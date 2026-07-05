SAB Advance Assistant Trade and Risk Panel

SAB Advance Assistant - это панель ручного управления сделками для MetaTrader 5.
Стройте каждую сделку визуально на графике, точно контролируйте риск и позвольте
встроенному движку управлять частичными тейк-профитами, безубытком и трейлингом -
всё из одной аккуратной панели с изменяемым размером.

Создано для дискреционных и ICT/SMC трейдеров, которым нужна точность без таблиц.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Перетаскиваемые линии Entry, Stop Loss, TP1-TP5 и Final TP с живыми подписями
  (пункты, деньги, R:R, % и цена)
- Автоматический расчёт лота от % риска баланса или фиксированной суммы - лот
  считается за вас
- До 5 частичных тейк-профитов с распределением лота по каждому TP (% или точный лот)
  и Final TP, закрывающий остаток
- Перемещаемая линия безубытка (относительно TP1 или SL), настраивается мышью
- Трейлинг-стоп в процентах или пунктах, включается после TP1
- Режим Link: подготовьте полный сетап и двигайте весь блок (Entry+SL+TP) целиком,
  сохраняя R:R
- Отложенные ордера (Buy/Sell Limit и Stop) с необязательным сроком действия
- Перехват позиций, открытых вне панели, и управление ими так же
- Подтверждение сделки с превью R:R, предупреждение о высоком риске, режим в 1 клик,
  лимит дневного убытка и максимальный лот
- Вкладка Счёт и условия торговли, темы зон графика, скриншоты в один клик, горячие
  клавиши (F1/F2)
- Двуязычный интерфейс EN/FR, компактный режим, Windows и macOS

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Это панель ручного управления сделками - она не торгует сама и не даёт сигналов. Вы
решаете каждый вход; панель размещает ваши ордера и автоматизирует управление
(частичный TP, безубыток, трейлинг), которое вы настроили. Для работы движка в
MetaTrader 5 должен быть включён Algo Trading.

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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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SAB Price Alerts and Candle Timer
Sabin Florent Thenard
Индикаторы
SAB Price Alerts превращает любой уровень в ценовое оповещение в один клик, в стиле TradingView, и держит рядом с ценой аккуратный обратный отсчёт свечи и спред. Нажмите [+ Alert], поставьте перетаскиваемую линию на любой уровень, и в момент пересечения цены вы получаете: - ФИРМЕННЫЙ баннер на графике с символом, ценой и точной датой/временем, а также   кнопкой OK для подтверждения (больше никакого простого всплывающего окна MT5), - СВОЙ звук - Ding, Bell или Opening bell, встроены в продукт (
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