Aurum Vault

Que sua jornada seja próspera dentro do cofre.

Aurum Vault EA é um sistema de trading automatizado avançado baseado em Smart Money Concepts (SMC), combinando estrutura de mercado, zonas de liquidez e blocos de ordens para identificar entradas de alta probabilidade.
Foi projetado tanto para estratégias swing quanto scalping, utilizando confirmação multi–timeframe e controle de risco adaptativo.

Principais Recursos

  • Lógica Smart Money Concepts (Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps).

  • Mecanismo de confirmação com IA integrado para validação de trades (DeepSeek + GPT-5).

  • Funciona de forma independente nos modos Swing ou Scalping.

  • Análise multi–timeframe (HTF/MTF/LTF).

  • Gestão de risco integrada (limite diário de perdas, número máximo de perdas consecutivas).

  • Filtro automático de spread e volatilidade.

  • Compatível com todas as corretoras que suportam contas MT5 em modo netting ou hedging.

Parâmetros

  • Seleção de sessões de trading (Londres, Nova York, Ásia).

  • Níveis ajustáveis de stop-loss e take-profit.

  • Risco por operação e proteção de drawdown totalmente personalizáveis.

  • Validation Mode = false

Recomendações

  • Par: XAUUSD

  • Timeframes: H1–D1 para Swing, M15–M30 para Scalping.

  • Depósito mínimo: a partir de US$500 (recomendado, não obrigatório).

  • VPS recomendado para operação contínua.

Suporte

Suporte ao usuário 24/7 disponível para orientação de instalação, otimização e assistência técnica.
Cada usuário receberá ajuda profissional para qualquer configuração ou dúvida de trading a qualquer momento.

Por favor, verifique atentamente as capturas de tela para configurar todos os parâmetros corretamente e garantir que o EA funcione conforme o esperado.



rubense
54
rubense 2025.11.10 18:48 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário