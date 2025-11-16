Scalping signals M1

Каждый покупатель индикатора Scalping signals M1 получает в ПОДАРОК полностью автоматического робота, который торгует по сигналам индикатора. Индикатор показывает стрелки – робот может за вас открывать и закрывать сделки по этим сигналам при соблюдении всех настроек и риск-менеджмента.

Scalping signals M1 – готовая система входов по тренду для минутных графиков

Scalping signals M1 – это индикатор, который превращает график в понятную карту действий: цветной трендовый канал показывает направление рынка, а стрелки подсказывают возможные точки входа.
Вам остаётся только следовать направлению канала и стрелкам индикатора – схема, с которой справится даже начинающий трейдер.

Индикатор особенно хорошо чувствует рынок на минутных таймфреймах (M1), но может применяться практически на любых валютных парах: золото (XAUUSD), фунт, долларовые пары и кроссы.
Дополнительно реализованы всплывающие алерты и отправка сигналов на e-mail – вы не пропустите вход, даже если отвлеклись от терминала.

Основная идея

Scalping signals M1 создавался как простой в использовании, но сложный внутри скальперский помощник.
Визуально вы видите только:

– наклонённый канал – направление текущего тренда;
– стрелки Buy/Sell – потенциальные точки входа по тренду после локальной коррекции.

Внутри же работает многоуровневый алгоритм, сочетающий:

– линейную регрессию и статистический анализ направления цены;
– адаптивный ценовой канал с учётом текущей волатильности;
– поиск разворотных свечных структур вблизи границ канала;
– фильтрацию ложных движений с помощью осцилляторов и оценки силы тренда;
– динамическую подстройку под текущий «темп» рынка.

Точный набор фильтров и логика их комбинации являются коммерческой тайной. В упрощённом виде принцип можно описать так:
сначала индикатор определяет доминирующее направление движения, затем ищет моменты, когда цена откатывает к границе канала и формирует разворотную структуру. В этот момент появляется стрелка по направлению основного тренда.

Как использовать индикатор

  1. Установите индикатор на график (рекомендуется M1, возможны M5 и выше).

  2. Определите направление тренда по наклону канала:
    – канал направлен вверх – рассматриваются в первую очередь покупки;
    – канал направлен вниз – рассматриваются продажи;
    – канал почти горизонтальный – возможен флэт, сигналы стоит отбирать более тщательно.

  3. Ждите появления стрелки в сторону тренда:
    – зелёная стрелка Buy – коррекция вниз в восходящем канале и сигнал на возобновление роста;
    – красная стрелка Sell – коррекция вверх в нисходящем канале и сигнал на продолжение падения.

  4. Входите по рынку или отложенным ордером по своим правилам риск-менеджмента (уровни SL/TP, размер лота и т.д. каждый трейдер определяет сам).

  5. При необходимости включите алерты и e-mail – терминал сам предупредит о новом сигнале.

Индикатор не обещает прибыль и не является «волшебной кнопкой», но даёт готовую, визуально простую схему работы:
определите тренд → дождитесь стрелки у границы канала → оцените ситуацию и входите по системе.

Отдельный бонус – при покупке вы получаете советника, который может автоматизировать торговлю по сигналам Scalping signals M1.

Ключевые особенности

– Логика готовой торговой системы: тренд-канал + стрелки точек входа.
– Стрелки не перерисовываются на истории.
– Оптимален для M1 и внутридневной торговли.
– Применим к большинству инструментов: золото (XAUUSD), мажорные пары и кроссы.
– Учитывает силу тренда и динамику рынка, отфильтровывая слабые участки.
– Сигналы формируются вблизи границ канала – вход по тренду от отката.
– Встроенные оповещения: Alerts и отправка сигналов на e-mail.
– Гибкие настройки, позволяющие подстроить индикатор под стиль и агрессивность торговли.

Принцип работы (упрощённое описание)

  1. Определение тренда
    На заданном количестве баров строится регрессионная модель, которая оценивает общий наклон движения цены, характер и скорость изменения котировок, а также относительную силу тренда в процентах.

  2. Построение канала
    Вокруг регрессионной линии рассчитывается адаптивный канал:
    – используется стандартное отклонение и волатильность инструмента;
    – ширина канала автоматически подстраивается под текущие рыночные условия;
    – центральная линия показывает «средний курс», границы – рабочие зоны для поиска откатов по тренду.

