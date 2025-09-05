X2 Copy MT4

Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды.

Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лидирующей на рынке скоростью и надёжностью. Скачайте пробную версию прямо сейчас.

*Важно: Для работы с терминалом MT5 требуется отдельная версия X2 Copy MT5.

Описание настроек и функций X2 Copy MT4/5 | Как установить X2 Copy Trial

Функции

  • Высокоскоростное копирование — передача сделок менее чем за 0.1 секунды
  • Универсальная поддержка всех типов копирования: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Мгновенная настройка за 10 секунд с интуитивно понятным интерфейсом
  • Стабильная работа 24/7 — полная совместимость с Windows ПК и Windows VPS
  • Гибкое копирование между любыми типами счетов: реальные > реальные, реальные > демо, демо > реальные, демо > демо у всех брокеров
  • Многоканальное копирование — возможность копирования с одного или нескольких счетов-отправителей на один или несколько счетов-получателей
  • Безопасное копирование (read-only) — работайте с паролем инвестора, не нарушая безопасность MASTER аккаунта
  • Настраиваемые размеры лотов и продвинутое управление рисками
  • Гибкое управление размерами лотов с минимальными/максимальными ограничениями
  • Копирование всех типов источников сделок — советники, индикаторы, сигналы и ручные ордера с возможностью умножения объёма
  • Работа в своем пространстве — никаких взаимодействий с вашей ручной торговлей или прочими экспертами
  • Стабильные настройки, которые не сбрасываются при разрыве соединения или перезагрузке терминалов
  • Высокая точность копирования при минимальной нагрузке на систему
  • Детальная фильтрация сделок по ID (Magic Number) и тексту комментария — позволяет копировать сделки только от конкретных советников или исключать тестовые ордера
  • Продвинутые лимиты по количеству сделок — настройка правил «пропустить первые N сделок» и «не более N сделок одновременно» для каждого символа или всего счёта
  • Гибкий выбор объектов для фильтрации — применение ограничений отдельно к рыночным сделкам, отложенным ордерам или ко всем типам ордеров
  • Копирование всех типов сделок: длинные/короткие, старые/новые, рыночные и отложенные ордера
  • Частичное закрытие на MASTER аккаунте будет скопировано как частичное закрытие на SLAVE аккаунте с перерасчётом объема
  • Возможность повторного открытия закрытых сделок (Reopen) - при закрытии вручную, советниками или по SL/TP
  • Обратное копирование (Reverse) и коррекция цены исполнения для тонкой настройки точки входа
  • Гибкая обработка тейк-профита и стоп-лосса — абсолютное, относительное копирование или игнорирование уровней
  • Расширенные варианты управления тейк-профитом и стоп-лоссом
  • Встроенная защита счетов и система управления рисками
  • Гибкая привязка символов между счетами — автоматическое сопоставление и ручная настройка для работы с инструментами, имеющими разные названия у разных брокеров
  • Автоопределение особенностей символов — автоматическое определение и учёт префиксов/суффиксов для правильной привязки символов
  • Автоматическое сопоставление специальных символов
  • Полностью автоматизированная работа как 100% автоматический советник


Готовы преобразить эффективность вашей торговли? X2 Copy MT5 даёт вам скорость, контроль и надёжность, которым доверяют профессиональные трейдеры. Пробная версия — ваш первый шаг к бесшовному управлению множеством счетов.

Буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если нет.

