👑 斐波那契之王 — 0.618 黄金分割精确交易系统

King Fibonacci 是一款基于波段结构、围绕技术分析中最强概念之一—— 0.618 斐波那契回调 的高级智能交易系统（EA）。

EA 会自动识别主要的波峰与波谷，计算关键的 0.618 黄金回调水平，并在价格回到这一精准反转区间时自动执行交易。

King Fibonacci 为追求精准、结构清晰、优质入场点的交易者设计，不依赖噪音指标或滞后信号。

它以纪律性、选择性与机构级仓位管理为核心。

⚙️ 核心交易逻辑

✅ 自动波段识别

EA 扫描设定周期内最重要的波峰与波谷，实现精准的斐波那契绘制。

✅ 0.618 斐波那契信号引擎

EA 根据真实价格结构计算黄金回调：

上升趋势：在 0.618 回调位买入

下降趋势：在 0.618 回调位卖出

只有当价格进入可配置的容差区域时才会执行交易。

✅ 动态斐波那契重绘

每当检测到新波段点时，斐波那契水平会自动更新，紧跟市场结构。

✅ 单信号逻辑限制

同一斐波那契回调位只触发一次信号，避免重复入场。

✅ 内置风险与手数验证

自动根据交易商要求调整手数，检查保证金，并应用安全的止损与止盈距离。

💡 主要功能

功能 描述 🎯 黄金分割逻辑 仅在 0.618 回调位置交易 🔍 自动波段识别 动态识别主要波峰与波谷 📐 多级斐波那契绘制 自动在图表上绘制斐波那契水平 🛡️ 完整安全系统 保证金检查、手数验证、滑点控制 🚫 无马丁 / 无网格 单一、干净、结构化入场 🔄 趋势方向交易 上涨做多，下跌做空 📊 回测支持 使用收盘价进行更精准的可视化回放 📉 价格容差控制 价格需触及设定的点数范围内

⚙️ 输入参数

波段检测

Lookback周期

使用收盘价（回测模式）

斐波那契设置

容差点数

启用图表绘制

交易间隔柱数

风险与订单

固定手数

止损点数

止盈点数

滑点

魔术数（Magic Number）

常规设置

允许多头寸

交易前检查保证金

显示调试输出（可选）

📈 推荐设置

设置 建议 交易品种 主流外汇、贵金属、指数、比特币（结构型品种） 时间周期 M1、M15、M30 或 H1（结构清晰） Lookback周期 100（默认） 最低资金 $500+ 交易风格 波段交易、结构反转交易

默认设置已经安全且开箱即用。

每售出 10 份后价格会上调。

⚠️ 重要说明

无马丁、无网格、无加仓

EA 会耐心等待价格触及黄金区域，信号不会频繁，但质量高

回测请使用 “基于真实Tick的每Tick” 模式

确保交易商允许止损订单并具备足够保证金

🔥 为什么选择 King Fibonacci？

在最受市场尊崇的价格区域交易

干净、纪律性的结构化交易逻辑

不依赖指标、无噪音 —— 纯价格行为

自动适应最新的市场结构

高精度回调交易策略，适合专业交易者

💬 总结

King Fibonacci 将智能波段分析与 0.618 黄金回调 结合，呈现专业级的结构化交易系统。

无论交易外汇、金属或指数，你都能获得：

精准入场

清晰逻辑

安全风险管理

全自动结构化执行

这是一款为尊重黄金法则的交易者打造的强大 EA。

⚖️ 免责声明

外汇与差价合约交易存在风险，并不适合所有交易者。过去表现不代表未来结果。请谨慎交易。