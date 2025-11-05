Aurum Vault

Пусть ваше путешествие внутри хранилища будет успешным.

Советник Aurum Vault — это передовая автоматизированная торговая система, основанная на концепции Smart Money Concepts (SMC), которая объединяет структуру рынка, зоны ликвидности и блоки ордеров для выявления высоковероятных входов.

Система разработана как для свинг-, так и для скальпинг-стратегий, используя многотаймфреймовое подтверждение и адаптивный контроль рисков.

Ключевые особенности
  • Логика концепции Smart Money (блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, ликвидные свипы).
  • Интегрированный механизм подтверждения на основе ИИ для проверки сделок (deepseek + GPT-5).
  • Работает независимо в режиме свинг-трейдинга или скальпинга.
  • Многотаймфреймовый анализ (HTF/MTF/LTF).
  • Встроенное управление рисками (дневные лимиты убытков, максимальный последовательный убыток).
  • Автоматическая фильтрация спреда и волатильности.
  • Совместима со всеми брокерами, поддерживающими неттинговые или хеджинговые счета MT5.

Параметры
  • Выбор торговых сессий (Лондон, Нью-Йорк, Азиатская).
  • Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита.
  • Настраиваемый риск на сделку и защита от просадок.
  • Режим валидации для совместимости с рыночным тестированием.

Рекомендуемые
  • Пары: XAUUSD
  • Таймфреймы: H1–D1 для свинга, M15–M30 для скальпинга.
  • Минимальный депозит: от 500 долларов США (рекомендуется, но не обязательно).
  • Для непрерывной работы рекомендуется VPS.

Поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей доступна для помощи в установке, оптимизации и технической помощи.
Каждый пользователь получит профессиональную помощь по любым вопросам, связанным с настройкой или торговлей, в любое время.

Внимательно проверьте скриншоты, чтобы правильно настроить все параметры и убедиться, что советник работает как задумано.

