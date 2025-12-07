Market Structure MT





Questo indicatore all-in-one mostra la "Struttura di Mercato" in tempo reale (BOS / CHoCH interno e swing), blocchi di ordini, zone di premio e sconto, massimi e minimi uguali e molto altro ancora... consentendo ai trader di contrassegnare automaticamente i propri grafici con metodologie di price action ampiamente utilizzate. In seguito al rilascio del nostro script Fair Value Gap, abbiamo ricevuto numerose richieste dalla nostra community per il rilascio di ulteriori funzionalità nella stessa categoria.





"Struttura di Mercato" è un termine relativamente nuovo ma ampiamente utilizzato tra i trader che operano sulla price action e che cercano di gestire la liquidità in modo più accurato e di individuare punti di interesse più ottimali sul mercato. Cercare di determinare dove i partecipanti al mercato istituzionale hanno piazzato ordini (liquidità lato acquisto o vendita) può essere un approccio molto ragionevole per trovare entrate e uscite più pratiche basate sulla price action.





L'indicatore include avvisi per la presenza di strutture swing e molte altre condizioni rilevanti.





Caratteristiche: Questo indicatore include numerose funzionalità, evidenziate di seguito: Etichettatura completa della struttura interna e swing del mercato in tempo reale. Break of Structure (BOS). Change of Character (CHoCH). Blocchi di ordini (rialzisti e ribassisti). Massimi e minimi uguali. Rilevamento del gap di fair value. Massimi e minimi precedenti. Zone di premio e sconto come intervallo.