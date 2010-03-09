Imperial Flow

Imperial Flow — Автоматическая стратегия для XAUUSD (M1)


Интеллектуальный советник с динамическими StopLoss и TakeProfit

Imperial Flow — это высокоточный эксперт-советник, созданный специально для торговли золотом XAUUSD на таймфрейме M1. Алгоритм самостоятельно определяет оптимальные уровни StopLoss и TakeProfit в зависимости от рыночной волатильности, силы тренда и локальной структуры цены.
Система постоянно адаптируется к текущим рыночным условиям, что позволяет снизить риски и повысить стабильность результатов.


Преимущества Imperial Flow
      Динамический StopLoss и TakeProfit
Советник использует анализ импульсов, волатильности и отклонений цены:
StopLoss автоматически подстраивается под силу движения и фильтрует рыночный шум
TakeProfit рассчитывается исходя из реального потенциала движения и трендовой структуры
Нет фиксированных уровней — только адаптивные алгоритмические расчёты
    Оптимизация под золото
Советник создан специально для XAUUSD M1, что обеспечивает:
точные входы в микротрендах
эффективную работу во время высокой волатильности
контроль над резкими движениями цены
    Контроль рисков и рыночных условий
автоматическое определение размера сделки (через параметр risk_)
встроенный торговый тайм-фильтр
открытие только тех сделок, которые соответствуют критерию Profit_


Параметры эксперта
start_utc_hour — час начала торговли по UTC
end_utc_hour — час окончания торговли по UTC
stopLoss_ — базовый StopLoss в пунктах; используется как основа для динамического SL
takeProfit_ — базовый TakeProfit в пунктах; служит исходной точкой для расчёта динамического TP
risk_ — торговый риск в процентах от депозита
MA_period_n — период скользящей средней для фильтрации сигналов и определения направления тренда
Variance — коэффициент чувствительности к волатильности
Profit_ — минимальный потенциал прибыли для открытия сделки


Рекомендации
Инструмент: XAUUSD
Таймфрейм: M1
Минимальный депозит: от 100 USD


Imperial Flow — современный подход к торговле золотом
Советник обеспечивает стабильную работу, динамические адаптивные уровни SL/TP, качественную фильтрацию шума и строгий контроль рисков. Это не скальпер и не мартингейл — стратегия построена на реальном анализе рынка.
С этим продуктом покупают
