Каждый покупатель индикатора Scalping signals M1 получает в ПОДАРОК полностью автоматического робота, который торгует по сигналам индикатора. Индикатор показывает стрелки – робот может за вас открывать и закрывать сделки по этим сигналам при соблюдении всех настроек и риск-менеджмента.



Scalping signals M1 – готовая система входов по тренду для минутных графиков

Scalping signals M1 – это индикатор, который превращает график в понятную карту действий: цветной трендовый канал показывает направление рынка, а стрелки подсказывают возможные точки входа.

Вам остаётся только следовать направлению канала и стрелкам индикатора – схема, с которой справится даже начинающий трейдер.

Индикатор особенно хорошо чувствует рынок на минутных таймфреймах (M1), но может применяться практически на любых валютных парах: золото (XAUUSD), фунт, долларовые пары и кроссы.

Дополнительно реализованы всплывающие алерты и отправка сигналов на e-mail – вы не пропустите вход, даже если отвлеклись от терминала.

Основная идея

Scalping signals M1 создавался как простой в использовании, но сложный внутри скальперский помощник.

Визуально вы видите только:

– наклонённый канал – направление текущего тренда;

– стрелки Buy/Sell – потенциальные точки входа по тренду после локальной коррекции.

Внутри же работает многоуровневый алгоритм, сочетающий:

– линейную регрессию и статистический анализ направления цены;

– адаптивный ценовой канал с учётом текущей волатильности;

– поиск разворотных свечных структур вблизи границ канала;

– фильтрацию ложных движений с помощью осцилляторов и оценки силы тренда;

– динамическую подстройку под текущий «темп» рынка.

Точный набор фильтров и логика их комбинации являются коммерческой тайной. В упрощённом виде принцип можно описать так:

сначала индикатор определяет доминирующее направление движения, затем ищет моменты, когда цена откатывает к границе канала и формирует разворотную структуру. В этот момент появляется стрелка по направлению основного тренда.

Как использовать индикатор

Установите индикатор на график (рекомендуется M1, возможны M5 и выше). Определите направление тренда по наклону канала:

– канал направлен вверх – рассматриваются в первую очередь покупки;

– канал направлен вниз – рассматриваются продажи;

– канал почти горизонтальный – возможен флэт, сигналы стоит отбирать более тщательно. Ждите появления стрелки в сторону тренда:

– зелёная стрелка Buy – коррекция вниз в восходящем канале и сигнал на возобновление роста;

– красная стрелка Sell – коррекция вверх в нисходящем канале и сигнал на продолжение падения. Входите по рынку или отложенным ордером по своим правилам риск-менеджмента (уровни SL/TP, размер лота и т.д. каждый трейдер определяет сам). При необходимости включите алерты и e-mail – терминал сам предупредит о новом сигнале.

Индикатор не обещает прибыль и не является «волшебной кнопкой», но даёт готовую, визуально простую схему работы:

определите тренд → дождитесь стрелки у границы канала → оцените ситуацию и входите по системе.

Отдельный бонус – при покупке вы получаете советника, который может автоматизировать торговлю по сигналам Scalping signals M1.

Ключевые особенности

– Логика готовой торговой системы: тренд-канал + стрелки точек входа.

– Стрелки не перерисовываются на истории.

– Оптимален для M1 и внутридневной торговли.

– Применим к большинству инструментов: золото (XAUUSD), мажорные пары и кроссы.

– Учитывает силу тренда и динамику рынка, отфильтровывая слабые участки.

– Сигналы формируются вблизи границ канала – вход по тренду от отката.

– Встроенные оповещения: Alerts и отправка сигналов на e-mail.

– Гибкие настройки, позволяющие подстроить индикатор под стиль и агрессивность торговли.

Принцип работы (упрощённое описание)

Определение тренда

На заданном количестве баров строится регрессионная модель, которая оценивает общий наклон движения цены, характер и скорость изменения котировок, а также относительную силу тренда в процентах. Построение канала

Вокруг регрессионной линии рассчитывается адаптивный канал:

– используется стандартное отклонение и волатильность инструмента;

– ширина канала автоматически подстраивается под текущие рыночные условия;

– центральная линия показывает «средний курс», границы – рабочие зоны для поиска откатов по тренду. Поиск разворотных фигур по тренду

При приближении цены к границе канала алгоритм проверяет:

– появился ли характерный свечной паттерн (поглощение, пин-бар и т.п.);

– находится ли свеча в зоне локального экстремума;

– соответствует ли поведение цены доминирующему тренду и его силе. Фильтрация сигналов

Перед тем как показать стрелку, индикатор использует дополнительные фильтры:

– состояние рынка по осцилляторам (включая RSI);

– достаточная сила тренда;

– отсечение шумовых колебаний внутри флэта. Формирование стрелки

Если все условия выполнены, на графике появляется:

– зелёная стрелка Buy – возможный вход на покупку по тренду;

– красная стрелка Sell – возможный вход на продажу по тренду.

