Market Structure MT


このオールインワンインジケーターは、リアルタイムの「市場構造」（内部およびスイングBOS/CHoCH）、注文ブロック、プレミアムゾーンとディスカウントゾーン、イコールハイとイコールローなどを表示し、トレーダーは広く使用されているプラ​​イスアクション手法でチャートを自動的にマークアップできます。フェアバリューギャップスクリプトのリリース後、コミュニティから同じカテゴリの機能追加を求める多くの要望をいただきました。

「市場構造」は、流動性をより正確に把握し、市場におけるより最適な関心ポイントを見つけたいと考えているプラ​​イスアクショントレーダーの間では、比較的新しい用語ですが、広く使用されています。機関投資家の注文がどこに出されているか（買い側または売り側の流動性）を把握することは、プライスアクションに基づいてより実用的なエントリーとエグジットを見つけるための非常に合理的なアプローチとなり得ます。

このインジケーターには、スイング構造の存在やその他の関連条件に関するアラート機能が含まれています。

機能 このインジケーターには多くの機能が含まれており、以下に主な機能を示します。 リアルタイムで市場構造とスイング構造を包括的に表示 構造のブレイクダウン（BOS） 特性の変化（CHoCH） 注文ブロック（強気と弱気） 最高値と​​最安値の均等表示 適正価格ギャップ検出 過去の最高値と最安値 プレミアムゾーンとディスカウントゾーン（レンジ表示）
おすすめのプロダクト
Aurum Quant Engine Pro
Javed Ali Khan Patan
エキスパート
Aurum Quant Engine Pro A disciplined execution model designed for decision clarity, trend alignment, and precise signal filtration. Trades are triggered only when price structure, directional context, and pattern strength align cohesively. Aurum Quant Engine Pro is the enhanced Version 2 of the original release Aurum Quant Engine now equipped with advanced filtering layers for improved trade quality, precision entries, and stronger overall performance. Support & Feedback If you have any qu
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
エキスパート
Start the Year 2024 in the perfect way by taking advantage of the Quantitative EA that performed wonderful results in previous years (including 2023) on the NASDAQ Index (NAS100)! It is not a high frequency EA. There are few operations. But they are very precise operations, where the EA analyzes the previous price/volume to understand the current movement and moment. Monthly TP/SL Video = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Monthly TP/SL Video = 20% https://www.youtube.com/watch?v=
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
インディケータ
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
インディケータ
Descubra o poder do nosso indicador de alta precisão, projetado para identificar as regiões de alvo e exaustão de qualquer ativo. Testado e validado por mais de 3 anos nos mercados de mini dólar e mini índice, ele oferece confiabilidade e eficácia incomparáveis. Transforme sua estratégia de trading e alcance novos patamares de sucesso com nossa ferramenta inovadora.
Sterling Pulse
Alex Amuyunzu Raymond
エキスパート
Sterling Pulse is a dual-mode GBPUSD trading system engineered to capture both high-frequency intraday momentum and medium-term directional swings within the Sterling market. It combines a dynamic scalping module for London volatility with a structured swing engine for broader trend cycles, using ATR-driven risk control, multi-timeframe confirmation, strict spread filtering, and adaptive position management. The system operates in two modes: 1. Scalping Mode (Intraday Momentum Execution) Buil
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
エキスパート
