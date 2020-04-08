Ichimoku Trend Scalper

chimoku Multi-Layer Trend Oscillator Pro — это продвинутая система для чтения тренда и определения точек входа/выхода, которая преобразует расчеты Ichimoku в четыре мощных слоя осцилляторов. Эти слои обеспечивают четкое визуальное представление силы тренда, импульса и самых безопасных точек входа/выхода.

Индикатор также включает опциональные подтверждения RSI, MACD, EMA и ATR для формирования полного комплекса для принятия торговых решений.

🔥 Уникальная Многослойная Структура Осциллятора

Система создает четыре слоя осцилляторов на основе Ichimoku, каждый из которых представляет различный аспект ценового поведения:

1️⃣ Первый Слой – Расстояние Цены От Облака: Измеряет расстояние между ценой закрытия и Облаком Ichimoku (минимум или максимум в зависимости от направления основного тренда). Помогает определить силу текущего тренда.

2️⃣ Второй Слой – Запаздывающая Линия vs Облако: Показывает расстояние между Запаздывающей Линией (Чикоу) и Облаком с учетом сдвига на определенное количество баров. Подтверждает целостность тренда и долгосрочную структуру.

3️⃣ Третий Слой – Линия Конверсии vs Базовая Линия: Измеряет расстояние между Тенкан-сен (Линия Конверсии) и Киджун-сен (Базовая Линия) . Отлично подходит для обнаружения усиления импульса и ускорения тренда.

4️⃣ Четвертый Слой – Расстояние Между Ведущими Линиями: Расстояние между Ведущей Линией А и Ведущей Линией В , что отражает толщину Облака и силу будущего тренда.



🎯 Как Торговать С Этим Индикатором

Когда все четыре слоя видны И положительны в соответствии с основным трендом, → Вы можете войти в длинную/короткую позицию.

Когда основной тренд меняется , → Вы должны закрыть свою позицию.

Вы НЕ МОЖЕТЕ входить только потому, что изменился основной тренд — вы должны дождаться, пока все четыре слоя снова выровняются в новом направлении. Эта логика обеспечивает отличную фильтрацию тренда и позволяет избежать ранних входов или ложных прорывов.



💰 Варианты Частичной Фиксации Прибыли

Индикатор включает умные сигналы частичной фиксации прибыли:

✔ Когда Тенкан-сен и Киджун-сен пересекаются → Вы можете зафиксировать частичную прибыль.

✔ Опционально: EMA пересекает Четвертый Слой → Альтернативный или дополнительный метод частичной фиксации прибыли.



Эти инструменты помогают зафиксировать прибыль, оставаясь в соответствии с основным трендом.

⚡ Опциональная Защита ATR (Настоятельно Рекомендуется)

ATR может быть применен к Линиям Конверсии и Базовым Линиям, чтобы:

Уменьшить ложные движения (whipsaws)

Дольше оставаться в сильных трендах

Избегать ранних выходов во время волатильности

Улучшить точность следования за трендом

Этот адаптивный метод стабилизирует сигналы на боковых или волатильных рынках.

📌 Дополнительные Инструменты Подтверждения (Опционально)

Для повышения точности индикатор включает опционально:

Подтверждение RSI

Подтверждение MACD

Фильтр EMA

Полностью настраиваемые оповещения

Они помогают трейдерам комбинировать структуру осциллятора с традиционными сигналами импульса.

📊 Сводка Функций

✔ 4-слойный Осциллятор Ichimoku

✔ Подтверждение множественного тренда

✔ Обнаружение смены тренда

✔ Умные оповещения о частичной фиксации прибыли

✔ Опциональная логика фиксации прибыли на основе EMA

✔ ATR-фильтр против ложных движений

✔ Подтверждения RSI и MACD

✔ Работает на всех таймфреймах

✔ Оптимизирован для Forex, Золота, Индексов, Криптовалют

✔ Чистый, легковесный, быстрый расчет

🧩 Лучшие Сценарии Использования