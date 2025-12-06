Ultimate MACD MTF Pro は、従来のMACDを現代のトレード向けに再設計した、強力なアップグレード版です。 このインジケーターは、マルチタイムフレームMACD、動的なヒストグラムカラー、シグナルクロスマーカー、モメンタムに基づくスマートなラインカラー変化を提供します。 クリーンなシグナル、早期のトレンド検知、プロレベルの視認性を求めるトレーダーのために作られました。

⭐ 主な特徴

📌 マルチタイムフレームMACD (MTF) 現在のチャートの時間足と、上位足（H1, H4, D1など）を簡単に切り替え可能。 上位足のトレンド確認に最適です。

📌 クリーンなMACDラインとシグナルライン – ライン幅の調整が可能 – MACDがシグナルとクロスすると自動で色が変化 – 滑らかで視認性の高いデザイン

📌 5色スマートヒストグラム ヒストグラムは以下の条件に応じて5色に変化します： ✔ モメンタムの増加 ✔ モメンタムの減少 ✔ ゼロラインより上または下 ✔ トレンド転換の方向 これにより、トレンドの強さと反転を一目で把握できます。

📌 クロスポイントドット（エントリー/エグジット地点） MACDがシグナルラインとクロスすると、きれいなドットが描画されます： 🟢 ライム色のドット = 強気のクロス（買いのチャンス） 🔴 赤色のドット = 弱気のクロス（売りのチャンス） 早期の反転を見つけるのに最適です。

📌 高度なカスタマイズ性 以下の表示/非表示が可能： MACDライン、シグナルライン、ヒストグラム、クロスドット、MTFモード、カラー変更モード。 また、短期/長期/シグナル期間の完全な制御も含まれています。

🧠 トレーダーに愛される理由 ✔ 非常にクリーンな視覚レイアウト ✔ 強力なエントリーの確認に役立つ ✔ 早期の反転を検知 ✔ スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに最適 ✔ リペイントなし（No Repaint） ✔ FX、貴金属、仮想通貨に対応

📈 使い方 MTF MACDを使用してメインのトレンドを見つけます。 ヒストグラムの色の変化を見て、モメンタムのシフトを特定します。 強気または弱気のMACDクロスドットでエントリーします。 ラインの色の変化を使用して方向を確認します。 市場構造、サポレジ、または移動平均線と組み合わせると最良の結果が得られます。

⚡ リペイントなし – 信頼性と正確性 すべての計算は確定したローソク足の値を使用します。 リペイント、書き直し、シフトは一切ありません。

🖥️ 互換性 ✔ すべての銘柄 ✔ すべての時間足