Market Structure MT


Este indicador integral muestra la "Estructura del Mercado" en tiempo real (BOS/CHoCH interno y oscilante), bloques de órdenes, zonas premium y de descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más. Esto permite a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción del precio ampliamente utilizadas. Tras el lanzamiento de nuestro script Fair Value Gap, recibimos numerosas solicitudes de nuestra comunidad para incorporar más funciones en esta categoría.

"Estructura del Mercado" es un término relativamente nuevo, pero ampliamente utilizado entre los operadores de acción del precio que buscan gestionar la liquidez con mayor precisión y encontrar los puntos de interés más óptimos en el mercado. Intentar determinar dónde han colocado órdenes los participantes institucionales del mercado (liquidez del lado de compra o venta) puede ser un enfoque muy razonable para encontrar entradas y salidas más prácticas basadas en la acción del precio.

El indicador incluye alertas sobre la presencia de estructuras de oscilación y muchas otras condiciones relevantes.

Características: Este indicador incluye diversas funciones, que se destacan a continuación: Etiquetado completo de la estructura interna y de oscilación del mercado en tiempo real; Ruptura de Estructura (BOS); Cambio de Carácter (CHoCH); Bloques de órdenes (alcistas y bajistas); Máximos y mínimos iguales; Detección de gaps de valor razonable; Máximos y mínimos anteriores; Zonas premium y de descuento como rango.