Strategy Builder は、MetaTrader 5 用に細心の注意を払って作成された高度で多用途な取引ロボットであり、標準指標の洗練された武器をトレーダーに提供するように設計されています。 この専門的に設計されたアルゴリズムは、多数の指標を統一戦略にシームレスに統合することで取引への包括的なアプローチを提供し、トレーダーが正確かつ自信を持ってダイナミックな金融市場をナビゲートできるようにします。 主な特徴: インジケーターの多様性: Strategy Builder は、アクセラレーター オシレーター、適応移動平均、オーサム オシレーター、ベアーズ パワー、ブルズ パワー、商品チャネル インデックス、デマーカー、二重指数移動平均、エンベロープなどを含むがこれらに限定されない、広範な標準インジケーターの力を活用します。 、フラクタル適応移動平均、MACD、移動平均、放物線 SAR、相対強度指数、相対活力指数、確率的、三重指数平均、三重指数移動平均、およびウィリアムズ パーセント レンジ。 この多様な指標セットは、微妙な取引戦略のバックボーンを形成します。 柔軟なしきい
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Trend Flux Analyzer: Your Ultimate Guide to Market Momentum Unlock a clearer, more intuitive way to view market trends and momentum with the Visual Trend Flux Analyzer. This powerful indicator for MetaTrader 5 is designed to cut through market noise and provide you with a clean, visual representation of trend strength and potential reversals. Stop guessing the market's direction and start making informed decisions based on a sophisticated, multi-layered analysis. For just $30, you can eq
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
エキスパート
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
インディケータ
Gann Box インジケーターは、トレーダーが市場の重要なレベルを特定し、活用するのを支援するために設計された強力で多機能なツールです。このインジケーターを使用すると、チャート上に長方形を描くことができ、それが自動的に 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 の戦略的レベルを持つ複数のゾーンに分割されます。価格がこれらのレベルのいずれかに達すると、アラートがトリガーされ、トレーディングの意思決定に貴重な支援を提供します。描いたゾーンに対する市場の動きを即座に把握できます。ゾーンをトレースするには、単純な長方形を描いて名前を GannBox に変更するだけです。 このインジケーターは、 サポートとレジスタンス の概念を使用するトレーダー、 サプライとデマンド 、 ICTテクニック 、または**公正価値ギャップ（FVG）**の専門家など、すべてのタイプのトレーダー向けに設計されています。 デイトレーダー、スイングトレーダー、またはポジショントレーダーであろうと、 Gann Box は市場の動きをより良く理解し予測する手助けをし、反応性とパフォーマンスを向上させます。 MT4バージョ
Trend Vision
Abderrahmane Benali
インディケータ
Important Reminder: If you find this tool helpful ,   please support the work by leaving a comment or rating . Avoid using it without showing support. Your feedback motivates further development! Trend Vision -   SuperTrend PRO   Take your trading to the next level with a powerful upgrade to one of the market’s most trusted trend-following indicators! SuperTrend PRO has been optimized to deliver precise signals based on the strength of the ATR, with smart alerts sent instantly to your phone wh
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
インディケータ
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
エキスパート
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
ユーティリティ
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
インディケータ
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
Ict and Smc PriceAction toolkit
Bukola Omolola Adesina
インディケータ
PriceActionToolKit - Professional ICT & Smart Money Concepts Indicator Transform Your Trading with Institutional-Grade Analysis PriceActionToolKit is a comprehensive indicator that brings the power of Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts directly to your MetaTrader 5 platform. This all-in-one solution eliminates the guesswork from your trading decisions by automatically identifying the key market structures that institutional traders use to move the markets. Why This
