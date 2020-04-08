Risk Manager Panel Info

TPSpro Risk Manager Panel - это удобный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе текущего состояния счёта. Данная панель является частью используемой нами системы Риск Менеджмента и входит в состав нашего более мощного продукт TPSpro Risk Manager.
Панель имеет 3 столбца, каждый из которых несёт полезную информацию. В первом столбце отображается информация о счёте по состоянию от начала текущего месяца, то есть показывается общий результат в процентах и валюте депозита. Во втором столбце Отображается риск на день, заданный в настройках. В третьем столбце отображается текущая ситуация по счёту.
В графе Penalties отображается наличие штрафного времени (в случае двукратного превышения максимального дневного убытка).

TPSpro Risk Manager Panel является мультивалютным индикатором. Его нужно ставить на график одной валютной пары!

Панель обладает гибкими настройками внешнего вида, поэтому каждый сможет подобрать под себя оптимальные цвета, размер шрифта и прочее.

Инфо панель имеет следующие настраиваемые параметры:

  • Block №1 - Основные настройки советника
  • Maximum orders in day - Максимальное количество ордеров в сутки
  • Maximum orders closed by Stop Loss - Максимальное число ордеров, закрытых в минус ( без учёта комиссии и свопа)
  • Maximum daily risk (in %) - Максимальный дневной риск в процентах от депозита
  • Block №2 - Настройки внешнего вида
  • Show InfoPanel? - Показывать информационную панель?
  • Graph corner for attachment - Угол графика для привязки панели
  • Profit Color - Цвет профита
  • Loss Color - Цвет убытка
  • Сolor of the nonactive elements - Цвет неактивных (статических) элементов
  • Color of the active elements - Цвет активных элементов
  • Color text - Цвет текста
  • Font - Шрифт
  • Font size - Размер шрифта
  • Border - Отвечает за отображение рамки панели
  • Coordinate X - Координата X панели
  • Coordinate Y - Координата Y панели
  • Width of the panel - Ширина панели (на случай, если цифры не умещаются в полях)

