KS Smart FVG With Volume Feature — это индикатор Fair Value Gap (FVG) для MetaTrader 5, сочетающий классическое обнаружение FVG с анализом объемов для более точной оценки значимости (силы) ценового разрыва.



Основная концепция



Индикатор выявляет зоны справедливой стоимости (Fair Value Gaps) — ценовые дисбалансы, возникающие, когда диапазон свечей оставляет разрыв между максимумом первой свечи и минимумом третьей (или наоборот). Такие разрывы часто действуют как «магниты» для цены или как зоны поддержки и сопротивления.



Ключевые особенности



1. Окрашивание FVG с учетом объема (главная особенность)



Анализирует объем свечи импульсного движения (средней свечи в паттерне FVG).



Сравнивает его со средним объемом за предыдущий период (параметр InpVolMAPeriod).



Классифицирует каждый FVG как:



Сильный (высокий объем)



Нормальный (средний объем)



Слабый (низкий объем)



Использует 6 различных цветов для обозначения сильных, нормальных и слабых FVG (как для бычьих, так и для медвежьих движений).



2. Визуализация



Встроенный режим DRAW_COLOR_CANDLES: окрашивает диапазон разрыва FVG непосредственно на графике с использованием синтетических свечей (идеальное совпадение с ценовыми барами).



Опциональные зоны (прямоугольники): отрисовка прямоугольников, уходящих вправо и обозначающих полную зону FVG (с использованием отдельных цветов).



Опциональная центральная линия (CE): пунктирная линия, проходящая через середину каждого FVG.



Автоматическая очистка графика при «митигации» (отработке) FVG (когда цена пересекает границы зоны).



3. Логика митигации



FVG считается «заполненным» или отработанным, когда цена закрывается за противоположной границей зоны (или за центральной линией, если эта опция включена).



Отслеживает общее количество FVG (g_cntSum) и статистику нахождения цены внутри зоны (IOFED — Inside of FVG).



4. Настройки



Период анализа (в днях)



Отображение/скрытие бычьих (UP) и медвежьих (DOWN) FVG



Переключатель учета объема + настройка чувствительности



Удаление заполненных зон



Различные типы оповещений (пересечение границы, IOFED, подтвержденный/неподтвержденный FVG)



Варианты использования



Скальпинг / Дневная торговля: выявление FVG с высоким объемом (сильных зон) как областей с высокой вероятностью разворота или продолжения тренда.



Анализ потока институциональных ордеров: разрывы, оцененные с учетом объема, помогают отличить реальные дисбалансы от рыночного шума.



Чистый график: профессиональное визуальное оформление зон FVG, соответствующее стилю премиальных индикаторов. Этот индикатор представляет собой усовершенствованную версию стандартных инструментов FVG, дополненную анализом объемов и надежной встроенной функцией раскраски свечей, что делает его значительно более полезным по сравнению с базовыми детекторами FVG.