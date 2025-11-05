愿你在金库中一路繁荣。





Aurum Vault EA 是一款基于智能资金概念 (SMC) 的高级自动交易系统，它结合了市场结构、流动性区域和订单块，以识别高概率入场点。





它专为波段交易和超短线交易策略而设计，采用多时间框架确认和自适应风险控制。





____





主要功能





智能资金概念逻辑（订单块、公允价值缺口、流动性扫荡）。





集成 AI 确认引擎，用于交易验证。（Deepseek + GPT-5）





可独立运行于波段交易或超短线交易模式。





多时间框架分析（高时间框架/中时间框架/低时间框架）。





内置风险管理（每日亏损限额、最大连续亏损）。





自动点差和波动率过滤。





兼容所有支持 MT5 净额结算或对冲账户的经纪商。





___





参数

选择交易时段（伦敦、纽约、亚洲）。





可调节止损和止盈水平。





可自定义单笔交易风险和回撤保护。





验证模式，用于市场测试兼容性。





____





推荐





交易对：XAUUSD





时间周期：H1-D1（波段交易），M15-M30（超短线交易）。





最低入金：500 美元起（推荐，非强制）。





建议使用 VPS 以确保持续运行。





____





支持

我们提供 24/7 全天候用户支持，包括安装指导、优化和技术支持。





任何用户在任何时候都可以获得专业帮助，解决任何配置或交易问题。





请仔细查看屏幕截图，正确设置所有参数，确保 EA 正常运行。