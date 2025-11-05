Aurum Vault
- エキスパート
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- バージョン: 1.13
- アクティベーション: 5
Vault（ヴォルト）の中で、あなたのトレードが繁栄しますように。
Aurum Vault EAは、**Smart Money Concepts（SMC）**に基づいた高度な自動売買システムです。
市場構造、流動性ゾーン、オーダーブロックを組み合わせ、高確率のエントリーポイントを特定します。
スイングトレードとスキャルピングの両方に対応し、マルチタイムフレーム分析と適応型リスクコントロールを採用しています。
主な特徴
-
Smart Money Conceptsロジック（オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性スイープ）
-
AIトレード検証エンジン（DeepSeek + GPT-5）による自動確認
-
スイングモードおよびスキャルピングモードを独立して動作
-
マルチタイムフレーム分析（HTF/MTF/LTF）
-
統合リスク管理（1日の損失制限、連続損失の最大回数設定）
-
自動スプレッドおよびボラティリティフィルタ
-
MT5のヘッジ型またはネット型アカウントをサポートする全ブローカーに対応
パラメータ
-
取引セッションの選択（ロンドン、ニューヨーク、アジア）
-
ストップロスおよびテイクプロフィットの調整可能
-
トレードごとのリスクおよびドローダウン保護を自由に設定可能
-
Validation Mode = false
推奨設定
-
通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
-
タイムフレーム：スイングは H1–D1、スキャルピングは M15–M30
-
最低推奨入金額：500ドル以上（必須ではありません）
-
安定稼働のため、VPSの使用を推奨
サポート
24時間365日対応のユーザーサポートを提供しています。
インストール、最適化、またはテクニカルサポートに関するあらゆる質問に専門スタッフが対応します。
すべてのユーザーに、設定および取引に関するプロフェッショナルなサポートを保証します。
すべてのパラメータを正しく設定し、EAが意図通りに動作することを確認するために、スクリーンショットを必ずご確認ください。
