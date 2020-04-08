Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro é uma versão poderosa e atualizada do MACD clássico — redesenhado para o trading moderno. Este indicador oferece MACD Multi-Timeframe (MTF), cores dinâmicas de histograma, marcadores de sinal de cruzamento e mudanças inteligentes de cor da linha com base no momentum. Construído para traders que desejam sinais limpos, detecção antecipada de tendências e clareza visual de nível profissional.

⭐ Principais Recursos

📌 MACD Multi-Timeframe (MTF) Alterne facilmente entre o tempo gráfico atual ou escolha um tempo gráfico maior (H1, H4, D1…). Ótimo para confirmação de tendência "top-down".

📌 Linhas MACD e de Sinal Limpas – Largura da linha ajustável – Mudança automática de cor quando o MACD cruza o sinal – Design suave e visualmente claro

📌 Histograma Inteligente de 5 Cores O histograma muda para 5 cores diferentes dependendo de: ✔ Aumento do momentum ✔ Diminuição do momentum ✔ Acima ou abaixo de zero ✔ Direção da mudança de tendência Isso oferece uma visão instantânea da força da tendência e reversões.

📌 Pontos de Cruzamento (Locais de Entrada/Saída) O indicador desenha pontos limpos quando o MACD cruza a linha de sinal: 🟢 Ponto Verde = Cruzamento de alta (oportunidade de compra) 🔴 Ponto Vermelho = Cruzamento de baixa (oportunidade de venda) Perfeito para detectar reversões antecipadas.

📌 Altamente Personalizável Você pode mostrar/ocultar: Linha MACD, Linha de sinal, Histograma, Pontos de cruzamento, Modo MTF, Modos de mudança de cor. Também inclui controle total sobre os períodos rápido/lento/sinal.

🧠 Por que os traders amam este indicador? ✔ Layout visual super limpo ✔ Ajuda a confirmar entradas fortes ✔ Detecta reversões antecipadas ✔ Perfeito para scalping, day trade e swing trade ✔ Não repinta (No Repaint) ✔ Funciona em forex, metais, criptomoedas

📈 Como Usar Use o MTF MACD para encontrar a tendência principal. Observe as mudanças de cor do histograma para identificar mudanças de momentum. Entre nos pontos de cruzamento de alta ou baixa do MACD. Use as mudanças de cor da linha para confirmar a direção. Combine com estrutura, S/R ou médias móveis para obter melhores resultados.

⚡ Sem Repintura – Confiável e Preciso Todos os cálculos usam valores de velas fechadas. Nada repinta, redesenha ou muda.

🖥️ Compatibilidade ✔ Todos os símbolos ✔ Todos os tempos gráficos