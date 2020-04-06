Aurora Flow
- Эксперты
- Viktoriia Liubchak
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Aurora Flow
Aurora Flow — это автоматический торговый эксперт для торговли золотом (XAUUSD), разработанный специально для работы на таймфрейме M1. Советник ориентирован на внутридневную торговлю и учитывает особенности высокой волатильности рынка золота.
Эксперт не использует сетку ордеров и не применяет мартингейл. Все сделки открываются с фиксированным и контролируемым риском.
Основные характеристики
- Торговый инструмент: XAUUSD
- Таймфрейм: M1
- Тип торговли: внутридневная
- Тип счёта: Hedge или Netting
- Сетка ордеров: нет
- Мартингейл: нет
Принцип работы
Aurora Flow анализирует рынок золота на минутном графике, определяя направление основного движения и наличие достаточного ценового импульса. Сделки открываются только при благоприятных рыночных условиях и исключительно в заданный торговый период.
Уровни Stop Loss и Take Profit формируются динамически в зависимости от текущей рыночной ситуации и волатильности. Это позволяет снизить просадку, защитить капитал и более эффективно фиксировать прибыль.
Минимальные требования
- Минимальный депозит: 100 USD
- Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100
- Торговая платформа: MetaTrader 5
Параметры эксперта (Inputs)
- start_utc_hour = 18
- Час начала торговли по времени UTC. Эксперт начинает открывать сделки только после наступления указанного времени.
- end_utc_hour = 17
- Час окончания торговли по времени UTC. После этого времени новые сделки не открываются. Корректно работает при переходе через сутки.
- stopLoss_ = 50000
- Базовое значение Stop Loss в пунктах. Фактический уровень стоп-лосса рассчитывается динамически в зависимости от текущей рыночной ситуации.
- takeProfit_ = 50000
- Базовое значение Take Profit в пунктах. Может корректироваться алгоритмом для оптимального соотношения риска и прибыли.
- risk_ = 0.001
- Риск на одну сделку составляет 0.1 процента от баланса счёта. Размер лота рассчитывается автоматически.
- MA_period = 230
- Период скользящей средней, используемой в качестве фильтра тренда. Помогает избегать входов против основного направления рынка.
- price_hike = 4600
- Минимальный ценовой импульс в пунктах, необходимый для подтверждения движения перед входом в рынок. Фильтрует слабые и хаотичные колебания цены.
- Profit_ = 0.9
- Коэффициент управления прибылью. Используется для оптимизации выхода из позиции и фиксации результата.Aurora Flow