Поддержка в личных сообщениях


#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software

Рекомендуем также
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Утилиты
Менеджер символов или Сеточный менеджер, разработан для группировки ордеров в одну позицию (по символу и по направлению). Эта утилита будет полезна сеточникам и мультивалютникам, тем у кого может быть открыто множество ордеров по нескольким парам. Вы сможете видеть общее количество лотов, общую прибыль, и устанавливать виртуальные стоплосс и тейкпрфит. Для установки реального ТП (или СЛ) необходимо сначала задать виртуальное значение, а затем ввести в этой ячейке команду: "set". Если вы хотите
Fever ESM
Evgenii Morozov
Утилиты
Торговый советник для маржинальных валютных пар и металлов. Консервативная торговля 100.000 единиц на 0,01 лота. Стандартная торговля 10.000 единиц на 0,01 лота. Агрессивная торговля с высокими рисками 1000 единиц на 0,01 лота. Вы всегда сможете подобрать свой стартовый лот.  Советник полностью автоматизирован, вам остается выставить только начальный лот в зависимости от вашего стартового депозита. Рекомендуемый таймфрейм Н1. 1. Тестируйте на любых парах, железяках и мазуте 2. Пробуйте старт с
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Утилиты
EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Утилиты
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Утилиты
Копировщик сделок предназначен для быстрого и точного копирования приказов между терминалами MetaTrader 4. Копировщик сделок копирует сделки с Master-счета на Slave-счет путем записи информации в общий файл, который находится в общей директории терминалов MT4. Это позволяет копировщику сделок гибко настроить различные схемы приема и передачи торговых сигналов путем изменения имени файла. Чтение и запись файла копировщика сделок производится по таймеру. Копировщик сделок контролирует все изменени
Symbol Order Manager EA
Rohin Stirling Dufty
Утилиты
Symbol Order Close EA was developed to handle the closing and trailing of profit per symbol. The expert can also trail by dollars and the user can specify a particular magic number in case multiple experts are used on the same account. You can close by total profit on a symbol, start trailing, stop trailing and trailing step, all in a dollar value This EA is VERY handy if you are running an expert that trades multiple symbols and ends up with a floating profit. It can also be used to close man
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
Советник TradePilot для MetaTrader 4 TradePilot — это мощный и удобный в использовании советник для MetaTrader 4 , созданный для упрощения торговли и управления рисками. Благодаря профессиональной графической панели, автоматическому расчету лота по риску и интеллектуальным функциям управления сделками, TradePilot позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегии, а советник берет на себя точность исполнения. Преимущества Простой интерфейс : Чистая графическая панель с кнопками и горячими кл
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Утилиты
Большинство розничных трейдеров не могут управлять рисками и теряют счета из-за чрезмерного риска или чрезмерной торговли. Этот инструмент полностью автоматизирует просадку и управление рисками, позволяя трейдеру сосредоточиться только на своих входах. Это первый и единственный торговый менеджер, который использует ценовое действие с функцией агрессивного контроля рисков для автоматического закрытия частичных позиций, когда цена идет против сделки. Это гарантирует, что потери всегда меньше, че
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Утилиты
ICT Concepts Indicator for MetaTrader 4 The ICT Concepts Indicator for MetaTrader 4 is an advanced analytical tool designed for experienced traders who follow ICT and Smart Money methodologies. It provides a full suite of ICT components—including Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Breaker Blocks, Market Structure elements, and Kill Zones—through an intuitive, easy-to-use control panel. This indicator allows ICT-based traders to seamlessly integrate these concepts into their technical analysis
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
Утилиты
Утилита для автоматической установки уровней безубытка, переводит сделки в безубыток при прохождении заданного расстояния . Позволяет минимизировать риски. Создана профессиональным трейдером для трейдеров.   Утилита   работает с любыми рыночными ордерами, открытыми трейдером вручную или при помощи советников. Может фильтровать сделки по магическому номеру. Одновременно утилита может работать с любым количеством ордеров.  MT5 version  https://www.mql5.com/ru/market/product/57077 ЧТО МОЖЕТ УТИЛИТА
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Утилиты
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Утилиты
Торговая панель Lot by Risk предназначена для торговли вручную . Это альтернативное средство для отправки ордеров. Первая особенность панели –   удобное выставление ордеров при помощи контрольных линий. Вторая особенность – расчёт объёма сделки по заданному риску при наличии линии stop loss . Контрольные линии выставляются при помощи горячих клавиш: take profit – по умолчанию клавиша T ; price – по умолчанию клавиша P ; stop loss – по умолчанию клавиша S ; Настроить клавиши можно самостоятельн
FREE
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Утилиты
Virtual Collider Manual   – торговый робот-помощник со встроенной панелью для ручной торговли, осуществляющий автоматический вывод открываемой трейдером позиции в профит, используя инновационный адаптивный сеточный алгоритм усреднения и адаптивный пирамидинг. Ноу-хау используемого сеточного алгоритма усреднения и пирамидинга торгового робота   Virtual Collider Manual   базируется на полной автоматической адаптации всех характеристик динамически выстраиваемой сетки и пирамиды ордеров под актуальн
Close All Selected Chart
Sakda Prempreenon
Утилиты
Close All Selected Chart Overview: This is one of the smart choices to help you make your trading management a lot easier. Especially when you have to manage a large number of orders. This utility will work like a helping hand to close all the unrelated order windows in less than no time, plus without making any kind of unwanted effects. :: 3 simple steps to use :: 1. Select your chart window.  2. Click "Close All" 3. Click "OK" Note: For the better understanding on how this utility works, plea
Smartility
Syed Oarasul Islam
Утилиты
