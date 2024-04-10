BB Reversal Arrows

Техническая торговая система "BB Reversal Arrows" разработана с целью прогнозирования реверсных точек для принятия торговых решений.
Текущая рыночная ситуация анализируется индикатором и структурируется под несколько критериев:  Ожидание разворотных моментов, потенциальные разворотные точки, сигналы покупки и продажи.

Индикатор не содержит лишнюю информацию, имеет визуальный понятный интерфейс, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения.
Все стрелки появляются по закрытию свечи, без перерисовки, имеются несколько типов оповещений.
Входные параметры позволят настроить индикатор для любого тайм-фрейма и инструмента.


Стратегия работы по индикатору
Для Sell позиций
Зеленые крестики - тренд идет вверх, ожидание реверса вниз. Когда появляется синяя стрелка - подтверждение разворота, можно входить в короткие позиции, дополнительные сигналы - маленькие синие стрелки.

Для Buy позиций
Желтые крестики - тренд идет вниз, ожидание реверса вверх. Когда появляется красная стрелка - подтверждение разворота, можно входить в длинные позиции, дополнительные сигналы - маленькие красные стрелки.

Дополнительная информация по работе с индикатором на фото.
Рекомендуем также
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Good Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор разработан для бинарных опционов и коротко срочных сделок на форекс В ходить в сделку когда появился сигнал синяя стрелка вверх покупать красная стрелка в низ сигнал на продажу Для форекс входить по сигналу выходить по противоположному сигналу или тейкпрофиту Для бинарных опционов Входить на 1 свечу эсли сделка зашла в минус ставим догон на следующей свечи Работает на всех таймфреймах  Если применить фильтра На пример Rsi получится хорошая надёжная стратегия.. Алгоритм находится на ста
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Индикаторы
Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Индикаторы
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Binary Scanner PRO
Roman Kucher
Индикаторы
Новейший индикатор для бинарных опционов. Индикатор ищет крупные рыночные развороты и дает готовые сигналы на несколько свечей вперед. Индикатор также работает на Forex, но изначально был разработан для бинарных опционов. После появления стрелки вы получаете уведомление по электронной почте, уведомление PUSH на телефон или алерт на терминале. Сигналы появляются в начале нового бара. Таймфрейм 1 час. Срок экспирации 2 свечи. Более 75% сигналов закрыты в плюс. Индикатор не перерисовывается, и стре
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Индикаторы
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Market Vortex.mq4 — это мощный стрелочный индикатор, созданный для точного определения точек разворота и продолжения тренда. Построенный на основе сглаженного осциллятора и адаптивных скользящих средних, он помогает трейдерам быстро находить моменты входа и выхода из рынка без сложных расчетов. Основные особенности: Четкие стрелочные сигналы: индикатор отображает стрелки Buy/Sell прямо на графике. Работа в реальном времени: сигналы формируются без задержек и перерисовки. Адаптивный
Invincible Arrow
Quan Li
Индикаторы
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Insider Scalper Binary   этот инструмент создан для торговли бинарными опционами на короткие вpеменые промижутки. заключить сделку стoит в момент получения сигнала и только на 1 свечу если это м1 то только на минуту и так в соответствии с таймфреймом. для лучших результатов нужно подбирать хорошо волотильные графики.... рекомендованые валютные пары  eur|usd, usd|jpy.... индикатор уже настроен вам остается только добавить его на график и торговать.... Сигнал может пропасть до закрытия свечи Индик
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Идеальный инструмент для Скальнга на рынках Форекс  Можно торговать как от сигнала до сигнала так и с использованием take profit В алгоритме не используется Zigzag ! Нет перерисовки ! Это канальный инструмент в качестве фильтра используется скользящая средняя Moving Average По настройкам есть 2 параметра  Ma Period = 5 период Moving Average Channel 1.0 дистанция линий канала от графика Price Signal Filter рассчет открытия сигнала и фильтра Есть полный комплект Alert Есть мультитаймфеймовы режим 
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Line Magnit
Aleksey Trenin
Индикаторы
Индикатор LineMagnit для MT4 - высокоточный индикатор, который строит уровни поддержки и сопротивления, притягивающие к себе цену по принципу магнита. Это позволяет трейдеру легко определить наиболее вероятные точки входа и выхода из рынка, а также определить направление сил в рынке так как уровни строятся на основе вливаний капитала в инструмент. Индикатор LineMagnit   оснащен интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет быстро находить и анализировать уровни поддержки и сопро
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Индикаторы
