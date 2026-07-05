SAB Advance Assistant Trade and Risk Panel
- Утилиты
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- Версия: 47.4
- Обновлено: 16 июля 2026
- Активации: 15
SAB Advance Assistant - это панель ручного управления сделками для MetaTrader 5.
Стройте каждую сделку визуально на графике, точно контролируйте риск и позвольте
встроенному движку управлять частичными тейк-профитами, безубытком и трейлингом -
всё из одной аккуратной панели с изменяемым размером.
Создано для дискреционных и ICT/SMC трейдеров, которым нужна точность без таблиц.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Перетаскиваемые линии Entry, Stop Loss, TP1-TP5 и Final TP с живыми подписями
(пункты, деньги, R:R, % и цена)
- Автоматический расчёт лота от % риска баланса или фиксированной суммы - лот
считается за вас
- До 5 частичных тейк-профитов с распределением лота по каждому TP (% или точный лот)
и Final TP, закрывающий остаток
- Перемещаемая линия безубытка (относительно TP1 или SL), настраивается мышью
- Трейлинг-стоп в процентах или пунктах, включается после TP1
- Режим Link: подготовьте полный сетап и двигайте весь блок (Entry+SL+TP) целиком,
сохраняя R:R
- Отложенные ордера (Buy/Sell Limit и Stop) с необязательным сроком действия
- Перехват позиций, открытых вне панели, и управление ими так же
- Подтверждение сделки с превью R:R, предупреждение о высоком риске, режим в 1 клик,
лимит дневного убытка и максимальный лот
- Вкладка Счёт и условия торговли, темы зон графика, скриншоты в один клик, горячие
клавиши (F1/F2)
- Двуязычный интерфейс EN/FR, компактный режим, Windows и macOS
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Это панель ручного управления сделками - она не торгует сама и не даёт сигналов. Вы
решаете каждый вход; панель размещает ваши ордера и автоматизирует управление
(частичный TP, безубыток, трейлинг), которое вы настроили. Для работы движка в
MetaTrader 5 должен быть включён Algo Trading.