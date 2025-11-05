Aurum Vault
- Experts
- Jose Antonio Valverde Galdeano
- Versão: 1.13
- Ativações: 5
Que sua jornada seja próspera dentro do cofre.
Aurum Vault EA é um sistema de trading automatizado avançado baseado em Smart Money Concepts (SMC), combinando estrutura de mercado, zonas de liquidez e blocos de ordens para identificar entradas de alta probabilidade.
Foi projetado tanto para estratégias swing quanto scalping, utilizando confirmação multi–timeframe e controle de risco adaptativo.
Principais Recursos
-
Lógica Smart Money Concepts (Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps).
-
Mecanismo de confirmação com IA integrado para validação de trades (DeepSeek + GPT-5).
-
Funciona de forma independente nos modos Swing ou Scalping.
-
Análise multi–timeframe (HTF/MTF/LTF).
-
Gestão de risco integrada (limite diário de perdas, número máximo de perdas consecutivas).
-
Filtro automático de spread e volatilidade.
-
Compatível com todas as corretoras que suportam contas MT5 em modo netting ou hedging.
Parâmetros
-
Seleção de sessões de trading (Londres, Nova York, Ásia).
-
Níveis ajustáveis de stop-loss e take-profit.
-
Risco por operação e proteção de drawdown totalmente personalizáveis.
-
Validation Mode = false
Recomendações
-
Par: XAUUSD
-
Timeframes: H1–D1 para Swing, M15–M30 para Scalping.
-
Depósito mínimo: a partir de US$500 (recomendado, não obrigatório).
-
VPS recomendado para operação contínua.
Suporte
Suporte ao usuário 24/7 disponível para orientação de instalação, otimização e assistência técnica.
Cada usuário receberá ajuda profissional para qualquer configuração ou dúvida de trading a qualquer momento.
Por favor, verifique atentamente as capturas de tela para configurar todos os parâmetros corretamente e garantir que o EA funcione conforme o esperado.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação