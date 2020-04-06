Aurora Flow

Aurora Flow — это автоматический торговый эксперт для торговли золотом (XAUUSD), разработанный специально для работы на таймфрейме M1. Советник ориентирован на внутридневную торговлю и учитывает особенности высокой волатильности рынка золота.

Эксперт не использует сетку ордеров и не применяет мартингейл. Все сделки открываются с фиксированным и контролируемым риском.





Основные характеристики

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: M1

Тип торговли: внутридневная

Тип счёта: Hedge или Netting

Сетка ордеров: нет

Мартингейл: нет





Принцип работы

Aurora Flow анализирует рынок золота на минутном графике, определяя направление основного движения и наличие достаточного ценового импульса. Сделки открываются только при благоприятных рыночных условиях и исключительно в заданный торговый период.

Уровни Stop Loss и Take Profit формируются динамически в зависимости от текущей рыночной ситуации и волатильности. Это позволяет снизить просадку, защитить капитал и более эффективно фиксировать прибыль.





Минимальные требования

Минимальный депозит: 100 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: от 1:100

Торговая платформа: MetaTrader 5





Параметры эксперта (Inputs)