Imperial Flow
- Эксперты
- Viktoriia Liubchak
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Imperial Flow — Автоматическая стратегия для XAUUSD (M1)
Интеллектуальный советник с динамическими StopLoss и TakeProfit
Imperial Flow — это высокоточный эксперт-советник, созданный специально для торговли золотом XAUUSD на таймфрейме M1. Алгоритм самостоятельно определяет оптимальные уровни StopLoss и TakeProfit в зависимости от рыночной волатильности, силы тренда и локальной структуры цены.
Система постоянно адаптируется к текущим рыночным условиям, что позволяет снизить риски и повысить стабильность результатов.
Преимущества Imperial Flow
Динамический StopLoss и TakeProfit
Советник использует анализ импульсов, волатильности и отклонений цены:
• StopLoss автоматически подстраивается под силу движения и фильтрует рыночный шум
• TakeProfit рассчитывается исходя из реального потенциала движения и трендовой структуры
• Нет фиксированных уровней — только адаптивные алгоритмические расчёты
Оптимизация под золото
Советник создан специально для XAUUSD M1, что обеспечивает:
• точные входы в микротрендах
• эффективную работу во время высокой волатильности
• контроль над резкими движениями цены
Контроль рисков и рыночных условий
• автоматическое определение размера сделки (через параметр risk_)
• встроенный торговый тайм-фильтр
• открытие только тех сделок, которые соответствуют критерию Profit_
Параметры эксперта
• start_utc_hour — час начала торговли по UTC
• end_utc_hour — час окончания торговли по UTC
• stopLoss_ — базовый StopLoss в пунктах; используется как основа для динамического SL
• takeProfit_ — базовый TakeProfit в пунктах; служит исходной точкой для расчёта динамического TP
• risk_ — торговый риск в процентах от депозита
• MA_period_n — период скользящей средней для фильтрации сигналов и определения направления тренда
• Variance — коэффициент чувствительности к волатильности
• Profit_ — минимальный потенциал прибыли для открытия сделки
Рекомендации
• Инструмент: XAUUSD
• Таймфрейм: M1
• Минимальный депозит: от 100 USD
Imperial Flow — современный подход к торговле золотом
Советник обеспечивает стабильную работу, динамические адаптивные уровни SL/TP, качественную фильтрацию шума и строгий контроль рисков. Это не скальпер и не мартингейл — стратегия построена на реальном анализе рынка.