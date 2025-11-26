Market Anomalies EA

INFORMATION IMPORTANTE !

Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille.
Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.   Les stratégies utilisées dans ce robot sont une combinaison de mes stratégies USD/JPY éprouvées, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois, le tout sans aucun système de type martingale ou grille. C'est une performance très rare sur le marché.

Offre de lancement :  Offre à durée très limitée à 99 $. Prochain prix : 199 $. Prix final : 999 $.

SIGNAL EN DIRECT

Historique complet du développeur :   https://www.mql5.com/en/signals/2340546?source=Site+Profile+Seller


ENTIÈREMENT PRÊTE POUR L'INSTALLATION DES ACCESSOIRES !


Qu'est-ce qui rend ce système si fiable ?

Ce système, conçu sans indicateurs, indépendant de l'horizon temporel et utilisant des seuils de perte plus larges et plus stables rarement atteints, évite les problèmes courants qui rendent la plupart des EA fragiles.

L'EA combine plusieurs approches stratégiques telles que différents modèles directionnels intraday, les principales cassures et les cassures intraday.

L'avantage provient de la logique d'entrée et de sortie elle-même, et non de minimes ordres stop-loss, d'optimisation des take-profits ou de réglages d'indicateurs peaufinés.

Seuls les horaires  d'ouverture et de fermeture des positions  sont optimisés .
Pas de surajustement pour des valeurs SL/TP parfaites, mais des règles robustes basées sur le comportement réel du marché en cours de journée.

Grâce à cette conception, le backtest sera plus réaliste.
Vous pourriez observer des périodes de stagnation ou des baisses temporaires, mais la performance réelle a beaucoup plus de chances de correspondre aux résultats du backtest.


AVERTISSEMENT

Si vous recherchez un système qui ne perd jamais ou qui génère des profits quotidiens, ce robot de trading n'est pas fait pour vous.
Ce robot est basé sur des attentes réalistes.

Il y aura des jours de perte, des semaines de perte, voire un mois de perte.
C'est la réalité du trading.

Si vous ne pouvez pas accepter cela, un système de martingale ou de grille pourrait mieux vous convenir, bien que ceux-ci aboutissent généralement à une suppression complète du compte.

Si vous souhaitez un système de trading performant sur le long terme, voici la réalité que vous devez comprendre.
Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour votre parcours de trading.


Caractéristiques spécifiques des sociétés immobilières

Protecteur de réduction de tirage

Le conseiller expert (EA) intègre un système de protection des fonds propres qui surveille automatiquement votre perte quotidienne.
Lorsque la limite prédéfinie est atteinte, il  ferme immédiatement toutes les positions ouvertes  et interrompt toute activité de trading pour le reste de la journée.
Cette fonctionnalité permet aux traders de respecter les règles de leur société de trading pour compte propre (par exemple, une limite quotidienne de 4 à 5 %) et prévient les dépassements accidentels sur les comptes financés.

Fonction de randomisation

Pour que chaque transaction soit unique, le robot de trading applique une légère variation aléatoire au prix d'entrée, au moment de la sortie et au placement du stop loss. 
Ces modifications sont très subtiles et n'affectent pas la performance globale de la stratégie, mais elles garantissent que chaque utilisateur bénéficie de transactions légèrement différentes, ce
qui est idéal pour les sociétés de trading pour compte propre ou les environnements partagés.




REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

ACCÈS AU GROUPE PRIVÉ
Après votre achat, envoyez-moi un message et je vous ajouterai à notre groupe privé.


Communauté publique   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



               Configuration recommandée

Paramètre Recommandation
Symbole USD/JPY
Laps de temps Toute période
Solde minimum 200 $
Type de courtier
GMT +2/3
Niveau de risque (comptes des sociétés de gestion immobilière)
Faible
Niveau de risque (comptes personnels) Moyen


GUIDE D'INSTALLATION :  Cliquez ici


    Type de risque (manuel) :

    • Pourcentage de risque quotidien :  Perte maximale autorisée (%) pour une journée de bourse
    Type de risque (lot fixe) :
    • Taille de lot fixe :  définissez la taille de lot exacte que vous souhaitez que le conseiller expert utilise pour chaque transaction.