CChart
Rong Bin Su
インディケータ
概要 外国為替や金融市場では、迅速な反応と正確な意思決定が非常に重要です。しかし、標準のMetaTrader 5端末は最小でも1分のチャートしかサポートしておらず、トレーダーが市場の変動に敏感であることを制限しています。この問題を解決するために、 秒単位チャートキャンドルインジケーター を導入しました。このインジケーターを使用すれば、1秒から30秒の市場の動向をサブチャートで簡単に表示・分析できます。 主な機能 複数の秒単位タイムフレームのサポート ：このインジケーターは、以下のタイムフレームを選択でき、さまざまな取引戦略に対応します： S1 : 1秒 S2 : 2秒 S3 : 3秒 S4 : 4秒 S5 : 5秒 S10 : 10秒 S15 : 15秒 S20 : 20秒 S30 : 30秒 リアルタイム更新 ：秒単位チャートはリアルタイムで更新され、各瞬間に最新の市場情報を提供します。これにより、迅速な取引判断が可能になります。 ユーザーフレンドリーなインターフェース ：インジケーターはサブチャートに表示され、直感的で使いやすいです。異なるタイムフレームに素早く切り替えて市場を迅速
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
ユーティリティ
SkyGeniX: Innovative Solutions for Intelligent Automation SkyGeniX is a cutting-edge tool designed to simplify and enhance your workflows with intelligent automation. Whether you're managing complex tasks or optimizing performance, SkyGeniX offers a seamless, user-friendly experience tailored to your needs. Key features include: Smart Optimization : Enhance efficiency and achieve your goals faster with advanced algorithms. Customizable Settings : Tailor the tool to your specific requirements for
FREE
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
インディケータ
Bid Price Timer Indicator — 精密なタイミングとスマートな価格追跡！ Bid Price Timer Indicator は、 時間・正確さ・明確さ を重視するトレーダーのために設計された、強力なトレードツールです。 主な特徴: 固定タイマー表示 – タイマーは常にチャートの 右側 に表示され、（X_Offset で位置調整可能）。 価格に連動した動き – タイマーは Bid価格 に合わせてリアルタイムで 上下に移動 。 自動再配置 – 価格が変化すると、タイマーは自動的に 新しい価格レベルに追従 。 オプションの水平ライン – 正確なBid価格レベル を視覚的に表示可能。 ️ リアルタイム更新 – タイマーは 毎秒更新 され、 次のローソク足までのカウントダウン を表示。完璧なエントリータイミングを逃しません！ トレーダーが選ぶ理由: ローソク足のクローズを 高精度で予測 できる チャートを シンプル・モダン・分かりやすく 保てる スキャルピング、デイトレード、テクニカル分析 に最適 シンプルで洗練さ
The SMP Wizard
Matthew Lewis Beedle
エキスパート
This a fairly complex EA that uses a MACD for going long (80%) and RSI for going Short. As SMP is a very bullish index, long is the general preference.  This took me over 100 hours of design, testing, re testing, and robustness analysis.  Building process, I used a MACD template that I've seen work in manual trading and applied it algorithmically.  I then used machine learning for data from 2015-2020 to optimize and also create a short option using random variables.  As you can see in backtests
FREE
Clean Trading Sessions indicator
Peyman Bayat
4.86 (7)
インディケータ
The   Clean Trading Sessions indicator  shows the most significant trading sessions for the Forex market, such as London, New York, Tokyo. The   Clean Trading Sessions indicator is a simple and, at the same time, quite functional Forex sessions indicator, developed for the MT5 terminal. It is available to download for free. How is this Forex market session indicator used? Traders normally use trading sessions to determine the volatile hours throughout the day, since the trading activities vary
FREE
Trend Acceleration 5
Svetoslav Boyadzhiev
インディケータ