Оповещения: Alerts и E-mail

Scalping signals M1 поддерживает два типа уведомлений о новых сигналах:

– всплывающий Alert в терминале – окно с типом сигнала, символом, таймфреймом и ценой;

– уведомление на e-mail – отправляется через почтовые настройки MetaTrader (их необходимо предварительно настроить).

Это удобно, если вы:

– следите за несколькими инструментами;

– не можете постоянно наблюдать за графиками;

– хотите получать сигнал на почту или телефон и уже затем принимать решение о входе.

Описание настроек

TrendLookbackBars

Количество баров для анализа тренда и построения канала.

Большие значения делают тренд более плавным и «долгим», меньшие – более чувствительным к локальным изменениям и дающим больше сигналов.

VelocityPeriod

Период для оценки скорости движения цены.

Используется для расчёта динамики и общей силы тренда.

SlopePointsFor100

Наклон (в пунктах на бар), которому соответствует 100 % силы тренда.

Меньшее значение делает индикатор более быстро признающим тренд сильным, большее – более строгим к качеству тренда.

VelocityPointsFor100

Средний ход цены (в пунктах), которому соответствует 100 % «скорости» движения.

Помогает адаптировать оценку силы тренда под волатильность конкретного инструмента.

FlatSlopePoints

Порог наклона, ниже которого движение считается флэтом.

Если модуль наклона меньше этого значения, участок рынка может рассматриваться как боковой, и часть сигналов будет отфильтрована.

MinTrendStrengthForSignal

Минимальная сила тренда (в процентах), при которой индикатор будет генерировать сигналы.

Хотите больше стрелок – снижайте значение. Хотите более редкие и отфильтрованные сигналы – увеличивайте.

MinPatternBodyPoints

Минимальный размер тела свечи (в пунктах) для участия в паттерне.

Позволяет отсекать слишком мелкие, шумовые свечи, которые не несут информативной нагрузки.

PinBarTailFactor

Отношение длины хвоста к телу свечи для пин-баров.

Например, значение 2.0 означает, что хвост должен быть не менее чем в два раза длиннее тела.

SwingLookbackBars

Окно для определения локальных максимумов и минимумов.

Используется для подтверждения того, что сигнал сформирован на значимом экстремуме, а не в середине «шума».

ChannelDeviationMult

Множитель ширины канала.

Большие значения делают канал шире и уменьшают количество касаний границ, меньшие – сужают канал и повышают чувствительность к откатам.

ATRPeriod

Период индикатора ATR, используемый для оценки волатильности.

Позволяет алгоритму корректнее работать как на более «шумных», так и на более спокойных участках рынка.

AlertsOn

Включение/выключение всплывающих алертов при появлении нового сигнала.

true – алерты активны, false – алерты отключены.

EmailOn

Включение/выключение отправки сигналов на e-mail.

Требует предварительной настройки почты в терминале MetaTrader. При true индикатор будет отправлять письмо при появлении новой стрелки.

Рекомендации по применению

– Рекомендуемый основной таймфрейм: M1; возможна работа на M5 и выше.

– Инструменты: золото (XAUUSD), мажорные валютные пары и кроссы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.).

– Обязательно используйте собственный риск-менеджмент: уровни стоп-лосса и тейк-профита, размер лота, дневные лимиты по риску и т.д. остаются полностью на усмотрение трейдера.

– Индикатор можно использовать как самостоятельную систему входа по тренду или как фильтр в составе более сложной стратегии.

Scalping signals M1 предназначен для тех, кто хочет видеть на графике не хаос из десятков линий, а чёткий вектор движения и конкретные точки входа.

Определите направление канала, дождитесь стрелки, соблюдайте свои правила управления рисками – и у вас в руках будет удобный инструмент для системной скальперской торговли.