Этот индикатор предназначен для скальпинга на низких таймфреймах (M1–M15) на волатильных рынках, таких как основные валютные пары (например, EURUSD, GBPUSD). Он генерирует неперерисовывающиеся сигналы на покупку (зеленая стрелка вверх) и продажу (красная стрелка вниз) на основе пересечения экспоненциальных скользящих средних (EMA), подтвержденного импульсом RSI и пересечением MACD, минимизируя ложные сигналы на флетовом рынке. Как использовать: Прикрепите индикатор к графику MT4. Ищите стрелки
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Ночной Призрак - Стрелочный индикатор для Бинарных опционов. Это надежный помощник вам в будущем! -Отсутствует перерисовка на графике -Работает отлично на валютных парах EUR/USD! -Точность индикатора до 90% (Особенно ночью) -Не нужно долго настраивать (Настроено идеально для Бинарных Опционов) -Не опаздывающие сигналы -Появление сигнала на текущей свече -Идеально подходит для периода М1 (Не Больше!) -Удобный для глаз цвет свечей (Красный и Синий) -Установлен Алерт  Работа с ним: -Синяя стрелка
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Energy Signal
Pavlo Stoliar
Индикаторы
инструмент для работы бинарными опционами хорошо определяет тренд и возможные развороты рынка  может использоваться и для форекс скальпинга на бинарных опционах работает очень не плохо если использовать с косыми уровнями или волновым анализом он будет хорошим помошником определения точки входа  рекомендуемое время экспирации от 1-15 в зависимости от выбраного таймфрейма в следующем обновлении будет добавлена возможность настройки инструмента.
Pro Magic Signal
Harun Celik
Индикаторы
Pro Magic Signal   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the signals
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
С этим продуктом покупают
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Индикаторы
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Индикаторы
"Dragon's Tail" представляет собой интегрированную торговую систему, а не просто индикатор. Эта система анализирует каждую свечу по минутам, что особенно эффективно в условиях высокой волатильности рынка. Система "Dragon's Tail" определяет ключевые моменты на рынке, обозначенные как "сражения быков и медведей". Основываясь на этих "сражениях", система дает рекомендации по направлению сделки. В случае появления стрелки на графике, это сигнализирует о возможности открытия двух сделок в указанном н
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryUniversal - сигнальный индикатор для бинарных опционов и форекс. В своей работе индикатор использует сложный алгоритм генерации сигналов. Прежде чем сформировать сигнал, индикатор анализирует волатильность, свечные модели, важные уровни поддержки и сопротивления. В индикаторе есть возможность настроить точность сигналов, что дает возможность применить данный индикатор как для агрессивной, так и для консервативной торговли. Индикатор устанавливается обычным образом, работает на любом времен
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Индикаторы
Данный индикатор представляет собой многофункциональный инструмент технического анализа, основанный на сочетании адаптивной экспоненциальной скользящей средней и волатильностных фильтров, рассчитанных по среднему истинному диапазону (ATR). Он построен таким образом, чтобы максимально точно идентифицировать текущее направление движения цены, выделять ключевые участки перелома тенденции и визуализировать потенциальные разворотные зоны. В основе алгоритма лежит динамическое построение трендовой лен
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Индикаторы
Индикатор EasyWay TradePanel для МТ4 - это торговые помощники для ручной торговли любой валютой на Форекс и Криптовалутой как Биткойн, Етериум, Лайткойн и другими. Также EasyWay можно использовать для Золата,Сребра и Акции,Петрол . При установке на график в выбранном вами таймфрейме и торговом инструменте индикатор автоматически рисует следующие пользовательские индикаторы, используемые в торговой стратегии EasyWayTradePanel. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_Channel_Indicator, 3) Buy
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Индикаторы
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Индикаторы
Способ применения Pair Trading Station Рекомендуется использовать Pair Trading Station на таймфрейме H1 с любой валютной парой. Чтобы получить сигналы на покупку и продажу, следуйте указанным ниже инструкциям по применению Pair Trading Station в терминале MetaTrader. При загрузке Pair Trading Station на график индикатор оценит доступные исторические данные на вашей платформе MetaTrader для каждой валютной пары. В самой начале на графике отобразятся исторические данные, доступные для каждой валют
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Назначение индикатора Oracle Flow – предназначен для поиска точек входа в рынок BUY/SELL на основе комбинации нескольких технических индикаторов и фильтров. Индикатор выводит стрелки на график, сигнализируя о возможных разворотах или продолжении тренда,  ️ Основные используемые элементы: Скользящие средние (EMA) – используются два периода: Faster и Slower. С их помощью фиксируются пересечения, подтверждающие силу движения. RSI (Relative Strength Index) – оценивает силу тренда. Сигнал фо
