Ichimoku Trend Scalper

chimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro — это продвинутая система для чтения тренда и определения точек входа/выхода, которая преобразует расчеты Ichimoku в четыре мощных слоя осцилляторов. Эти слои обеспечивают четкое визуальное представление силы тренда, импульса и самых безопасных точек входа/выхода.

Индикатор также включает опциональные подтверждения RSI, MACD, EMA и ATR для формирования полного комплекса для принятия торговых решений.

🔥 Уникальная Многослойная Структура Осциллятора

Система создает четыре слоя осцилляторов на основе Ichimoku, каждый из которых представляет различный аспект ценового поведения:

  • 1️⃣ Первый Слой – Расстояние Цены От Облака:

    • Измеряет расстояние между ценой закрытия и Облаком Ichimoku (минимум или максимум в зависимости от направления основного тренда).

    • Помогает определить силу текущего тренда.

  • 2️⃣ Второй Слой – Запаздывающая Линия vs Облако:

    • Показывает расстояние между Запаздывающей Линией (Чикоу) и Облаком с учетом сдвига на определенное количество баров.

    • Подтверждает целостность тренда и долгосрочную структуру.

  • 3️⃣ Третий Слой – Линия Конверсии vs Базовая Линия:

    • Измеряет расстояние между Тенкан-сен (Линия Конверсии) и Киджун-сен (Базовая Линия).

    • Отлично подходит для обнаружения усиления импульса и ускорения тренда.

  • 4️⃣ Четвертый Слой – Расстояние Между Ведущими Линиями:

    • Расстояние между Ведущей Линией А и Ведущей Линией В, что отражает толщину Облака и силу будущего тренда.

🎯 Как Торговать С Этим Индикатором

  • Когда все четыре слоя видны И положительны в соответствии с основным трендом,

    • → Вы можете войти в длинную/короткую позицию.

  • Когда основной тренд меняется,

    • → Вы должны закрыть свою позицию.

  • Вы НЕ МОЖЕТЕ входить только потому, что изменился основной тренд — вы должны дождаться, пока все четыре слоя снова выровняются в новом направлении.

    • Эта логика обеспечивает отличную фильтрацию тренда и позволяет избежать ранних входов или ложных прорывов.

💰 Варианты Частичной Фиксации Прибыли

Индикатор включает умные сигналы частичной фиксации прибыли:

  • ✔ Когда Тенкан-сен и Киджун-сен пересекаются

    • → Вы можете зафиксировать частичную прибыль.

  • ✔ Опционально: EMA пересекает Четвертый Слой

    • → Альтернативный или дополнительный метод частичной фиксации прибыли.

Эти инструменты помогают зафиксировать прибыль, оставаясь в соответствии с основным трендом.

⚡ Опциональная Защита ATR (Настоятельно Рекомендуется)

ATR может быть применен к Линиям Конверсии и Базовым Линиям, чтобы:

  • Уменьшить ложные движения (whipsaws)

  • Дольше оставаться в сильных трендах

  • Избегать ранних выходов во время волатильности

  • Улучшить точность следования за трендом

Этот адаптивный метод стабилизирует сигналы на боковых или волатильных рынках.

📌 Дополнительные Инструменты Подтверждения (Опционально)

Для повышения точности индикатор включает опционально:

  • Подтверждение RSI

  • Подтверждение MACD

  • Фильтр EMA

  • Полностью настраиваемые оповещения

Они помогают трейдерам комбинировать структуру осциллятора с традиционными сигналами импульса.