"Trend Acceleration 5" is designed to help traders navigate the market situation. The indicator shows three multi-time frame "Moving Averages" , which show the trend (tendency) of the price movement of financial instruments. They are the basis for analysis of dependencies, which with great success show the acceleration or deceleration of the trend (tendency) of the financial markets. The choice of using three moving averages in the "Trend Acceleration 5" indicator comes from the idea of ​​analy
Magic SMMA MT5
Imre Heli
インディケータ
The Magic SMMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEE
FREE
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
インディケータ
FULL FOREX MARKET VIEW ダッシュボードインジケーター MT5 これは、トレーダーに市場の全体像を提供するためにMT5プラットフォーム用に作成されたカスタムインジケーターです。リアルタイムデータを使用して市場を分析し、成功するために必要なすべての情報を表示します。 インストール方法: このインジケーターをチャートに適用する前に、MT5の「気配値表示」パネルで、不要または取引しない通貨ペアを非表示にし、必要なものだけを残してください。理由は、FFMVダッシュボードはMT5の「気配値表示」にあるすべての通貨ペアを表示するためです。最大で26ペアまで表示可能です。それ以上あると、FFMVダッシュボードのフォントや画像がぼやけ、崩れてしまいます！正しく表示されません。 使用目的: 単独取引用 バスケット取引用（スクリーンショット参照） 複数注文取引にも使用可能 自分の取引システムからのシグナルの確認 構成要素: 時間足: M1からMN1までの現在のローソク足の状態（買い/売り） トレンド: 通貨の全体的な傾向 インパクト: 通貨の動きの強さ/ボラティリティ（以下参照） Bu
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
インディケータ
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Breakout bot
Giedrius Seirys
エキスパート
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
エキスパート
AOトレードシステムは、市場のトレンドを利用したトレードに特化しており、競売やニュースの時間を参照ポイントとして、他の特定の注文時間と比較し、市場のトレンドを予測します。 **EAで使用されるすべての時間パラメータは、あなたの端末の時間を基にしています。異なるブローカーは異なるGMTのタイムゾーンで動作する場合があり、夏時間の調整によりさらに変化する可能性があります。** **実装前に、端末に合わせて時間設定を十分に確認してください。** 推奨設定: M1タイムフレームで使用する HK50 / DE40 / ustec / UK100 時間のチェック中には、特定のチェック時間の分後に価格のチェックが行われることに気付くでしょう（1.2チェック時間の分）。この設計は意図的であり、参照されているバーが完了することを許可し、オープン、ハイ、ロー、およびクローズの値が注文時間と正確に比較できるようにします。 設定 -----------------1 タイマー------------------- 1.1 チェック時間の時間（HH） -- 価格を記録するために使用されるタイムスタンプ
FridayGoldRush
Lukas Matthias Wimmer
1 (1)
エキスパート
TrendRushEA – Automated Expert Advisor for XAUUSD with Optional USD Strength Filter Short Description (EN): TrendRushEA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) in strong bullish trends. It combines long-term trend confirmation with an optional USD strength filter based on EURUSD. The EA features dynamic risk management (1%–2% of account size), ATR-based SL/TP calculation, and a weekend-close function for trade protection. Detailed Descri
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
作者のその他のプロダクト
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 バーチャル リアリティ エキスパート アドバイザー (EA) は、金融市場でポジションを実行する際にマージンの利用を最適化するように設計された高度な取引ツールです。その独自の戦略には、マージン要件を最小限に抑えることを目的として、仮想ポジションを開始し、その後対応する実際のポジションを開始するという 2 段階のプロセスが含まれます。 バーチャル リアリティ EA の動作の詳細は次のとおりです。 仮想ポジションの開始: EA は、プログラムされたアルゴリズムと市場分析に基づいて、最初に取引機会を特定します。 選択した金融商品で、実際に資本を投入することなく、「仮想」またはシミュレートされたポジションの開始をシミュレートします。この仮想ポジションは、意図された実際の取引を反映します。 実際のポジションの実行: 仮想ポジションを確立した後、EA は市
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
ユーティリティ
