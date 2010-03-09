Imperial Flow - Automatisierte Strategie für XAUUSD (M1)

Intelligenter Expert Advisor mit dynamischem StopLoss und TakeProfit



Imperial Flow ist ein hochpräziser Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem Zeitrahmen M1 entwickelt wurde. Der Algorithmus bestimmt automatisch optimale StopLoss- und TakeProfit-Levels auf der Grundlage der Marktvolatilität, der Trendstärke und der lokalen Preisstruktur.

Das System passt sich kontinuierlich an die Marktbedingungen in Echtzeit an, minimiert die Risiken und verbessert die Stabilität der Gesamtperformance.





Die wichtigsten Vorteile von Imperial Flow

Dynamischer StopLoss & TakeProfit

Der EA analysiert Impulse, Volatilität und Preisabweichungen:

- StopLoss passt sich automatisch an die Marktbewegung und die Geräuschpegel an

- TakeProfit wird auf Basis des realistischen Trendpotenzials berechnet

- Keine festen Levels - nur adaptive, algorithmusgesteuerte Berechnungen

Speziell für Gold optimiert

Ausschließlich auf XAUUSD M1 zugeschnitten, bietet:

- präzise Einstiege während Mikro-Trends

- effiziente Leistung bei hoher Volatilität

- zuverlässige Kontrolle in schnelllebigen Marktbedingungen

Risiko- und Marktkontrolle

- automatische Positionsgrößenbestimmung (über risk_)

- eingebauter Handelszeitfilter

- eröffnet nur qualitativ hochwertige Trades, die die Profit_-Anforderung erfüllen





Experten-Parameter

- start_utc_hour - Handelsstartzeit (UTC)

- end_utc_hour - Handelsendzeit (UTC)

- stopLoss_ - Basis-StopLoss-Wert in Punkten; dient als Grundlage für dynamische SL

- takeProfit_ - Basis TakeProfit-Wert in Punkten; Ausgangspunkt für dynamisches TP

- risk_ - Handelsrisiko in Prozent pro Handel

- MA_period_n - Periode des gleitenden Durchschnitts für Signalfilterung und Trenderkennung

- Variance - Koeffizient der Volatilitätsempfindlichkeit

- Profit_ - minimal erforderliches Gewinnpotenzial, um den Einstieg in den Handel zu ermöglichen





Empfehlungen

- Instrument: XAUUSD

- Zeitrahmen: M1

- Mindesteinlage: ab 100 USD





Imperial Flow - Eine moderne Herangehensweise an den Goldhandel

Der EA bietet eine stabile Performance, adaptive dynamische SL/TP, effektive Rauschfilterung und strenge Risikokontrolle. Er ist kein Scalper und kein Martingal - er basiert auf echter Marktanalyse.