Market Structure MT





Этот универсальный индикатор отображает в режиме реального времени «структуру рынка» (внутреннюю и свинговую BOS / CHoCH), блоки ордеров, зоны премий и скидок, равные максимумы и минимумы и многое другое, позволяя трейдерам автоматически размечать свои графики, используя широко используемые методологии анализа ценового действия. После выпуска нашего скрипта Fair Value Gap мы получили множество запросов от нашего сообщества на добавление дополнительных функций в той же категории.





«Структура рынка» — довольно новый, но широко используемый термин среди трейдеров, анализирующих ценовое действие, стремящихся более точно ориентироваться в ликвидности и находить оптимальные точки интереса на рынке. Попытка определить, где институциональные участники рынка размещают ордера (ликвидность на стороне покупки или продажи), может быть весьма разумным подходом к поиску более практичных точек входа и выхода на основе ценового действия.





Индикатор включает оповещения о наличии свинг-структур и многих других важных условиях.





Особенности. Этот индикатор включает в себя множество функций, которые перечислены ниже: Полная маркировка внутренней и свинг-структур рынка в режиме реального времени. Разрыв структуры (BOS). Изменение характера (CHoCH). Блоки ордеров (бычьи и медвежьи). Равные максимумы и минимумы. Обнаружение разрывов справедливой стоимости. Предыдущие максимумы и минимумы. Зоны премий и скидок в виде диапазона.