無料 MT4 インジケーター: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 無料 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 この無料ツールが気に入ったら、5 つ星の評価を付けてください。本当にありがとうございます :) ラリー ベース ラリー (RBR)、ドロップ ベース ラリー (DBR)、ドロップ ベース ドロップ (DBD)、ラリー ベース ドロップ (RBD)、フェア バリュー ギャップ (FVG) / 不均衡、隠れベース 「需給アシスタント」(EA) エキスパート アドバイザーのご紹介 – 金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端のエキスパート アドバイザーは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるように細心の注意を払って設計されており、情報に基づいた意思決定を可能にし、取引の可能性を最大限に高めます。 主な機能: 自動ゾーン識別: エキスパート アドバイザーは、高度なアルゴリズムを使
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/114590 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120764 「Marti Lovers」エキスパートアドバイザー（EA）は、ハイリスク戦略を扱える経験豊富なトレーダー向けに設計された、洗練されたアグレッシブな取引システムです。このEAは、複数の取引ロジックを1つの強力なツールに統合し、FX取引に独自のダイナミックなアプローチを提供します。そのアグレッシブな性質上、「Marti Lovers」は、潜在的なドローダウンを管理し、戦略の収益性を最大化するために、十分な残高を必要とします。 主な機能: マルチロジック統合: マーチンゲール戦略: 「Marti Lovers」の核となるのは、損失後に取引サイズを2倍にして以前の損失を回復し、利益を上げるマーチンゲール原則です。このアプローチは大きな利益につながる可能性がありますが、同時に大きなリスクも伴います。 グリッド取引：グリッド取引ロジックを用いて、基準価格の上下に一定
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 ライブ シグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 最先端の「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーのご紹介: 精度と熟練度でグローバル市場のパワーを解き放ちます FX 取引のダイナミックな領域で、常に先を行くには、比類のないインテリジェンスとテクノロジーの組み合わせが必要です。 「FAST SCALPER」エキスパート アドバイザーは、洗練された取引ソリューションの頂点に位置し、世界通貨の強さに基づいた革新的なアプローチを通じて、オープン ポジション戦略に革命を起こします。 グローバル ダイナミクスを活用する設計: 「FAST SCALPER」は、グローバル経済の力の複雑な相互作用を活用することで、従来の取引手法を超えています。ニューラル ネットワーク ベースのアルゴリズムは、世界中のさま
Rebate Hunter
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーの説明: 「Rebate Hunter」エキスパート アドバイザーは、戦略的なヘッジと平均化のテクニックを通じて最大の利益を求める熟練したトレーダー向けに綿密に設計された最先端のツールです。この洗練されたアルゴリズムは、MetaTrader プラットフォーム内でシームレスに動作し、取引を継続的に実行して市場の変動を利用し、ユーザーに多大な利益をもたらします。 主な機能: ヘッジ戦略: 「Rebate Hunter」EA は、リスクを軽減し、利益を最大化するために高度なヘッジ戦略を採用しています。相関する通貨ペアで同時に買いと売りのポジションを開くことで、市場のボラティリティを利用しながら、不利な価格変動へのエクスポージャーを最小限に抑えます。 平均化方法: 平均化の力を活用して、このエキスパート アドバ
Gold Buster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 「Gold Buster」EA のご紹介: 次世代の動的サポート/レジスタンスおよびリスク管理システム 「Gold Buster」EA は、オープン ポジション管理とリスク分析テクノロジーの最新の進歩を活用して、金融市場でサポートとレジスタンス レベルを識別および使用する方法を再定義する、最先端の自動取引システムです。この革新的なエキスパート アドバイザー (EA) は、さまざまな取引プラットフォームや商品でシームレスに動作するように設計されており、安定した利益とリスク軽減を求める初心者と経験豊富なトレーダーの両方のニーズに対応します。 主な機能: 動的なサポートとレジスタンスの識別: 「Gold Buster」EA の核心は、動的なサポートとレジスタンスの識別アルゴリズムにあります。従来の静的なサポート レベルとレジスタンス レベルは事前に定義され
Hedging Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 ヘッジ ブレイクアウト エキスパート アドバイザーは、ヘッジ戦略を通じて堅牢なリスク管理を採用しながら、市場のブレイクアウトを活用するように設計された洗練された取引ツールです。 この EA は、市場の流動性の向上を活用して取引の可能性を最大化し、最適なブレイクアウトの機会を特定するように細心の注意を払って作成されています。 このエキスパートアドバイザーは、ブレイクアウトロジックとヘッジによる効果的なリスク管理を組み合わせることで、全体的な取引パフォーマンスを向上させ、潜在的な反転を防ぐことを目指しています。 主な特徴: ブレイクアウト検出アルゴリズム: EA には、主要なサポートとレジスタンスのレベルを特定する強力なブレイクアウト検出アルゴリズムが装備されています。 過去の価格データとボラティリティ指標を利用して、潜在的なブレイクアウトポ
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