📊 Сводка Функций

  • ✔ 4-слойный Осциллятор Ichimoku

  • ✔ Подтверждение множественного тренда

  • ✔ Обнаружение смены тренда

  • ✔ Умные оповещения о частичной фиксации прибыли

  • ✔ Опциональная логика фиксации прибыли на основе EMA

  • ✔ ATR-фильтр против ложных движений

  • ✔ Подтверждения RSI и MACD

  • ✔ Работает на всех таймфреймах

  • ✔ Оптимизирован для Forex, Золота, Индексов, Криптовалют

  • ✔ Чистый, легковесный, быстрый расчет

🧩 Лучшие Сценарии Использования

  • Следование за трендом

  • Свинг-трейдинг

  • Выбор времени входа на откатах

  • Избегание ложных прорывов

  • Управление выходами с подтверждением частичной прибыли


Рекомендуем также
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Индикаторы
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Индикаторы
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Индикатор отображает: т
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Индикаторы
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Индикаторы
TradingDashboardPro - Профессиональный Индикатор Торговой Аналитики для MT5 Обзор TradingDashboardPro - это комплексная панель торговой аналитики в реальном времени, которая преобразует ваш график MT5 в мощную станцию мониторинга счета. Этот профессиональный индикатор обеспечивает мгновенную визуализацию вашей торговой производительности с поддержкой нескольких языков, помогая принимать обоснованные решения с обновлением данных каждые 5 секунд. Ключевые Особенности Поддержка Нескольких Языков В
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Индикаторы
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Индикаторы
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Oscillator trading signals
Evgeny Raspaev
Индикаторы
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей. Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.  Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары. На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Индикаторы
DYJ TRADINGVIEW — это многоиндикаторная рейтинговая система, использующая подсчет рейтинговых сигналов и инструменты анализа для поиска возможностей входа на мировые рынки. DYJ TRADINGVIEW имеет 10 встроенных индикаторов для анализа рынка. Анализ на основе индикаторов используется многими трейдерами, чтобы помочь им принять решение о том, какие сделки заключать и где входить и выходить из них. Мы используем несколько разных типов, которые могут хорошо дополнять друг друга. Используйте нас, чтобы
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Индикаторы
ProbabilityAdvancedIndicator   – это продвинутый инструмент для анализа вероятности тренда, разработанный для скальпинга и внутридневной торговли. Он объединяет множество технических индикаторов и мультитаймфреймовый анализ, чтобы генерировать четкие визуальные сигналы вероятности покупки/продажи. ProbabilityAdvancedIndicator   – это комплексный инструмент для трейдеров, которые ищут: Принятие решений на основе вероятностей Комплексный технический анализ Гибкость для разных стилей торговли Интуи
Visual Crocodile Pulse Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Crocodile Pulse Indicator Unlock the Market's True Momentum and Trade with Confidence Are you tired of lagging indicators and noisy charts that lead to false signals? The Visual Crocodile Pulse Indicator is a sophisticated, professional-grade trend analysis tool designed to give you a clear and decisive edge. By cutting through market noise, it identifies the powerful beginnings of new trends, helping you enter trades with higher precision and avoid choppy, unpredictable conditions. For
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Sonic Edge Meter
Sabina Fik
Индикаторы
Sonic Edge Meter: Точная Настройка на Рывки и Развороты Sonic Edge Meter — это индикатор, созданный на базе оригинальных алгоритмов поиска экстремумов. Он идеально подходит для определения моментов разворота или резких импульсных движений цены в одну из сторон. Как Работает Sonic Edge Meter? Индикатор сигнализирует о потенциальных разворотах и импульсах , отображая специальные точки на графике: Синяя точка — сигнал к покупке Красная точка — сигнал к продаже Основан на анализе скорости и
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Индикаторы
Беспокоитесь о следующей сделке? Устали не знать, работает ли ваша стратегия? С CRT Liquidity Pro вы торгуете с реальными статистическими данными, а не эмоциями. Знайте свои вероятности, отслеживайте свою производительность и торгуйте уверенно — на основе "Силы 3", умного обнаружения ликвидности и подтверждений CRT. Хотите увидеть реальность стратегии CRT Liquidity? После покупки свяжитесь с нами , и мы предоставим вам один из наших других продуктов бесплатно. Ознакомьтесь с нашими другими про
Другие продукты этого автора
Ultimate MACD Pro and Smart Histogram
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Ultimate MACD MTF Pro — это мощная, обновленная версия классического MACD, переработанная для современной торговли. Этот индикатор предлагает мульти-таймфрейм MACD, динамические цвета гистограммы, маркеры сигналов пересечения и умную смену цвета линий в зависимости от моментума. Создан для трейдеров, которым нужны чистые сигналы, раннее определение тренда и визуальная ясность профессионального уровня. Ключевые особенности Мульти-таймфрейм MACD (MTF) Легко переключайтесь между текущим таймфр
FREE
Enhanced EMA Scalper Pro
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Ключевые особенности Фильтр тренда EMA Индикатор использует настраиваемую EMA (Экспоненциальную скользящую среднюю) для определения текущего направления тренда. Цена пересекает EMA вверх → Сигнал на покупку Цена пересекает EMA вниз → Сигнал на продажу Динамические уровни поддержки и сопротивления Встроенная структура максимумов/минимумов: Красная линия → Самый высокий максимум предыдущих N баров (Сопротивление) Зеленая линия → Самый низкий минимум предыдущих N баров (Поддержка) Эти уровни
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points) Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике. Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент: Точки разворота (Pivot Points) (Режим
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Индикаторы
Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow Стратегия RSI Bollinger Bands Arrow – это чистый и эффективный технический индикатор, разработанный для выявления высоковероятных точек разворота с использованием комбинации RSI и полос Боллинджера. Эта стратегия использует индикатор RSI вместе с полосами Боллинджера, чтобы: Продавать , когда цена находится выше верхней полосы Боллинджера. Покупать , когда цена находится ниже нижней полосы Боллинджера. Сигналы генерируются только тогда, когда оба индикатора по
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв