Market Structure MT









Cet indicateur tout-en-un affiche en temps réel la « structure du marché » (structures internes et de swing, bandes de prix, blocs d'ordres, zones de prime et de décote, points hauts et bas égaux, etc.), permettant aux traders d'annoter automatiquement leurs graphiques avec les méthodologies d'analyse de l'action des prix les plus courantes. Suite à la publication de notre script Fair Value Gap, nous avons reçu de nombreuses demandes de notre communauté pour l'ajout de fonctionnalités similaires.





La « structure du marché » est un terme relativement récent, mais déjà largement utilisé par les traders qui analysent l'action des prix afin d'affiner leur compréhension de la liquidité et d'identifier les points d'intérêt les plus pertinents sur le marché. Déterminer où les participants institutionnels ont placé leurs ordres (liquidité à l'achat ou à la vente) peut s'avérer une approche très judicieuse pour trouver des points d'entrée et de sortie plus pratiques, basés sur l'action des prix.





L'indicateur inclut des alertes en cas de présence de structures de swing et de nombreuses autres conditions pertinentes.





Fonctionnalités : Cet indicateur comprend de nombreuses fonctionnalités, dont voici un aperçu : Étiquetage complet de la structure interne et de la structure du marché en temps réel ; Rupture de structure (BOS) ; Changement de caractère (CHoCH) ; Blocs d’ordres (haussiers et baissiers) ; Égalité des plus hauts et des plus bas ; Détection des gaps de juste valeur ; Plus hauts et plus bas précédents ; Zones de prime et de décote sous forme de fourchette.