トレードコピー - 投資家パスワード - コピートレード - MT4 x MT5 クロスプラットフォーム 注: クライアントアカウントがフォローするマスターアカウントに「ミラーコピーマスター」、マスターアカウントがフォローするクライアントアカウントに「ミラーコピークライアント」の両方が必要です ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 仕組み: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 バージョン マスター: https://www.mql5.com/en/market/product/114775 クライアント: https://www.mql5.com/en/market/product/114844 「ミラー コピー」エキス
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
ウォーターマーク MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120783 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/120784 ロゴ MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121289 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/121290 「ウォーターマーク」スクリプトは、チャートの背景に重要な情報を直接表示することで、取引チャートをより魅力的に見せるように設計されています。このスクリプトは、現在の取引ペア、時間枠、各種時間指標などの重要な情報を、明確かつ目立たないように把握できる方法を提供します。 機能: 取引ペア表示: このスクリプトは、チャートに表示されている現在の取引ペア（例: EUR/USD、BTC/USD）を自動的に検出し、表示します。これにより、トレーダーは常にどの資産を分析しているかを把握でき、間違ったペアに基づいて意思決
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
ユーティリティ
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/91169 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/110193 ライブシグナル: https://www.mql5.com/ja/signals/2345410 「Smart Trader」トレーディングアシスタント・エキスパートアドバイザーのご紹介。比類のない適応性と最先端のリスク管理戦略により、世界中のプロトレーダーから信頼される究極のツールです。 「Smart Trader」の中核を成すのは、常に変化する市場状況に動的に適応するよう綿密に設計された革新的なリスク管理スイッチングシステムです。静的なリスクパラメータに依存する従来のトレーディングアシスタントとは異なり、「Smart Trader」は高度なアルゴリズムを活用して市場データをリアルタイムで継続的に分析し、リスク管理アプローチをインテリジェントに適応させることで、市場のボラティリティの影響を最小限に抑えながら、利益の可能性を最大化します。 「Smart Trad
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
ユーティリティ
トレードアドバイザー：チャートの習得 プロのトレーダーのための究極のエキスパートアドバイザー（EA）アシスタント バージョン MT4 バージョン | MT5 バージョン | ブログ v.3.0 - Telegram ボット統合 注：MT4 バージョンは MT5 バージョンよりも軽量です トレードアドバイザー：チャートの習得 トレードアドバイザーは、主要な市場分析ツールとトレーダー向けのシームレスな機能を統合することで、トレーディング戦略を強化するように設計された高度なトレーディングアシスタントです。トレードアドバイザーがトレーダーにとって強力な資産となる理由の概要は次のとおりです。 主な機能と利点 1. 供給ゾーンと需要ゾーン：トレードアドバイザーは、ユーザーが重要な供給ゾーンと需要ゾーンを特定できるようにし、市場でのより戦略的な参入ポイントと退出ポイントを確保します。 2. スマートマネーコンセプト：この機能により、トレーダーは市場のトレンドと構造をよりよく理解し、強気、弱気、統合フェーズを明確に特定できます。 3. 公正価値ギャップ検出: Trade Advi
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
ユーティリティ
この無料ツールが気に入っていただけましたら、ぜひ5つ星の評価をお願いします！本当にありがとうございます :) 「リスク管理アシスタント」エキスパートアドバイザーコレクションは、様々な市場環境においてリスクを効果的に管理することで、取引戦略を強化するために設計された包括的なツールスイートです。このコレクションは、平均化、スイッチング、ヘッジの3つの主要コンポーネントで構成されており、それぞれが異なる取引シナリオに合わせて独自のメリットを提供します。 このEAは、市場で標準的なリスク管理戦略を発展させたものです。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. 「平均化アシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. 「スイッチングアシスタント」EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5：
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 「グランドマスター」EA — スマートインジケーターによる高精度のワンショット取引 面倒な戦略、過剰取引、不必要なリスクにうんざりしていませんか? グランドマスター EA にご挨拶ください。インテリジェントな意思決定によるワンショットワンキルを求めるトレーダー向けに構築された、クリーンで正確、かつ実用的なエキスパートアドバイザーです。 トリプルインジケーターロジックを搭載 グランドマスター EA は次の強力な組み合わせを使用します: ブルパワー – 強気の勢いを検出して、強い側に乗ることができます。 CCI (コモディティチャネルインデックス) – 買われすぎ/売られすぎのゾーンを特定して、転換点やブレイクアウトを捉えます。 ボリンジャー バンド – ボラティリティを測定して罠を回避し、正当な市場の動きを捉えます。 ランダムなエントリーはありません。
Liquidity Side
