Que sua jornada seja próspera dentro do cofre.

Aurum Vault EA é um sistema de trading automatizado avançado baseado em Smart Money Concepts (SMC), combinando estrutura de mercado, zonas de liquidez e blocos de ordens para identificar entradas de alta probabilidade.

Foi projetado tanto para estratégias swing quanto scalping, utilizando confirmação multi–timeframe e controle de risco adaptativo.

Principais Recursos

Lógica Smart Money Concepts (Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps).

Mecanismo de confirmação com IA integrado para validação de trades (DeepSeek + GPT-5).

Funciona de forma independente nos modos Swing ou Scalping.

Análise multi–timeframe (HTF/MTF/LTF).

Gestão de risco integrada (limite diário de perdas, número máximo de perdas consecutivas).

Filtro automático de spread e volatilidade.

Compatível com todas as corretoras que suportam contas MT5 em modo netting ou hedging.

Parâmetros

Seleção de sessões de trading (Londres, Nova York, Ásia).

Níveis ajustáveis de stop-loss e take-profit.

Risco por operação e proteção de drawdown totalmente personalizáveis.

Validation Mode = false

Recomendações

Par: XAUUSD

Timeframes: H1–D1 para Swing, M15–M30 para Scalping.

Depósito mínimo: a partir de US$500 (recomendado, não obrigatório).

VPS recomendado para operação contínua.

Suporte

Suporte ao usuário 24/7 disponível para orientação de instalação, otimização e assistência técnica.

Cada usuário receberá ajuda profissional para qualquer configuração ou dúvida de trading a qualquer momento.