Aurum Vault
- Эксперты
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Версия: 1.13
- Активации: 5
Пусть ваше путешествие внутри хранилища будет успешным.
Советник Aurum Vault — это передовая автоматизированная торговая система, основанная на концепции Smart Money Concepts (SMC), которая объединяет структуру рынка, зоны ликвидности и блоки ордеров для выявления высоковероятных входов.
Система разработана как для свинг-, так и для скальпинг-стратегий, используя многотаймфреймовое подтверждение и адаптивный контроль рисков.
Ключевые особенности
- Логика концепции Smart Money (блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, ликвидные свипы).
- Интегрированный механизм подтверждения на основе ИИ для проверки сделок (deepseek + GPT-5).
- Работает независимо в режиме свинг-трейдинга или скальпинга.
- Многотаймфреймовый анализ (HTF/MTF/LTF).
- Встроенное управление рисками (дневные лимиты убытков, максимальный последовательный убыток).
- Автоматическая фильтрация спреда и волатильности.
- Совместима со всеми брокерами, поддерживающими неттинговые или хеджинговые счета MT5.
Параметры
- Выбор торговых сессий (Лондон, Нью-Йорк, Азиатская).
- Настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита.
- Настраиваемый риск на сделку и защита от просадок.
- Режим валидации для совместимости с рыночным тестированием.
Рекомендуемые
- Пары: XAUUSD
- Таймфреймы: H1–D1 для свинга, M15–M30 для скальпинга.
- Минимальный депозит: от 500 долларов США (рекомендуется, но не обязательно).
- Для непрерывной работы рекомендуется VPS.
Поддержка
Круглосуточная поддержка пользователей доступна для помощи в установке, оптимизации и технической помощи.
Каждый пользователь получит профессиональную помощь по любым вопросам, связанным с настройкой или торговлей, в любое время.
Внимательно проверьте скриншоты, чтобы правильно настроить все параметры и убедиться, что советник работает как задумано.
