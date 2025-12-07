



このオールインワンインジケーターは、リアルタイムの「市場構造」（内部およびスイングBOS/CHoCH）、注文ブロック、プレミアムゾーンとディスカウントゾーン、イコールハイとイコールローなどを表示し、トレーダーは広く使用されているプラ​​イスアクション手法でチャートを自動的にマークアップできます。フェアバリューギャップスクリプトのリリース後、コミュニティから同じカテゴリの機能追加を求める多くの要望をいただきました。





「市場構造」は、流動性をより正確に把握し、市場におけるより最適な関心ポイントを見つけたいと考えているプラ​​イスアクショントレーダーの間では、比較的新しい用語ですが、広く使用されています。機関投資家の注文がどこに出されているか（買い側または売り側の流動性）を把握することは、プライスアクションに基づいてより実用的なエントリーとエグジットを見つけるための非常に合理的なアプローチとなり得ます。





このインジケーターには、スイング構造の存在やその他の関連条件に関するアラート機能が含まれています。





機能 このインジケーターには多くの機能が含まれており、以下に主な機能を示します。 リアルタイムで市場構造とスイング構造を包括的に表示 構造のブレイクダウン（BOS） 特性の変化（CHoCH） 注文ブロック（強気と弱気） 最高値と​​最安値の均等表示 適正価格ギャップ検出 過去の最高値と最安値 プレミアムゾーンとディスカウントゾーン（レンジ表示）