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Dual Momentum  – это современный стрелочный индикатор для MetaTrader 4, созданный специально для точного определения разворотов рынка и сильных импульсных движений. Индикатор основан на сочетании двух мощных осцилляторов – Williams %R и RSI, что позволяет фильтровать шум и выдавать более надёжные сигналы. Благодаря этому Dual Momentum указывает только ключевые точки входа, когда вероятность успешной сделки максимально высока. Основные преимущества: Без перерисовки – сигналы остаются на
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
Другие продукты этого автора
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор для ручной торговли и технического анализа для Forex. Состоит из трендового индикатора с уровнем открытия торгового дня и стрелочного индикатора для определения точек входа. Индикатор не перекрашивается, работает по закрытию свечи. Содержит несколько типов оповещений для сигнальных стрелок. Можно настроить для работы на любом графике, торговом инструменте или тайм-фрейме. Стратегия работы базируется на поиске движений цены по тренду. Для совершения сделок " Buy ": Трендовая линия д
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов. Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Upper and Lower Reversal - Система раннего прогнозирования разворотных моментов. Позволяет находить разворотные точки цены на границах верхнего и нижнего канала движения цены. Индикатор никогда не перекрасится и не изменит положения стрелок сигналов. Красные стрелки - сигнал на покупку, Синие стрелки - сигнал на продажу. Подстраивается под любые тайм-фреймы и торговые инструменты Индикатор не перерисовывается, работает только по закрытию свечи. Имеется несколько типов оповещений для сигналов И
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Wave Price Channel - Торговая аналитическая система, предназначенная для поиска импульса и коррекции. Индикатор дает возможность работать по направлению ценового канала, который строится на основе волатильности. Когда на канале рисуется стрелка вверх или вниз, появляется возможность идти в этом направлении, подтверждением сигнала в этом направлении является точечный индикатор, чувствительный к изменениям цены. Пока продолжаются точки такого же цвета, продолжается действие сигнала. Если есть стр
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Binary Scalper - продукт технического анализа для форекс и бинарных опционов. Включает в себя нескольно технических индикаторов объединенных в торговую систему. Подходит для ручной торговли внутри тренда, для скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые Тайм-фреймы для торговли M15, M30, H1 и H4, M5 и M1 использовать при высокой волатильности. Имеется несколько типов оповещений. Как использовать продукт Оптимальные настройки уже по
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Trading System Double Trend - самостоятельная торговая ситема, состоящая из нескольких индикаторов. Определяет направление общего тренда и дает сигналы в направлении движения цены. Можно использовать для скальпинга, торговли внутри дня или недели. Возможности Работает на любых тайм-фреймах и торговых инструментах(форекс, криптовалюты, металлы, акции, индексы.) Простое визуальное чтение информации не загружающей график Индикатор не перерисовывается и не достраивает сигналы Работает только по з
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Индикаторы
Wave Reversal Indicator - определитель направления трендовых волн и разворотов цены. Индикатор показывает волновые движения и трендовые направления. Он дает рекомендации куда следовать трейдеру, помогает следовать торговой стратегии. Является дополнением к внутри-дневной или среднесрочной стратегии. Почти все параметры подобраны к каждому тайм-фрейму и изменяются в автоматическом режиме, единственный параметр для ручной настройки - длина волны. Работает на различных торговых инструментах, и тайм
FREE
Crossing Line Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Crossing Line Indicator - Индикатор разработанный для раннего определения импульсных движений по направлению тренда. Содержит осциллятор построенный на индикаторе RVI с применением сглаживания и модификацией поведения. Две тонкие линии при пересечении которых возникает момент изменения цены, следствием которого может быть импульс или интенсивное движение. Индикатор определения трендового направления строится на взвешенных индикаторах MA. Толстая светло-зеленая линия, если она находится ниже цен
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trading System Double Trend MT5 - самостоятельная торговая ситема, состоящая из нескольких индикаторов. Определяет направление общего тренда и дает сигналы в направлении движения цены. Можно использовать для скальпинга, торговли внутри дня или недели. Возможности Работает на любых тайм-фреймах и торговых инструментах(форекс, криптовалюты, металлы, акции, индексы.) Простое визуальное чтение информации не загружающей график Индикатор не перерисовывается и не достраивает сигналы Работает только