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. One-Click Trader Utility for MT4 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT4 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $
Ultimate Panel
Siwakon Poonsawat
5 (1)
Утилиты
Панель управления "All in one on Ultimate Panel" помогает открывать и управлять ордерами по системе "торговля в один клик". Внимание: демо-версию для тестирования можно сказать здесь:  https://www.mql5.com/ru/market/product/11563 Особенности эксперта Торговля в один клик. Установка отложенного ордера перетаскиванием линии. Линия скрытого стоп-лосса и тейк-профита. Управление ордерами. Инструкция по применению: Торговля одним кликом. Настройте размер лота, а также уровни стоп-лосса и тейк-профи
Trade Panel MGH4
Mahsa Farjami
Утилиты
В сфере финансовых рынков важно владеть навыками управления капиталом. Это касается не только защиты вашего первоначального вложения, но и его увеличения. Дни ручных расчетов позади. Максимизируйте ваши доходы, минимизируйте риски и раскройте потенциал финансовых рынков, как никогда прежде. Возьмите контроль над своим торговым путешествием с помощью Торговой Панели. Если вы работаете в качестве скрапера и вам нужно выполнить быстрые операции, наша панель Торгового Менеджера предоставляет все нео
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Индикаторы
Индикатор торговой платформы MetaTrader 4 Commodity Channel Index Message - три в одном, в отличие от стандартного имеет систему оповещений об изменении рыночной ситуации, состоящую из сигналов: Пересечение Главной линией уровней крайних зон и уровня 50%; Пересечение Главной линией Трендовой линии в окне индикатора; Дивергенция на последнем баре. Значения экстремальных, среднего уровней и зон дивергенции настраиваются. Параметры Language – выбрать русский/английский язык; Options – настройки ин
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Утилиты
Торговая панель с предустановкой ордеров и автоматическим расчетом лота для терминала MT4. Внимание, торговая панель не работает в тестере стратегий (только тестирование трейлинг-стопа). Руководство, Описание, Скачать Light Demo. Успешных трейдеров отличает самодисциплина и грамотный манименеджмент. Если Вы используете фиксированный лот, то Вы рискуете. Ведь на разных таймфреймах разное расстояние и одна убыточная сделка может перекрыть несколько профитных. Если использовать автоматический лот т
Mobile trailing stop
Andrey Frolov
Утилиты
Программа передвигает уровень стоп-лосс вслед за ценой на расстоянии в пунктах, которое будет указано в настройках, то есть является самостоятельным плавающим стоп-лоссом. При необходимости, программу можно настроить таким образом, чтобы она передвинула стоп-лосс при достижении какого-либо уровня прибыли в пунктах. Также можно установить шаг трейлинга, чтобы программа передвигала стоп-лосс только через определенное количество пунктов. Несколько причин отдать предпочтение "Mobile trailing stop":
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Утилиты
Revenge Trading Protector — простой, но эффективный инструмент для трейдеров, которые могут стать жертвой торговли из мести. Будучи внутридневным трейдером, я понимаю психологический аспект торговли из мести и желание покрыть убытки. Итак, я разработал этот инструмент (которым я тоже пользуюсь), чтобы быть на 100% уверенным, что смогу сохранять терпение после убытка и не принимать иррациональных торговых решений. Когда вы получаете убыток, советник Revenge Trading Protector не позволяет вам о
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Индикаторы
Индикатор показывает какие торговые пары, стратегии, роботы и сигналы, которые Вы используете, являются прибыльными, а какие нет. Статистика сделок и график баланса отображаются в валюте счета и пипсах - для переключения просто кликните на график. кнопка "$"(вверху слева) - свернуть\развернуть и перемещение панели индикатора кнопка ">"(внизу справа) - растягивание и сброс к изначальному размеру Статистика сделок 1 строка - баланс счета, текущая прибыль и лот открытых торгов; 2 строка - количест
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. SL-TP Manager Utility for MT4 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their ris
Trailing Stop Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Утилиты
Trailing Stop Utility MT4 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
TradesOnChart MT4
Nina Yermolenko
Утилиты
The utility displays in a convenient form the historical trades made on the account. You can filter trades by magic or comcent, display only profitable or losing trades, and only buy or sell trades. Using this utility, you can see trade entry and exit points, stop loss and take profit levels, trade profit, magic number and comment, order ticket and order size - you only need to run the utility on the chart of the currency pair you want information on get and customize the input parameters. MT5
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Утилиты
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Multi Functional Order Closing Script4
Tian Yu Li
Утилиты
this is a multi-functional orders all closing script MT4 version Feature: 1, it can close all orders of the chart symbol or all symbols. (select mode) 2, it can close all orders of buy,  sell or both type. 3, it can close all orders of profit, loss, or any. 4, you can specify magic number, order comment as filters for the order closing operation. 5, it can also do partial closing by percentage to all orders. it's strongly recommended to set a "hotkey" to this script when you use it. wish you
FREE
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR и 2 скользящие средние" для MT4, без перерисовки. - Сам WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет отображать быструю и медленную скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор позволяет отслеживать ценовые коррекции на ранних стадиях. - Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Утилиты
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Утилиты
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки The News Filter вам больше не придется полагаться на встроенные
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Утилиты
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Другие продукты этого автора
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT5. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT5 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Фильтр:
samlod
61
samlod 2025.11.13 07:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв