Lux Trade XAU — это автоматизированный торговый советник для инструмента XAUUSD (золото), предназначенный для краткосрочной внутридневной торговли. Он использует алгоритмы технического анализа и гибкую систему управления сделками для работы в периоды повышенной рыночной активности.
Основные характеристики:
• Разработка под XAUUSD
Советник работает с одним из наиболее волатильных торговых инструментов — золотом в паре с долларом США.
• Анализ рыночных условий
Использует комбинацию свечных моделей, уровней поддержки/сопротивления и технических индикаторов для оценки торговых ситуаций.
• Полностью автоматическая работа
Все действия — от анализа до выхода из позиции — выполняются автоматически в соответствии с заданными параметрами.
• Гибкий алгоритм адаптации
Реагирует на изменения рыночной динамики и корректирует подход к открытию сделок в зависимости от текущих условий.
• Инструменты контроля рисков
Поддерживает настройки Stop Loss, Take Profit, а также функцию трейлинг-стопа.
• Простая установка
Установка и запуск требуют минимального вмешательства — достаточно добавить советник на график.
• Подходит для разных типов трейдеров
Может быть полезен как начинающим, так и более опытным пользователям, ищущим автоматизацию торговли.
Как работает Lux Trade XAU:
После установки на график XAUUSD, советник отслеживает движение цены, уровни волатильности и технические сигналы. При выполнении условий алгоритм открывает ордер с заданными параметрами управления рисками и отслеживает позицию до её закрытия.
Советник ориентирован на работу в активные торговые часы (Лондонская и Американская сессии), но также может быть настроен на индивидуальное время торговли.
