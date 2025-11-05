Пусть ваше путешествие внутри хранилища будет успешным.





Советник Aurum Vault — это передовая автоматизированная торговая система, основанная на концепции Smart Money Concepts (SMC), которая объединяет структуру рынка, зоны ликвидности и блоки ордеров для выявления высоковероятных входов.





Система разработана как для свинг-, так и для скальпинг-стратегий, используя многотаймфреймовое подтверждение и адаптивный контроль рисков.





____





Ключевые особенности

Логика концепции Smart Money (блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, ликвидные свипы).

Интегрированный механизм подтверждения на основе ИИ для проверки сделок (deepseek + GPT-5).

Работает независимо в режиме свинг-трейдинга или скальпинга.

Многотаймфреймовый анализ (HTF/MTF/LTF).

Встроенное управление рисками (дневные лимиты убытков, максимальный последовательный убыток).

Автоматическая фильтрация спреда и волатильности.

Совместима со всеми брокерами, поддерживающими неттинговые или хеджинговые счета MT5.





___



Параметры

Выбор торговых сессий (Лондон, Нью-Йорк, Азиатская).

Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Настраиваемый риск на сделку и защита от просадок.

Режим валидации для совместимости с рыночным тестированием.





____





Рекомендуемые

Пары: XAUUSD

Таймфреймы: H1–D1 для свинга, M15–M30 для скальпинга.

Минимальный депозит: от 500 долларов США (рекомендуется, но не обязательно).

Для непрерывной работы рекомендуется VPS.





____





Поддержка

Круглосуточная поддержка пользователей доступна для помощи в установке, оптимизации и технической помощи.

Каждый пользователь получит профессиональную помощь по любым вопросам, связанным с настройкой или торговлей, в любое время.





Внимательно проверьте скриншоты, чтобы правильно настроить все параметры и убедиться, что советник работает как задумано.