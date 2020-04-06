King Fibonacci
👑 斐波那契之王 — 0.618 黄金分割精确交易系统
King Fibonacci 是一款基于波段结构、围绕技术分析中最强概念之一—— 0.618 斐波那契回调 的高级智能交易系统（EA）。
EA 会自动识别主要的波峰与波谷，计算关键的 0.618 黄金回调水平，并在价格回到这一精准反转区间时自动执行交易。
King Fibonacci 为追求精准、结构清晰、优质入场点的交易者设计，不依赖噪音指标或滞后信号。
它以纪律性、选择性与机构级仓位管理为核心。
⚙️ 核心交易逻辑
✅ 自动波段识别
EA 扫描设定周期内最重要的波峰与波谷，实现精准的斐波那契绘制。
✅ 0.618 斐波那契信号引擎
EA 根据真实价格结构计算黄金回调：
-
上升趋势：在 0.618 回调位买入
-
下降趋势：在 0.618 回调位卖出
只有当价格进入可配置的容差区域时才会执行交易。
✅ 动态斐波那契重绘
每当检测到新波段点时，斐波那契水平会自动更新，紧跟市场结构。
✅ 单信号逻辑限制
同一斐波那契回调位只触发一次信号，避免重复入场。
✅ 内置风险与手数验证
自动根据交易商要求调整手数，检查保证金，并应用安全的止损与止盈距离。
💡 主要功能
|功能
|描述
|🎯 黄金分割逻辑
|仅在 0.618 回调位置交易
|🔍 自动波段识别
|动态识别主要波峰与波谷
|📐 多级斐波那契绘制
|自动在图表上绘制斐波那契水平
|🛡️ 完整安全系统
|保证金检查、手数验证、滑点控制
|🚫 无马丁 / 无网格
|单一、干净、结构化入场
|🔄 趋势方向交易
|上涨做多，下跌做空
|📊 回测支持
|使用收盘价进行更精准的可视化回放
|📉 价格容差控制
|价格需触及设定的点数范围内
⚙️ 输入参数
波段检测
-
Lookback周期
-
使用收盘价（回测模式）
斐波那契设置
-
容差点数
-
启用图表绘制
-
交易间隔柱数
风险与订单
-
固定手数
-
止损点数
-
止盈点数
-
滑点
-
魔术数（Magic Number）
常规设置
-
允许多头寸
-
交易前检查保证金
-
显示调试输出（可选）
📈 推荐设置
|设置
|建议
|交易品种
|主流外汇、贵金属、指数、比特币（结构型品种）
|时间周期
|M1、M15、M30 或 H1（结构清晰）
|Lookback周期
|100（默认）
|最低资金
|$500+
|交易风格
|波段交易、结构反转交易
默认设置已经安全且开箱即用。
⚠️ 重要说明
-
无马丁、无网格、无加仓
-
EA 会耐心等待价格触及黄金区域，信号不会频繁，但质量高
-
回测请使用 “基于真实Tick的每Tick” 模式
-
确保交易商允许止损订单并具备足够保证金
🔥 为什么选择 King Fibonacci？
-
在最受市场尊崇的价格区域交易
-
干净、纪律性的结构化交易逻辑
-
不依赖指标、无噪音 —— 纯价格行为
-
自动适应最新的市场结构
-
高精度回调交易策略，适合专业交易者
💬 总结
King Fibonacci 将智能波段分析与 0.618 黄金回调 结合，呈现专业级的结构化交易系统。
无论交易外汇、金属或指数，你都能获得：
-
精准入场
-
清晰逻辑
-
安全风险管理
-
全自动结构化执行
这是一款为尊重黄金法则的交易者打造的强大 EA。
⚖️ 免责声明
外汇与差价合约交易存在风险，并不适合所有交易者。过去表现不代表未来结果。请谨慎交易。