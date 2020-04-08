Risk Manager Panel Info

TPSpro Risk Manager Panel - это удобный инструмент для тех, кто хочет быть в курсе текущего состояния счёта. Данная панель является частью используемой нами системы Риск Менеджмента и входит в состав нашего более мощного продукт TPSpro Risk Manager.

Панель имеет 3 столбца, каждый из которых несёт полезную информацию. В первом столбце отображается информация о счёте по состоянию от начала текущего месяца, то есть показывается общий результат в процентах и валюте депозита. Во втором столбце Отображается риск на день, заданный в настройках. В третьем столбце отображается текущая ситуация по счёту.

В графе Penalties отображается наличие штрафного времени (в случае двукратного превышения максимального дневного убытка).

TPSpro Risk Manager Panel является мультивалютным индикатором. Его нужно ставить на график одной валютной пары!

Панель обладает гибкими настройками внешнего вида, поэтому каждый сможет подобрать под себя оптимальные цвета, размер шрифта и прочее.

Инфо панель имеет следующие настраиваемые параметры: