reversión basada en máximos y mínimos de períodos anteriores.
-
UseBreakout: Estrategia de ruptura de niveles de soporte y resistencia dinámicos.
----------------------------------------------------------------------------
IMPORTANTE
Solicitar por mensaje privado la documentación técnica del EA, ya que incluye un listado de cómo funciona cada indicador y una serie de estrategias para utilizar a gusto del usuario.
ADVERTENCIA: El uso de estrategias de recuperación implica riesgos. Por favor, realice backtests y use una gestión de capital responsable.