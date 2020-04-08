Anchored VWAP with Alerts

Привязываемый VWAP — это разновидность традиционного VWAP, в которой расчет показателя начинается с определенного момента времени (привязка), а не с начала торговой сессии или фиксированного временного интервала. Это может быть полезно для трейдеров, которые хотят оценить поведение цены относительно объема, начиная с конкретных событий, таких как важная новость, начало тренда или техническое событие, например, прорыв уровня поддержки или сопротивления.

Индикатор работает на Форекс, акциях и индексах.

На одном графике можно добавить несколько экземпляров индикатора и изменить точку привязки для каждого VWAP одним щелчком мыши.

Включайте оповещения, когда цена достигает VWAP.

VWAP является "магнитным": при наведении курсора над свечой он автоматически настраивается на HIGH; по центру — на TYPICAL; а под свечой — на LOW.


Video Anchored VWAP with Alerts
Рекомендуем также
Precision Data Extractor LWMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: LWMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Linear Weighted Moving Average  ( LWMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and periods,  then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Fo
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
Индикаторы
Theory VWAP is a volume-weighted moving average, bringing greater relevance to prices. The VWAP base calculation follows the classic formula described in Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp ). VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Functionalities Orion Intraday VWAP innovates by allowing the user to choose between the conventional Daily, Weekly and Monthly periods, also having the option of calculating the Intraday indicator, as used in other platform
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор средневзвешенной цены или VWAP. Всем известный стандартный VWAP с началом расчета от начала дня добавлен функцией выбора периодизации. Он может рассчитываться как каждый день, так и на иных периодах. Также индикатор допускает исключение объема из расчета, что позволит использовать его на крипторынках и форексе. Имеется алерт на пересечение ценой VWAP.Имеются 1 и 2 сигмы. Настройки: Volume: включение и выключение объема в механизме расчета Period: выбор периода отрисовки VWAP (15 мин, 3
Visual Volatility Clustering mt5
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор   Visual Volatility Clustering   кластеризирует рынок на основе волатильности. Индикатор не перерисовывает и дает точные данные, не использует цены закрытия. Использует цены открытия или цены максимумов или минимумов но предыдущего завершенного бара. Поэтому вся информация будет четкой и однозначной. Суть индикатора – разделить рынок цены на определенные участки по схожему типу волатильности. Это можно делать как угодно. В данном примере индикатор сконфигурирован на временной период W
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: SMMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Smoothed Moving Average  ( SMMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  S
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Эта версия предназначен
FREE
Start Vwap Custom Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (3)
Индикаторы
Attention: New update - 4 major practicality improvements! 1) Alarm 2) Midas text value 3) Click panel 4) Can be connected to an EA to operate in semi-automatic mode Attention - This indicator does not work perfectly in backtest due to MT5 peculiarities (Reading hotkeys or panel clicks) . My suggestion is that you test Automatic Vwap Midas which has automatic operation to analyze the calculation and then buy Start if you think the indicator will match your operating.     This indicator is use
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Индикаторы
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: RSI , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Relative Strength Index  ( RSI )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms, or in-depth market analyses . Compatible with  Forex, Stocks
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Индикаторы
Description : VWAP (Volume-Weighted Average Price) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon. It is a measure of the average price at which pair is traded over the trading horizon. Read More. All Symbols and All Timeframes are supported. Indicator Inputs :     VWAP Mode : Mode of VWAP Calculation. Options can be selected : Single,Session,Daily,Weekly,Monthly     Volumes : Real Volumes,Tick Volumes     Price Type : Used price for calculating. O
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Automatic Vwap Midas
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Индикаторы
The 3 Automatic Vwap (Midas) Indicator can be used for Price and Volume studyers to map the movement of market drivers. It automatically plots 3 Vwaps, two of which are dynamic and will be updated throughout the day if new highs or new lows emerge. The third Vwap is daily and can help if the trend is up or down. Also, an auxiliary indicator that plots (also dynamic) points of interest with OHLC prices (Open, High and Low of the current day and Close of the previous day) was inserted. Success and
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Density V2.40 Отображает распределение объема по уровням цены, показывая зоны институционального интереса. В отличие от обычного объема по времени, показывает, где объем реально сосредоточен. Основное: Горизонтальные полосы = объем на каждом уровне цены Длиннее полоса → больше объема Красные зоны = сильная поддержка / сопротивление Использование: Определение зон поддержки и сопротивления Поиск POC (Point of Control) Определение Value Area (70% объема) Использование зон низкого объ
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Индикаторы
Percentage Range Consolidation O Percentage Range Consolidation é um indicador poderoso projetado para identificar zonas de consolidação de preço com base em variações percentuais ao longo do tempo. Ideal para traders que buscam detectar áreas de compressão de volatilidade e possíveis pontos de ruptura (breakout). Principais características: Identifica até 3 zonas de consolidação simultâneas, cada uma configurável de forma independente. Cálculo baseado na variação percentual entre a máxima e mín
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор   Visual Volatility Clustering   кластеризирует рынок на основе волатильности. Индикатор не перерисовывает и дает точные данные, не использует цены закрытия. Использует цены открытия или цены максимумов или минимумов но предыдущего завершенного бара. Поэтому вся информация будет четкой и однозначной. Суть индикатора – разделить рынок цены на определенные участки по схожему типу волатильности. Это можно делать как угодно. В данном примере индикатор сконфигурирован на временной период W
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Индикаторы
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Индикаторы
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
️ Real Flow Defense Levels: Уровни Защиты Высокого Воздействия Индикатор Real Flow Defense Levels — это проприетарный инструмент, разработанный для выявления и построения значимых ценовых зон с высокой уверенностью непосредственно на вашем основном торговом графике. Он использует динамический, основанный на объеме анализ для определения того, где рынок ранее демонстрировал самую сильную защиту или концентрацию активности . Эти построенные линии служат динамическими уровнями поддержки и сопроти
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt актуальная версия и обсуждение. Signal https://www.mql5.com/ru/signals/1511461 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто. г
FREE
Weis Wave Double Side
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
Индикатор Weis Wave Bouble Side для MT5 является частью набора инструментов (Wyckoff Academy Wave Market). Индикатор Weis Wave Bouble side для MT5 был создан на основе уже установленной волны Weis, созданной Дэвидом Вайсом. Индикатор Weis Wave Double Side читает рынок по волнам, как это было сделано Р. Вайкофф в 1900 г. Это помогает определить усилие x результат, причину и следствие, а также спрос и предложение. Его отличие в том, что его можно использовать ниже нулевой оси, что еще больше улучш
Fractal Momentum Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Fractal Momentum Analyzer: Decode the Market's Hidden Structure Unlock a new dimension of market analysis with the Fractal Momentum Analyzer. While traditional indicators measure price and volume, this powerful tool goes deeper, quantifying the underlying complexity and geometric structure of market movements. For just $30, you can gain a unique edge by understanding the very nature of price action before a major move occurs. This is not just another oscillator. The Fractal Momentum Analyzer is
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Индикаторы
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
B4S BidLine CandleTimer
Henry Waribu Macharia
Индикаторы
Introducing the B4S BidLine CandleTimer An insightful indicator that combines real-time bid line visualization with a dynamic countdown timer. Gain a competitive edge in your trading as you stay informed about the time remaining until the next candle starts, all displayed seamlessly on your chart. Why B4S BidLine CandleTimer? Unleash the potential of your trading strategy with the B4S BidLine CandleTimer. Here's why this indicator stands out: Real-Time Bid Line: Witness market movements like nev
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Индикаторы
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв