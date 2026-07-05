SAB Advance Assistant Trade and Risk Panel

SAB Advance Assistant - это панель ручного управления сделками для MetaTrader 5.

Стройте каждую сделку визуально на графике, точно контролируйте риск и позвольте

встроенному движку управлять частичными тейк-профитами, безубытком и трейлингом -

всё из одной аккуратной панели с изменяемым размером.





Создано для дискреционных и ICT/SMC трейдеров, которым нужна точность без таблиц.





КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Перетаскиваемые линии Entry, Stop Loss, TP1-TP5 и Final TP с живыми подписями

(пункты, деньги, R:R, % и цена)

- Автоматический расчёт лота от % риска баланса или фиксированной суммы - лот

считается за вас

- До 5 частичных тейк-профитов с распределением лота по каждому TP (% или точный лот)

и Final TP, закрывающий остаток

- Перемещаемая линия безубытка (относительно TP1 или SL), настраивается мышью

- Трейлинг-стоп в процентах или пунктах, включается после TP1

- Режим Link: подготовьте полный сетап и двигайте весь блок (Entry+SL+TP) целиком,

сохраняя R:R

- Отложенные ордера (Buy/Sell Limit и Stop) с необязательным сроком действия

- Перехват позиций, открытых вне панели, и управление ими так же

- Подтверждение сделки с превью R:R, предупреждение о высоком риске, режим в 1 клик,

лимит дневного убытка и максимальный лот

- Вкладка Счёт и условия торговли, темы зон графика, скриншоты в один клик, горячие

клавиши (F1/F2)

- Двуязычный интерфейс EN/FR, компактный режим, Windows и macOS





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Это панель ручного управления сделками - она не торгует сама и не даёт сигналов. Вы

решаете каждый вход; панель размещает ваши ордера и автоматизирует управление

(частичный TP, безубыток, трейлинг), которое вы настроили. Для работы движка в

MetaTrader 5 должен быть включён Algo Trading.