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流動性サイド EA – 機関投資家の流動性に基づくスマート エントリー 流動性サイドは、機関投資家が最も取引する可能性のある市場の隠れた流動性領域を検出するように設計された自動エキスパート アドバイザーです。テクニカル インジケーターとリアルタイム ニュース フィルターを組み合わせることで、この EA は市場のノイズを回避し、効率的で正確なエントリーに集中できます。 主な機能 スマート流動性検出 この EA は、重要な流動性ゾーンを識別するために、いくつかのインジケーターを組み合わせています: サポートとレジスタンス – 価格アクションと履歴レベルに基づく 移動平均 – トレンドの方向と蓄積領域を確認する RSI – 価格が重要なゾーンに触れたときの追加確認として 実行戦略 価格が流動性ゾーンに達し、確認信号がある場合にエントリーが行われます 自動
Volatility Switching
Agus Santoso
エキスパート
MT4： https://www.mql5.com/ja/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/ja/market/product/104672 「ボラティリティ スイッチング」は、動的な市場環境でポジションを最適化しようとするトレーダー向けに細心の注意を払って設計された高度なエキスパートアドバイザー (EA) です。 この EA は、市場のボラティリティを認識し、戦略を動的に調整してリスクを軽減し、収益性を高めるという原則に基づいて動作します。 「ボラティリティ・スイッチング」は、ボラティリティを重視したオープン・ポジション手法を採用し、高度なスイッチング・リスク管理システムを組み込むことにより、多様な市場状況を自信を持ってナビゲートするための包括的なソリューションをトレーダーに提供します。 主な特徴: ボラティリティの検出: 「ボラティリティ・スイッチング」は、市場のボラティリティの変化をリアルタイムで正確に検出できる堅牢なアルゴリズムを搭載しています。 価格変動、ボラティリティバンド、履歴データなどのさ
Fibo SnR
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 最先端の「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーのご紹介 – 究極のトレーディング コンパニオン! 最新かつ最も洗練されたエキスパート アドバイザー (EA)、「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーでトレーディング体験に革命を起こしましょう。この画期的なツールは、高度なアルゴリズムのパワーとフィボナッチ レベルの不朽の原則を活用して、トレーディングの取り組みにおいて比類のない正確性と精度を提供します。 主な機能: 1. 適応型フィボナッチ分析: 「Fibo SnR」エキスパート アドバイザーは、市場のボラティリティと価格変動に基づいてフィボナッチ リトレースメント レベルとエクステンション レベルを動的に調整する適応型アルゴリズムを採用しています。これにより、EA は変化する市場状況に適応し、エントリー ポイントとエグジット ポイントを驚く
Wayang
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 「Wayang EA」 - トレンドと S/R 精度を備えたスマートな取引 概要 「Wayang EA」は、保留注文戦略とサポートとレジスタンス、トレンド分析を組み合わせて、市場で最高の機会を捉えるスマートなエキスパートアドバイザーです。さまざまな市場状況でテストされたアルゴリズムを使用して構築されたこの EA は、自動取引実行の一貫性、柔軟性、および高精度を求めるトレーダーに適しています。 主な機能: 保留注文戦略 - 戦略的なポイントに買いストップ/売りストップを配置して、高い確率でブレイクアウトを捉えます。 サポートとレジスタンス取引 - 重要なエリアをエントリーゾーンとエグジットゾーンとして利用して、実行精度を高めます。 トレンドベースの実行 – トレンド分析を使用して、主要な価格変動方向に従ってエントリーを確実にします。
KingKong MT4
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90091 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/93707 「マルチペア通貨強さメーター」エキスパートアドバイザー（EA）は、包括的な市場分析と堅牢なリスク管理技術を通じて取引戦略を最適化したい外国為替トレーダーのために設計された高度な取引ツールです。 この EA は通貨強さの方法を利用しており、現在オープンしているポジションに基づいて、さまざまな通貨ペアの相対的な強さと弱さを明確に示します。 詳細な説明は次のとおりです。 概要 「マルチペア通貨強さメーター」EAは、複数のペアにわたるさまざまな通貨の強さを動的に分析する自動取引システムです。 オープンポジションを評価することで、通貨の強弱によって収益性の高い取引が可能となる取引機会を特定します。 EA には、未決注文の平均化などの高度なリスク管理機能が装備されており、市場のボラティリティに対するバランスの取れた制御されたエクスポージャーを確保します。 主な特長 通貨強弱
Dynamite Breakout
Agus Santoso
エキスパート
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - スマートなボラティリティベースのトレーディング アルゴリズム 概要 Dynamite Breakout EA は、日中の価格変動に基づいてブレイクアウト ゾーンを動的に特定することで、市場のボラティリティを最大限活用するように設計された高度なエキスパート アドバイザーです。この EA は、その日の高値と安値に関連してリアルタイムの価格アクションを分析し、潜在的な取引領域をインテリジェントに計算します。スマートな保留注文を実装することで、定義済みのリスク管理による最適な取引エントリを保証します。 トレーディング ロジックとメカニズム 1. ダイナミック レンジ計算 稼働時間中、EA は現在の価格を継続的に監視し、実行中の価格とその日の高値と安値の間の距離を計算します。 目的は、価格が当日の高値または安値のどちらに近い
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信