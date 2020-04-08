Market Structure MT





Este indicador completo exibe a "Estrutura de Mercado" em tempo real (BOS/CHoCH interno e de swing trading), blocos de ordens, zonas de prémio e desconto, máximos e mínimos iguais e muito mais... permitindo aos traders marcar automaticamente os seus gráficos com metodologias de price action amplamente utilizadas. Após o lançamento do nosso script Fair Value Gap, recebemos inúmeros pedidos da nossa comunidade para lançar mais funcionalidades na mesma categoria.





"Estrutura de Mercado" é um termo relativamente novo, mas muito utilizado entre os traders de price action que procuram navegar com maior precisão pela liquidez e encontrar pontos de interesse mais otimizados no mercado. Tentar determinar onde os participantes institucionais do mercado posicionaram as suas ordens (liquidez de compra ou venda) pode ser uma abordagem muito razoável para encontrar entradas e saídas mais práticas com base no price action.





O indicador inclui alertas para a presença de estruturas de oscilação e muitas outras condições relevantes.





Características: Este indicador inclui diversas características, destacadas abaixo: Rotulagem completa da estrutura de mercado interna e de oscilação em tempo real; Quebra de Estrutura (BOS); Mudança de Caráter (CHoCH); Blocos de Ordens (de alta e de baixa); Máximas e Mínimas Iguais; Detecção de Gap de Valor Justo; Máximas e Mínimas Anteriores; Zonas de Prémio e Desconto como intervalo.