Aurum Vault

Vault（ヴォルト）の中で、あなたのトレードが繁栄しますように。

Aurum Vault EAは、**Smart Money Concepts（SMC）**に基づいた高度な自動売買システムです。
市場構造、流動性ゾーン、オーダーブロックを組み合わせ、高確率のエントリーポイントを特定します。
スイングトレードとスキャルピングの両方に対応し、マルチタイムフレーム分析と適応型リスクコントロールを採用しています。

主な特徴

  • Smart Money Conceptsロジック（オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性スイープ）

  • AIトレード検証エンジン（DeepSeek + GPT-5）による自動確認

  • スイングモードおよびスキャルピングモードを独立して動作

  • マルチタイムフレーム分析（HTF/MTF/LTF）

  • 統合リスク管理（1日の損失制限、連続損失の最大回数設定）

  • 自動スプレッドおよびボラティリティフィルタ

  • MT5のヘッジ型またはネット型アカウントをサポートする全ブローカーに対応

パラメータ

  • 取引セッションの選択（ロンドン、ニューヨーク、アジア）

  • ストップロスおよびテイクプロフィットの調整可能

  • トレードごとのリスクおよびドローダウン保護を自由に設定可能

  • Validation Mode = false

推奨設定

  • 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

  • タイムフレーム：スイングは H1–D1、スキャルピングは M15–M30

  • 最低推奨入金額：500ドル以上（必須ではありません）

  • 安定稼働のため、VPSの使用を推奨

サポート

24時間365日対応のユーザーサポートを提供しています。
インストール、最適化、またはテクニカルサポートに関するあらゆる質問に専門スタッフが対応します。
すべてのユーザーに、設定および取引に関するプロフェッショナルなサポートを保証します。

すべてのパラメータを正しく設定し、EAが意図通りに動作することを確認するために、スクリーンショットを必ずご確認ください。



フィルタ:
rubense
54
rubense 2025.11.10 18:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信