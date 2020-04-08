Ichimoku Trend Scalper
chimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro — это продвинутая система для чтения тренда и определения точек входа/выхода, которая преобразует расчеты Ichimoku в четыре мощных слоя осцилляторов. Эти слои обеспечивают четкое визуальное представление силы тренда, импульса и самых безопасных точек входа/выхода.
Индикатор также включает опциональные подтверждения RSI, MACD, EMA и ATR для формирования полного комплекса для принятия торговых решений.
🔥 Уникальная Многослойная Структура Осциллятора
Система создает четыре слоя осцилляторов на основе Ichimoku, каждый из которых представляет различный аспект ценового поведения:
1️⃣ Первый Слой – Расстояние Цены От Облака:
Измеряет расстояние между ценой закрытия и Облаком Ichimoku (минимум или максимум в зависимости от направления основного тренда).
Помогает определить силу текущего тренда.
2️⃣ Второй Слой – Запаздывающая Линия vs Облако:
Показывает расстояние между Запаздывающей Линией (Чикоу) и Облаком с учетом сдвига на определенное количество баров.
Подтверждает целостность тренда и долгосрочную структуру.
3️⃣ Третий Слой – Линия Конверсии vs Базовая Линия:
Измеряет расстояние между Тенкан-сен (Линия Конверсии) и Киджун-сен (Базовая Линия).
Отлично подходит для обнаружения усиления импульса и ускорения тренда.
4️⃣ Четвертый Слой – Расстояние Между Ведущими Линиями:
Расстояние между Ведущей Линией А и Ведущей Линией В, что отражает толщину Облака и силу будущего тренда.
🎯 Как Торговать С Этим Индикатором
Когда все четыре слоя видны И положительны в соответствии с основным трендом,
→ Вы можете войти в длинную/короткую позицию.
Когда основной тренд меняется,
→ Вы должны закрыть свою позицию.
Вы НЕ МОЖЕТЕ входить только потому, что изменился основной тренд — вы должны дождаться, пока все четыре слоя снова выровняются в новом направлении.
Эта логика обеспечивает отличную фильтрацию тренда и позволяет избежать ранних входов или ложных прорывов.
💰 Варианты Частичной Фиксации Прибыли
Индикатор включает умные сигналы частичной фиксации прибыли:
✔ Когда Тенкан-сен и Киджун-сен пересекаются
→ Вы можете зафиксировать частичную прибыль.
✔ Опционально: EMA пересекает Четвертый Слой
→ Альтернативный или дополнительный метод частичной фиксации прибыли.
Эти инструменты помогают зафиксировать прибыль, оставаясь в соответствии с основным трендом.
⚡ Опциональная Защита ATR (Настоятельно Рекомендуется)
ATR может быть применен к Линиям Конверсии и Базовым Линиям, чтобы:
Уменьшить ложные движения (whipsaws)
Дольше оставаться в сильных трендах
Избегать ранних выходов во время волатильности
Улучшить точность следования за трендом
Этот адаптивный метод стабилизирует сигналы на боковых или волатильных рынках.
📌 Дополнительные Инструменты Подтверждения (Опционально)
Для повышения точности индикатор включает опционально:
Подтверждение RSI
Подтверждение MACD
Фильтр EMA
Полностью настраиваемые оповещения
Они помогают трейдерам комбинировать структуру осциллятора с традиционными сигналами импульса.
📊 Сводка Функций
✔ 4-слойный Осциллятор Ichimoku
✔ Подтверждение множественного тренда
✔ Обнаружение смены тренда
✔ Умные оповещения о частичной фиксации прибыли
✔ Опциональная логика фиксации прибыли на основе EMA
✔ ATR-фильтр против ложных движений
✔ Подтверждения RSI и MACD
✔ Работает на всех таймфреймах
✔ Оптимизирован для Forex, Золота, Индексов, Криптовалют
✔ Чистый, легковесный, быстрый расчет
🧩 Лучшие Сценарии Использования
Следование за трендом
Свинг-трейдинг
Выбор времени входа на откатах
Избегание ложных прорывов
Управление выходами с подтверждением частичной прибыли