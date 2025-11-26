Market Anomalies EA
- Experts
- Jimmy Peter Eriksson
- Version: 1.7
- Activations: 10
INFORMATION IMPORTANTE !
Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille.
Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles. Les stratégies utilisées dans ce robot sont une combinaison de mes stratégies USD/JPY éprouvées, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 13 mois, le tout sans aucun système de type martingale ou grille. C'est une performance très rare sur le marché.
Offre de lancement : Offre à durée très limitée à 99 $. Prochain prix : 199 $. Prix final : 999 $.
Historique complet du développeur : https://www.mql5.com/en/signals/2340546?source=Site+Profile+Seller
ENTIÈREMENT PRÊTE POUR L'INSTALLATION DES ACCESSOIRES !
Qu'est-ce qui rend ce système si fiable ?
Ce système, conçu sans indicateurs, indépendant de l'horizon temporel et utilisant des seuils de perte plus larges et plus stables rarement atteints, évite les problèmes courants qui rendent la plupart des EA fragiles.L'EA combine plusieurs approches stratégiques telles que différents modèles directionnels intraday, les principales cassures et les cassures intraday.
L'avantage provient de la logique d'entrée et de sortie elle-même, et non de minimes ordres stop-loss, d'optimisation des take-profits ou de réglages d'indicateurs peaufinés.
Seuls les horaires d'ouverture et de fermeture des positions sont optimisés .
Pas de surajustement pour des valeurs SL/TP parfaites, mais des règles robustes basées sur le comportement réel du marché en cours de journée.
Grâce à cette conception, le backtest sera plus réaliste.
Vous pourriez observer des périodes de stagnation ou des baisses temporaires, mais la performance réelle a beaucoup plus de chances de correspondre aux résultats du backtest.
AVERTISSEMENT
Si vous recherchez un système qui ne perd jamais ou qui génère des profits quotidiens, ce robot de trading n'est pas fait pour vous.
Ce robot est basé sur des attentes réalistes.
Il y aura des jours de perte, des semaines de perte, voire un mois de perte.
C'est la réalité du trading.
Si vous ne pouvez pas accepter cela, un système de martingale ou de grille pourrait mieux vous convenir, bien que ceux-ci aboutissent généralement à une suppression complète du compte.
Si vous souhaitez un système de trading performant sur le long terme, voici la réalité que vous devez comprendre.
Plus tôt vous l'accepterez, mieux ce sera pour votre parcours de trading.
Caractéristiques spécifiques des sociétés immobilières
Protecteur de réduction de tirage
Le conseiller expert (EA) intègre un système de protection des fonds propres qui surveille automatiquement votre perte quotidienne.
Lorsque la limite prédéfinie est atteinte, il ferme immédiatement toutes les positions ouvertes et interrompt toute activité de trading pour le reste de la journée.
Cette fonctionnalité permet aux traders de respecter les règles de leur société de trading pour compte propre (par exemple, une limite quotidienne de 4 à 5 %) et prévient les dépassements accidentels sur les comptes financés.
Fonction de randomisation
Pour que chaque transaction soit unique, le robot de trading applique une légère variation aléatoire au prix d'entrée, au moment de la sortie et au placement du stop loss.
Ces modifications sont très subtiles et n'affectent pas la performance globale de la stratégie, mais elles garantissent que chaque utilisateur bénéficie de transactions légèrement différentes, ce
qui est idéal pour les sociétés de trading pour compte propre ou les environnements partagés.
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
ACCÈS AU GROUPE PRIVÉ
Après votre achat, envoyez-moi un message et je vous ajouterai à notre groupe privé.
Communauté publique : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01
Configuration recommandée
|Paramètre
|Recommandation
|Symbole
|USD/JPY
|Laps de temps
|Toute période
|Solde minimum
|200 $
| Type de courtier
|GMT +2/3
| Niveau de risque (comptes des sociétés de gestion immobilière)
|Faible
|Niveau de risque (comptes personnels)
|Moyen
GUIDE D'INSTALLATION : Cliquez ici
Type de risque (manuel) :
- Pourcentage de risque quotidien : Perte maximale autorisée (%) pour une journée de bourse
- Taille de lot fixe : définissez la taille de lot exacte que vous souhaitez que le conseiller expert utilise pour chaque transaction.
Paramètres :
- Commentaire sur l'échange : Rédigez votre propre commentaire unique sur l'échange
- Numéro magique : Utilisez votre propre numéro magique unique
- Afficher les informations du graphique : activez cette option pour afficher le drawdown quotidien, le profit et d'autres informations.
- Taille du compte : Indiquez la taille de votre compte, ou utilisez 1 pour baser le risque sur le solde initial, ou 0 pour ajuster automatiquement le risque en fonction des capitaux propres actuels.
- Type de risque : Définir le type de risque souhaité
- Niveau de risque (automatique) : Définissez le niveau de risque souhaité
- Risque (manuel) : Définissez la perte maximale souhaitée par jour de bourse.
- Risque (Lot fixe) : Définir la taille de lot fixe souhaitée
- Activer la protection contre la baisse de capital : définissez cette option sur « vrai » pour activer la protection intégrée contre la baisse de capital.
- Perte maximale quotidienne (%) : Définissez la limite de perte maximale quotidienne (par exemple, 4 %).
Rappel concernant les règles des sociétés de trading pour compte propre :
Ce système peut maintenir des positions ouvertes pendant les périodes de forte volatilité, notamment lors de la publication d'annonces économiques, car la stratégie vise à tirer parti des mouvements directionnels plus importants qui surviennent souvent à ces moments-là. Assurez-vous que le type de compte de votre société de trading pour compte propre autorise le maintien de positions ouvertes pendant les périodes d'annonces économiques (FTMO propose des types de comptes adaptés).
Courtiers pris en charge :
« Market Anomalies EA » fonctionne avec la plupart des courtiers utilisant l'heure du serveur UTC+2 ou UTC+3.
Entièrement compatible avec les principaux courtiers tels que IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage et bien d'autres utilisant les mêmes paramètres de synchronisation du serveur.
Si votre courtier utilise un fuseau horaire différent, contactez-moi pour plus d'informations.
I always give Jimmy 5 stars for user support – and he has absolutely earned it again. Even though I’ve only been working with him for about a month, he guides you like a patient teacher and a trustworthy old friend: quick, clear, honest, and always willing to go the extra mile. The community around his products is also refreshingly transparent – real buyers sharing real results, no hype, no fake accounts. Today is my first day running the EA live, so I’ll reserve the right to update this review once I have longer-term performance data. That said, I already feel extremely confident in my purchase for one simple reason: Jimmy refused to release the bot early, even when I (and others) were pushing him hard to do so. He only made it available once his own live signal was running smoothly and he felt 100% responsible for the results. In my book, that level of professionalism and sense of responsibility is incredibly rare. I’ve been a coder myself for many years, so I know every piece of software starts with room for improvement. What matters most to me is the developer behind it – someone who is solid, ethical, and continuously improving the product. Jimmy is exactly that kind of developer. No solicitation for good feedback, no pressure, no gimmicks – he simply believes that when the bot performs, the honest reviews will come naturally. I respect that immensely. Happy to say I made the right choice again by buying from him. Highly recommended. (Performance update to follow in the coming weeks/months.) Thank you, Jimmy!