  3. Поиск разворотных фигур по тренду
    При приближении цены к границе канала алгоритм проверяет:
    – появился ли характерный свечной паттерн (поглощение, пин-бар и т.п.);
    – находится ли свеча в зоне локального экстремума;
    – соответствует ли поведение цены доминирующему тренду и его силе.

  4. Фильтрация сигналов
    Перед тем как показать стрелку, индикатор использует дополнительные фильтры:
    – состояние рынка по осцилляторам (включая RSI);
    – достаточная сила тренда;
    – отсечение шумовых колебаний внутри флэта.

  5. Формирование стрелки
    Если все условия выполнены, на графике появляется:
    – зелёная стрелка Buy – возможный вход на покупку по тренду;
    – красная стрелка Sell – возможный вход на продажу по тренду.

Оповещения: Alerts и E-mail

Scalping signals M1 поддерживает два типа уведомлений о новых сигналах:

– всплывающий Alert в терминале – окно с типом сигнала, символом, таймфреймом и ценой;
– уведомление на e-mail – отправляется через почтовые настройки MetaTrader (их необходимо предварительно настроить).

Это удобно, если вы:

– следите за несколькими инструментами;
– не можете постоянно наблюдать за графиками;
– хотите получать сигнал на почту или телефон и уже затем принимать решение о входе.

Описание настроек

TrendLookbackBars
Количество баров для анализа тренда и построения канала.
Большие значения делают тренд более плавным и «долгим», меньшие – более чувствительным к локальным изменениям и дающим больше сигналов.

VelocityPeriod
Период для оценки скорости движения цены.
Используется для расчёта динамики и общей силы тренда.

SlopePointsFor100
Наклон (в пунктах на бар), которому соответствует 100 % силы тренда.
Меньшее значение делает индикатор более быстро признающим тренд сильным, большее – более строгим к качеству тренда.

VelocityPointsFor100
Средний ход цены (в пунктах), которому соответствует 100 % «скорости» движения.
Помогает адаптировать оценку силы тренда под волатильность конкретного инструмента.

FlatSlopePoints
Порог наклона, ниже которого движение считается флэтом.
Если модуль наклона меньше этого значения, участок рынка может рассматриваться как боковой, и часть сигналов будет отфильтрована.

MinTrendStrengthForSignal
Минимальная сила тренда (в процентах), при которой индикатор будет генерировать сигналы.
Хотите больше стрелок – снижайте значение. Хотите более редкие и отфильтрованные сигналы – увеличивайте.

MinPatternBodyPoints
Минимальный размер тела свечи (в пунктах) для участия в паттерне.
Позволяет отсекать слишком мелкие, шумовые свечи, которые не несут информативной нагрузки.

PinBarTailFactor
Отношение длины хвоста к телу свечи для пин-баров.
Например, значение 2.0 означает, что хвост должен быть не менее чем в два раза длиннее тела.

SwingLookbackBars
Окно для определения локальных максимумов и минимумов.
Используется для подтверждения того, что сигнал сформирован на значимом экстремуме, а не в середине «шума».

ChannelDeviationMult
Множитель ширины канала.
Большие значения делают канал шире и уменьшают количество касаний границ, меньшие – сужают канал и повышают чувствительность к откатам.

ATRPeriod
Период индикатора ATR, используемый для оценки волатильности.
Позволяет алгоритму корректнее работать как на более «шумных», так и на более спокойных участках рынка.

AlertsOn
Включение/выключение всплывающих алертов при появлении нового сигнала.
true – алерты активны, false – алерты отключены.

EmailOn
Включение/выключение отправки сигналов на e-mail.
Требует предварительной настройки почты в терминале MetaTrader. При true индикатор будет отправлять письмо при появлении новой стрелки.

Рекомендации по применению

– Рекомендуемый основной таймфрейм: M1; возможна работа на M5 и выше.
– Инструменты: золото (XAUUSD), мажорные валютные пары и кроссы (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.).
– Обязательно используйте собственный риск-менеджмент: уровни стоп-лосса и тейк-профита, размер лота, дневные лимиты по риску и т.д. остаются полностью на усмотрение трейдера.
– Индикатор можно использовать как самостоятельную систему входа по тренду или как фильтр в составе более сложной стратегии.

Scalping signals M1 предназначен для тех, кто хочет видеть на графике не хаос из десятков линий, а чёткий вектор движения и конкретные точки входа.
Определите направление канала, дождитесь стрелки, соблюдайте свои правила управления рисками – и у вас в руках будет удобный инструмент для системной скальперской торговли.