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Directions MT5 - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих сред
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " ZigZag on Trend " представляет из себя помощника в определении направления движения цены, а так же калькулятора баров и пунктов. Состоит из трендового индикатора, следящей за направлением цены трендовой линией представленной в виде зигзага и счетчика вычисляющего число баров пройденных в направлении тренда и количество пунктов по вертикальной шкале.(расчеты ведутся по открытию бара) Индикатор не перерисовывается. Для удобства исполнен в виде окрашенных баров или в виде линий. Можно и
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Point Directions - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих средних
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор для ручной торговли и технического анализа для Forex. Состоит из трендового индикатора с уровнем открытия торгового дня и стрелочного индикатора для определения точек входа. Индикатор не перекрашивается, работает по закрытию свечи. Содержит несколько типов оповещений для сигнальных стрелок. Можно настроить для работы на любом графике, торговом инструменте или тайм-фрейме. Стратегия работы базируется на поиске движений цены по тренду. Для совершения сделок " Buy ": Трендовая линия д
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Кластерный индикатор работающий в ценовом канале. Для работы индикатор строит канальную линию - (пунктирная линия). Внутри канала строятся кластерные участки определяющие направление движения цены - (гистограммы в двух направлениях), начинаются с крупных стрелок. Над/под каждой гистограммой строятся маленькие стрелки - показатель повышения волатильности. Индикатор не перерисовывает значений. работает на любых инструментах и таймфреймах. Входы осуществляются при появлении крупных стрелок, внутри
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. Имеет осцилляторную линию двигающуюся вслед за изменением объемов. Большие стрелки на линии показывают разворотные значения. Вокруг линии построен канал с маленькими стрелками показывающими усиление движения цены в направлении увеличения объемов. Индикатор не перерисовывает значений. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Может дополнять любую стратегию торговли нахождением тренда или осуществлять входы по направлению
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Цикличный индикатор для торговли и прогнозирования направления рынка. Показывает цикличное поведение цены в виде осциллятора. Дает сигналы открытия сделок при отбое от верхних и нижних границ осциллятора. В виде гистограммы показывает сглаженную силу тренда. Дополнит любую стратегию торговли, от скальпинга до внутри-дневной. Индикатор не перерисовывается. Подходит для использования на всех символах/инструментах. Подходящие тайм-фреймы для краткосрочного трейдинга M5, M15, M30. Для дневной и боле
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Max Min Reversal Arrows - стрелочный разворотный индикатор для прогнозирования движения цены. Индикатор строится по уровням поддержки и сопротивления по локальным минимумам и максимумам цены. Возможности продукта Стрелки появляются на текущей свече. Индикатор не перерисовывается. Может использоваться на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые тайм-фреймы для использования M30, H1, H4. Точечные линии - это уровни поддержки и сопротивления в пределах сигнала. Движение цены от
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Binary Lines - индикатор технического анализа для валюты, товаров, криптовалют, акций, индексов и любых финансовых инструментов. Можно использовать для бинарных опционов или скальпинга на Forex. Показывает точки входа и выхода в фиксированные промежутки времени и предоставляет трейдерам необходимую информацию о результатах возможных сделок. Точки входа формируются в самом начале свечи, по направлению линии MA, длительность сделок в барах можно отрегулировать вручную и подстроить под любой финанс
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Line Breakouts - Система для торговли по тренду. Содержит определитель тренда, который можно адаптировать к любому графику и торговому инструменту с помощью периода и функции сглаживания. И определитель уровней поддержки и сопротивления. При нахождении цены ниже линии сопротивления - открывать сделки Sell, а при нахождении цены выше  линии поддержки - открывать сделки Buy. Стоп-лосс ставить в несколько пунктов от линий, Тейк-профит фиксировать через несколько свечей(3-10-15), исходя из тайм-фрей
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Trend Indicator - Индикатор верхнего и нижнего уровня тренда, который может определить трендовое направление и указать его усиление. Трендовое направление определяется круглыми точками, если точки выше нулевой линии - тренд бычий, если ниже - медвежий. Усиление направленного движения показывается стрелками. Имеет единственный параметр для ручной настройки - Продолжительность трендового направления.   Возможности Работает на всех тайм-фреймах Подстраивается под любой финансовый инструмент
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв