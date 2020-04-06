TelegramTrades — это советник, который отслеживает торговые сигналы (сигналы от экспертов) в следующих каналах Telegram и преобразует их в действительные сделки. Отслеживаются семь каналов, и как только на них поступают торговые сигналы, скрипт пирограммы, постоянно работающий на сервере, анализирует сигнал, преобразует его в действительный торговый сигнал и пересылает боту в Telegram. После получения действительного сигнала с указанием стоп-лосса, тейк-профита, цены, типа сделки и символа, советник считывает его для исполнения сделок на графиках.





Вам не нужно запускать все графики, перечисленные ниже. Достаточно открыть один график и запустить на нём советник. Если поступит торговый сигнал для графика, который ещё не открыт, советник откроет его и уведомит вас о сделке, после чего вам нужно будет перетащить советника на этот график. Поскольку пропущенные сделки записываются в файл {symbol}.txt и действительны в течение пяти минут, пропущенные сделки исполняются, как только вы перетаскиваете советника на этот график, если это происходит в течение пяти минут после получения сигнала. После этого файл удаляется.





Особенности:





1. Возможность тестирования в тестере стратегий с использованием исторических данных.





2. Значения стоп-лосса и тейк-профита устанавливаются с помощью индикатора ATR размером 14 баров, который может быть отрегулирован пользователем.





3. Трейлинговый стоп-лосс и тейк-профит управляются с использованием рассчитанного выше значения расстояния стоп-лосса на основе ATR.





4. Присутствует процентный стоп-лосс по умолчанию 4%, который может быть отрегулирован пользователем.





5. Возможность изменения размера лота.





6. Возможность фильтрации используемых каналов.





Используются каналы Telegram с историческими данными.





1. World’s Most Profitable Forex Signals содержит данные с 27.06.2024 по 15.12.2025, 210 записей.





2. VASILY TRADER содержит данные с 31.03.2025 по 15.12.2025, всего 132 записи.





3. FREE SIGNALS содержит данные с 16.11.2022 по 05.12.2025, всего 365 записей.





4. FX GOAT TRADING (Signals Free) содержит данные с 14.06.2025 по 15.12.2025, всего 543 записи.





5. SureShot FX (Gold Signals) содержит данные с 20.03.2025 по 15.12.2025, всего 140 записей.





6. Forex GDP - Free Signals содержит данные с 21.10.2021 по 08.12.2025, всего 376 записей.





7. Компания Kara Trading располагает данными за период с 02.10.2024 по 15.12.2025, содержащими 60 записей.





Поддерживаемые символы:





"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", GBPCHF", "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"





Примечания:





1. Убедитесь, что https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates добавлен в меню Инструменты->Параметры->Советники->Разрешить веб-запросы для указанных URL-адресов





2. Убедитесь, что вы обновили загруженную версию до последней, так как новые функции и исторические данные добавляются начиная с версии 2.0.