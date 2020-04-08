Anchored VWAP with Alerts
Привязываемый VWAP — это разновидность традиционного VWAP, в которой расчет показателя начинается с определенного момента времени (привязка), а не с начала торговой сессии или фиксированного временного интервала. Это может быть полезно для трейдеров, которые хотят оценить поведение цены относительно объема, начиная с конкретных событий, таких как важная новость, начало тренда или техническое событие, например, прорыв уровня поддержки или сопротивления.
Индикатор работает на Форекс, акциях и индексах.
На одном графике можно добавить несколько экземпляров индикатора и изменить точку привязки для каждого VWAP одним щелчком мыши.
Включайте оповещения, когда цена достигает VWAP.
VWAP является "магнитным": при наведении курсора над свечой он автоматически настраивается на HIGH; по центру — на TYPICAL; а под свечой — на LOW.