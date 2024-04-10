BB Reversal Arrows
- Индикаторы
- Vitalyi Belyh
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Техническая торговая система "BB Reversal Arrows" разработана с целью прогнозирования реверсных точек для принятия торговых решений.
Текущая рыночная ситуация анализируется индикатором и структурируется под несколько критериев: Ожидание разворотных моментов, потенциальные разворотные точки, сигналы покупки и продажи.
Индикатор не содержит лишнюю информацию, имеет визуальный понятный интерфейс, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения.
Все стрелки появляются по закрытию свечи, без перерисовки, имеются несколько типов оповещений.
Входные параметры позволят настроить индикатор для любого тайм-фрейма и инструмента.
Стратегия работы по индикатору
Для Sell позиций
Зеленые крестики - тренд идет вверх, ожидание реверса вниз. Когда появляется синяя стрелка - подтверждение разворота, можно входить в короткие позиции, дополнительные сигналы - маленькие синие стрелки.
Для Buy позиций
Желтые крестики - тренд идет вниз, ожидание реверса вверх. Когда появляется красная стрелка - подтверждение разворота, можно входить в длинные позиции, дополнительные сигналы - маленькие красные стрелки.
Дополнительная информация по работе с индикатором на фото.
