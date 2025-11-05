Que tu viaje sea próspero dentro del cofre.





Aurum Vault EA es un sistema de trading automatizado avanzado basado en Smart Money Concepts (SMC), que combina la estructura del mercado, las zonas de liquidez y los bloques de órdenes para identificar entradas de alta probabilidad.





Está diseñado tanto para estrategias de swing como de scalping, utilizando confirmación en múltiples marcos temporales y control de riesgo adaptativo.





Características principales





Lógica de Smart Money Concepts (Bloques de órdenes, Gaps de valor justo, Barridos de liquidez).

Motor de confirmación de IA integrado para la validación de operaciones (Deepseek + GPT-5).

Funciona de forma independiente en modo Swing o Scalping.

Análisis en múltiples marcos temporales (HTF/MTF/LTF).

Gestión de riesgo integrada (límites de pérdidas diarias, pérdidas máximas consecutivas).

Filtrado automático de spread y volatilidad.

Compatible con todos los brokers que admiten cuentas de compensación o cobertura MT5.





Parámetros



Selección de sesiones de trading (Londres, Nueva York, Asia).

Niveles de stop-loss y take-profit ajustables.

Riesgo personalizable por operación y protección contra pérdidas.

Modo de validación para pruebas de compatibilidad con el mercado.





Par recomendado: XAUUSD

Marcos temporales: H1–D1 para Swing, M15–M30 para Scalping.

Depósito mínimo: desde $500 (recomendado, no obligatorio).

Se recomienda un VPS para un funcionamiento continuo.





Soporte

Soporte disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindar orientación sobre la instalación, la optimización y asistencia técnica.





Todos los usuarios recibirán ayuda profesional para cualquier duda sobre configuración o trading en cualquier momento.





Revise cuidadosamente las capturas de pantalla para configurar correctamente todos los parámetros y asegurarse de que el EA funcione según lo previsto.