    Paramètres :

    • Commentaire sur l'échange :  Rédigez votre propre commentaire unique sur l'échange
    • Numéro magique :  Utilisez votre propre numéro magique unique 
    • Afficher les informations du graphique  : activez cette option pour afficher le drawdown quotidien, le profit et d'autres informations.  
    • Taille du compte :  Indiquez la taille de votre compte, ou utilisez 1 pour baser le risque sur le solde initial, ou 0 pour ajuster automatiquement le risque en fonction des capitaux propres actuels.  
    • Type de risque :  Définir le type de risque souhaité
    • Niveau de risque (automatique) :  Définissez le niveau de risque souhaité
    • Risque (manuel) :   Définissez la perte maximale souhaitée par jour de bourse. 
    • Risque (Lot fixe) :  Définir la taille de lot fixe souhaitée
    • Activer la protection contre la baisse de capital :  définissez cette option sur « vrai » pour activer la protection intégrée contre la baisse de capital.  
    • Perte maximale quotidienne (%) :  Définissez la limite de perte maximale quotidienne (par exemple, 4 %).  


    Rappel concernant les règles des sociétés de trading pour compte propre :

    Ce système peut maintenir des positions ouvertes pendant les périodes de forte volatilité, notamment lors de la publication d'annonces économiques, car la stratégie vise à tirer parti des mouvements directionnels plus importants qui surviennent souvent à ces moments-là. Assurez-vous que  le type de compte de votre société de trading pour compte propre autorise  le maintien de positions ouvertes pendant les périodes d'annonces économiques (FTMO propose des types de comptes adaptés).


    Courtiers pris en charge :

    « Market Anomalies EA » fonctionne avec la plupart des courtiers utilisant l'heure du serveur UTC+2 ou UTC+3.  

    Entièrement compatible avec les principaux courtiers tels que IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage et bien d'autres utilisant les mêmes paramètres de synchronisation du serveur.

    Si votre courtier utilise un fuseau horaire différent, contactez-moi pour plus d'informations.


    Avis 2
    SEAN
    94
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Ibrahim Siraz
    772
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    Happy to grab this masterpiece during the launch promo. Hoping this EA adds great diversification to my trading journey. Keep going, man! 🥂

    Plus de l'auteur
    Prop Firm Gold EA
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (14)
    Experts
    INFORMATIONS IMPORTANTES ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois,
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    Experts
    INFORMATIONS IMPORTANTES ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour réaliser un backtest parfait, sur-optimisé ou sur-ajusté, et n'utilise pas non plus de stratégies risquées de type martingale ou grille. L'objectif principal est d'obtenir une rentabilité réelle en conditions réelles. Le système affiche actuellement   11 mois de rentabilité en conditions réelles   , avec   plus de 800 transactions réalisées   , le tout sans recourir à aucune martingale ni à aucun système de grille. C'est une p
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    Utilitaires
    FTMO Risk Manager EA is designed to provide unparalleled protection for your trading account by securing you against common yet often overlooked drawdown risks that can result in account loss. This EA safeguards against three critical threats: Equity Drawdown Protection : The EA actively monitors your equity and ensures that if it falls below your set daily loss limit (e.g., 4% or 4.5%), it immediately closes all open positions. This prevents you from breaching FTMO's daily drawdown rules based
    Filtrer:
    SEAN
    94
    SEAN 2025.11.26 14:36 
     

    I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!

    Ibrahim Siraz
    772
    Ibrahim Siraz 2025.11.26 13:17 
     

    Happy to grab this masterpiece during the launch promo. Hoping this EA adds great diversification to my trading journey. Keep going, man! 🥂

    Jimmy Peter Eriksson
    2638
    Réponse du développeur Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 13:19
    Thanks for the review mate :) Yeah it is a very good addition to the "Prop Firm Gold EA".
    Répondre à l'avis