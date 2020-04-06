Mix It All, Lethal es una solución de trading completa diseñada para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. A diferencia de los EAs convencionales, este sistema combina estrategias de Seguimiento de Tendencia, Reversión (High/Low) y Breakout en un solo algoritmo inteligente. Incluye un panel visual avanzado para monitorear el rendimiento en tiempo real.





El sistema cuenta con mecanismos avanzados de gestión y recuperación, incluyendo una opción configurable de Grid y Martingala Inteligente para gestionar el drawdown. Además, incorpora un Filtro de Tiempo (Time Filter) para evitar operar durante sesiones de baja liquidez o alta volatilidad no deseada.





Características principales:

Multi-Estrategia: Capacidad para operar Scalping, Intraday o Swing según la configuración.

Gestión de Riesgo: Protección integrada de Max Drawdown y filtros de entrada.

Panel Gráfico: Visualización clara de beneficios, operaciones y niveles en el gráfico.

Totalmente Configurable: Ajusta la agresividad del Grid y los multiplicadores de lote.





Recomendaciones:

Para obtener los mejores resultados, se recomienda seguir estas pautas:

Pares Recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPJPY (Adaptable a otros con optimización).

Temporalidad (Timeframe): H1 (Recomendado) o M15 para estrategias más agresivas.

Depósito Mínimo: $500 para cuentas Standard (o $100 en cuentas Cent/Micro).

Tipo de Cuenta: ECN o Raw Spread (Bajo spread es vital).

VPS: Altamente recomendado un VPS con latencia baja (<20ms).



Guía de Parámetros (Inputs) --- VISUALIZACIÓN Y PANEL --- ShowDisplay: (True/False) Activa el panel de información visual en el gráfico.

BgColor / TextColor: Personaliza los colores del panel para que coincidan con tu plantilla gráfica. --- GESTIÓN DE TIEMPO (Filtro Horario) --- UseTimeFilter: Actívalo para limitar el trading a horas específicas (útil para evitar spreads altos o noticias).

InpStartHour / Minute: Hora de inicio para comenzar a buscar señales.

InpEndHour / Minute: Hora para detener la apertura de nuevas operaciones. --- GESTIÓN DE RIESGO Y CAPITAL --- InpLots: Tamaño de lote fijo (se usa si el Lote Dinámico está desactivado).

UseDynamicLots: Si es true , el lote aumenta automáticamente según crece tu cuenta.

InpEquityStep: Capital requerido para aumentar el lote (ej. aumenta lote cada $1000 de equidad).

InpStopLoss / InpTakeProfit: Distancia en puntos para el Stop Loss y Take Profit.

InpMagicNum: Identificador único. Importante: Usa un número diferente para cada gráfico o par. --- PROTECCIÓN DE BENEFICIOS (Trailing & BE) --- InpUseBreakEven: Mueve el SL al precio de entrada para proteger la operación ("riesgo cero").

InpBE_Trigger: Puntos de ganancia necesarios para activar el BreakEven.

InpUseTrailing: Activa el Trailing Stop para asegurar ganancias mientras el precio avanza a favor. --- ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN (Grid/Martingala) --- UseGrid: Habilita el sistema de recuperación si la operación inicial va en contra.

InpGridDist: Distancia en puntos entre las órdenes de la rejilla (grid).

InpMartingale: Multiplicador de volumen para la siguiente orden (ej. 2.0 duplica el lote).

InpMaxOrders: Límite máximo de operaciones de recuperación (Seguridad).

InpGlobalTargetPercent: Cierra TODAS las operaciones abiertas cuando el beneficio total alcanza este % del balance. --- INDICADORES Y ESTRATEGIA --- Medias Móviles (1-6): Totalmente configurables (Período, Método, Precio) para detectar tendencia o cruces.

Osciladores: Incluye filtros configurables de RSI, MACD, Estocástico, CCI, WPR, Momentum y ADX.

Volatilidad y Tendencia: Bandas de Bollinger, ATR, Parabolic SAR, Ichimoku y OBV.

Acción del Precio: Lógica incorporada de Canales Donchian y VWAP (Intradía).

Nota: Cada indicador tiene su propio interruptor "Use..." para activarlo o desactivarlo individualmente. --- MODOS DE ENTRADA ESPECIALES --- UseHiLo (Reversal): Estrategia de reversión basada en máximos y mínimos de períodos anteriores.

UseBreakout: Estrategia de ruptura de niveles de soporte y resistencia dinámicos.



ADVERTENCIA: El uso de estrategias de recuperación implica riesgos. Por favor, realice backtests y use una gestión de capital responsable.

