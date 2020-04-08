Imbalance Volume Trend MT4
- Индикаторы
- Denys Babiak
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Imbalance Volume Trend — это профессиональный индикатор для MetaTrader, который сочетает в себе поиск зон имбаланса / Fair Value Gap (FVG), анализ дисбаланса объёмов и построение тренда на основе имбалансов.
Индикатор автоматически находит бычьи и медвежьи FVG-зоны, рисует их на графике в виде цветных прямоугольников и рассчитывает процент перевеса объёма покупателей над продавцами (или наоборот) на прорывной свече, которая образовала имбаланс. Дополнительно он строит тренд имбалансов и отмечает смену тренда стрелками, а также может отправлять алерты, push-уведомления и письма на email.
Как индикатор находит и рисует имбалансы
Для каждой тройки свечей индикатор проверяет, образовался ли ценовой разрыв, вызванный сильным направленным движением:
-
Бычий имбаланс
-
Прямоугольник рисуется от максимума первой свечи до минимума третьей свечи.
-
Вторая (центральная) свеча — прорывная, именно она «пробивает» незаполненное пространство между первой и третьей свечами.
-
-
Медвежий имбаланс
-
Прямоугольник рисуется от минимума первой свечи до максимума третьей свечи.
-
Вторая свеча — прорывная вниз.
-
Отображаются только те имбалансы, которые проходят фильтр минимальной высоты, если он включён (по пунктам, в процентах или по значению ATR).
Все зоны формируются только после закрытия третьей свечи и не перерисовываются.
Расчёт дисбаланса объёмов
Ключевая уникальная особенность Imbalance Volume Trend — для каждой прорывной свечи, на которой образовался имбаланс, индикатор считает процент перевеса объёма:
-
Покупателей над продавцами — для бычьих имбалансов
-
Продавцов над покупателями — для медвежьих имбалансов
Для расчёта используются объёмы свечей младшего таймфрейма или тиковые объёмы (в зависимости от инструмента и настроек).
Возле каждой свечи имбаланса индикатор рисует текстовую метку с процентом перевеса, окрашенную в соответствующий цвет (бычий/медвежий).
Пример:
-
Метка 73% рядом с бычьим имбалансом показывает, что на этом импульсе покупатели доминировали по объёму на 73%.
-
Метка 82% рядом с медвежьим имбалансом указывает на сильное продавливание рынка продавцами.
Это позволяет отфильтровать слабые зоны и сконцентрироваться только на тех имбалансах, где в рынок заходил действительно агрессивный участник.
Логика тренда имбалансов
Вторая уникальная часть индикатора — модуль Imbalance Trend, который строит тренд на основе последовательности имбалансов.
Принцип работы:
-
Пока появляются новые имбалансы в одном направлении (бычьи или медвежьи), текущий тренд имбалансов продолжается.
-
Смена тренда происходит, когда:
-
Появляется новый имбаланс противоположного направления, и
-
Тело этого нового имбаланса пробивает определённый уровень последнего имбаланса текущего тренда.
-
-
Уровень пробоя задаётся параметром Breakout Level [0.0...1.0]:
-
0.0 — ближний экстремум тела имбаланса
-
1.0 — дальний экстремум тела имбаланса
-
Промежуточные значения позволяют регулировать, насколько сильным должен быть встречный имбаланс для смены тренда.
-
-
Для фиксации пробоя можно использовать:
-
только цены Close, либо
-
High/Low (параметр Breakout Price Type).
-
При смене тренда индикатор рисует стрелку определённого цвета и направления, сигнализируя о новом тренде имбалансов.
Сигналы и практическое применение
Варианты использования Imbalance Volume Trend:
-
Работа по тренду:
Торговать только в направлении текущего тренда имбалансов, используя стрелки как подтверждение смены тренда.
-
Вход от откатов:
Ждать возврата цены в сильную зону имбаланса с высоким перевесом объёмов (например, >70–80%) по направлению тренда.
-
Фильтрация разворотов:
Реагировать только на те противоположные имбалансы, которые пробивают более глубокие уровни тела предыдущего имбаланса (выше значение Breakout Level).
-
Подтверждение объёмом:
Игнорировать слабые зоны с низким процентом перевеса и фокусироваться на мощных импульсах.
Индикатор подходит для работы на любых таймфреймах и инструментах (Forex, индексы, металлы, криптовалюты, акции), где доступны объёмы или тиковый объём.