Market Anomalies EA

Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles. Les stratégies utilisées dans ce robot sont une combinaison de mes stratégies USD/JPY éprouvées, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois, le tout sans aucun système de type martingale ou grille. C'est une performance très rare sur le marché.

Offre de lancement : Offre à durée très limitée à 99 $. Prochain prix : 199 $. Prix final : 999 $.

Historique complet du développeur : https://www.mql5.com/en/signals/2340546?source=Site+Profile+Seller





Qu'est-ce qui rend ce système si fiable ?

Ce système, conçu sans indicateurs, indépendant de l'horizon temporel et utilisant des seuils de perte plus larges et plus stables rarement atteints, évite les problèmes courants qui rendent la plupart des EA fragiles.

L'EA combine plusieurs approches stratégiques telles que différents modèles directionnels intraday, les principales cassures et les cassures intraday.

L'avantage provient de la logique d'entrée et de sortie elle-même, et non de minimes ordres stop-loss, d'optimisation des take-profits ou de réglages d'indicateurs peaufinés.

Seuls les horaires d'ouverture et de fermeture des positions sont optimisés .

Pas de surajustement pour des valeurs SL/TP parfaites, mais des règles robustes basées sur le comportement réel du marché en cours de journée.

Grâce à cette conception, le backtest sera plus réaliste.

Vous pourriez observer des périodes de stagnation ou des baisses temporaires, mais la performance réelle a beaucoup plus de chances de correspondre aux résultats du backtest.





AVERTISSEMENT

Si vous recherchez un système qui ne perd jamais ou qui génère des profits quotidiens, ce robot de trading n'est pas fait pour vous.

Ce robot est basé sur des attentes réalistes.

Il y aura des jours de perte, des semaines de perte, voire un mois de perte.

C'est la réalité du trading.

Si vous ne pouvez pas accepter cela, un système de martingale ou de grille pourrait mieux vous convenir, bien que ceux-ci aboutissent généralement à une suppression complète du compte.

Si vous souhaitez un système de trading performant sur le long terme, voici la réalité que vous devez comprendre.

Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour votre parcours de trading.





Caractéristiques spécifiques des sociétés immobilières



Protecteur de réduction de tirage Le conseiller expert (EA) intègre un système de protection des fonds propres qui surveille automatiquement votre perte quotidienne.

Lorsque la limite prédéfinie est atteinte, il ferme immédiatement toutes les positions ouvertes et interrompt toute activité de trading pour le reste de la journée.

Cette fonctionnalité permet aux traders de respecter les règles de leur société de trading pour compte propre (par exemple, une limite quotidienne de 4 à 5 %) et prévient les dépassements accidentels sur les comptes financés.

Fonction de randomisation

Pour que chaque transaction soit unique, le robot de trading applique une légère variation aléatoire au prix d'entrée, au moment de la sortie et au placement du stop loss.

Ces modifications sont très subtiles et n'affectent pas la performance globale de la stratégie, mais elles garantissent que chaque utilisateur bénéficie de transactions légèrement différentes, ce

qui est idéal pour les sociétés de trading pour compte propre ou les environnements partagés.













REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

ACCÈS AU GROUPE PRIVÉ

Après votre achat, envoyez-moi un message et je vous ajouterai à notre groupe privé.

Communauté publique : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01