Imperial Flow

Imperial Flow - Estrategia automatizada para XAUUSD (M1)

Asesor Experto Inteligente con StopLoss y TakeProfit Dinámicos


Imperial Flow es un asesor experto de alta precisión diseñado específicamente para operar con XAUUSD en el marco temporal M1. El algoritmo determina automáticamente los niveles óptimos de StopLoss y TakeProfit basándose en la volatilidad del mercado, la fuerza de la tendencia y la estructura de precios local.

El sistema se adapta continuamente a las condiciones del mercado en tiempo real, minimizando los riesgos y mejorando la estabilidad general del rendimiento.


Principales ventajas de Imperial Flow
StopLoss y TakeProfit dinámicos
El EA analiza los impulsos, la volatilidad y las desviaciones de los precios:
- StopLoss se ajusta automáticamente según el movimiento del mercado y los niveles de ruido
- El TakeProfit se calcula en función del potencial de tendencia realista
- Sin niveles fijos - sólo cálculos adaptativos basados en algoritmos
Optimizado especialmente para el oro
Adaptado exclusivamente para XAUUSD M1, proporcionando:
- entradas precisas durante micro-tendencias
- rendimiento eficiente durante alta volatilidad
- control fiable en condiciones de mercado cambiantes
Control del riesgo y del mercado
- dimensionamiento automático de posiciones (mediante risk_)
- filtro de tiempo de negociación integrado
- sólo abre operaciones de alta calidad que cumplan el requisito Profit_


Parámetros expertos
- start_utc_hour - hora de inicio de la negociación (UTC)
- end_utc_hour - hora final de negociación (UTC)
- stopLoss_ - valor StopLoss base en puntos; se utiliza como base para el SL dinámico
- takeProfit_ - valor base de TakeProfit en puntos; punto de partida para TP dinámico
- risk_ - porcentaje de riesgo de negociación por operación
- MA_period_n - periodo de media móvil para filtrado de señales y detección de tendencias
- Variance - coeficiente de sensibilidad a la volatilidad
- Profit_ - beneficio potencial mínimo requerido para permitir la entrada en la operación


Recomendaciones
- Instrumento: XAUUSD
- Marco temporal: M1
- Depósito mínimo: desde 100 USD


Imperial Flow - Un enfoque moderno para operar con oro
El EA ofrece un rendimiento estable, SL/TP dinámico adaptable, filtrado eficaz del ruido y un estricto control del riesgo. No es un scalper ni una martingala - se basa en el análisis real del mercado.
