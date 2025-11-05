Vault（ヴォルト）の中で、あなたのトレードが繁栄しますように。

Aurum Vault EAは、**Smart Money Concepts（SMC）**に基づいた高度な自動売買システムです。

市場構造、流動性ゾーン、オーダーブロックを組み合わせ、高確率のエントリーポイントを特定します。

スイングトレードとスキャルピングの両方に対応し、マルチタイムフレーム分析と適応型リスクコントロールを採用しています。

主な特徴

Smart Money Conceptsロジック（オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性スイープ）

AIトレード検証エンジン（DeepSeek + GPT-5）による自動確認

スイングモードおよびスキャルピングモードを独立して動作

マルチタイムフレーム分析（HTF/MTF/LTF）

統合リスク管理（1日の損失制限、連続損失の最大回数設定）

自動スプレッドおよびボラティリティフィルタ

MT5のヘッジ型またはネット型アカウントをサポートする全ブローカーに対応

パラメータ

取引セッションの選択（ロンドン、ニューヨーク、アジア）

ストップロスおよびテイクプロフィットの調整可能

トレードごとのリスクおよびドローダウン保護を自由に設定可能

Validation Mode = false

推奨設定

通貨ペア： XAUUSD（ゴールド）

タイムフレーム：スイングは H1–D1、スキャルピングは M15–M30

最低推奨入金額： 500ドル以上 （必須ではありません）

安定稼働のため、VPSの使用を推奨

サポート

24時間365日対応のユーザーサポートを提供しています。

インストール、最適化、またはテクニカルサポートに関するあらゆる質問に専門スタッフが対応します。

すべてのユーザーに、設定および取引に関するプロフェッショナルなサポートを保証します。