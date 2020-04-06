TelegramTrades 是一款智能交易系统 (EA)，它会监听以下 Telegram 频道中的交易信号（由专家发出），并将这些信号转化为有效的交易。EA 监听以下七个频道，一旦这些频道出现交易信号，服务器上持续运行的 Pyogram 脚本就会解析这些信号，将其转换为有效的交易信号，并转发给我的 Telegram 机器人。一旦收到包含止损、止盈、价格、交易类型和交易品种的有效信号，EA 就会读取该信号并在图表上执行交易。





您无需运行以下所有图表。您只需打开一个图表并在该图表上运行 EA 即可。如果收到未打开图表的交易信号，EA 会自动打开该图表并提醒您，此时您只需将 EA 拖放到该图表上即可。由于错过的交易会被记录在名为 {symbol}.txt 的文件中，有效期为五分钟，因此，如果您在信号到达后的五分钟内将 EA 拖放到该图表上，错过的交易就会立即执行。之后，该文件将被删除。





功能：





1. 可在策略测试器中使用历史数据进行测试





2. 止损和止盈值使用 ATR 指标设置，周期为 14 个柱线，用户可自行调整





3. 追踪止损和止盈使用上述基于 ATR 的止损距离值进行管理





4. 提供百分比止盈功能，默认值为 4%，用户可自行调整





5. 可更改手数





6. 可筛选要使用的通道









提供包含历史数据的 Telegram 频道





1. “全球最赚钱的外汇信号”频道包含 2024 年 6 月 27 日至 2025 年 12 月 15 日的数据，共 210 条记录。





2. VASILY TRADER 的数据涵盖 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 12 月 15 日，共 132 条记录。





3. FREE SIGNALS 的数据涵盖 2022 年 11 月 16 日至 2025 年 12 月 5 日，共 365 条记录。





4. FX GOAT TRADING（免费信号）的数据涵盖 2025 年 6 月 14 日至 2025 年 12 月 15 日，共 543 条记录。





5. SureShot FX（黄金信号）的数据涵盖 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 12 月 15 日，共 140 条记录。





6. Forex GDP - 免费信号的数据涵盖 2021 年 10 月 21 日至 2025 年 12 月 8 日，共 376 条记录。





7. Kara Trading 拥有 2024 年 10 月 2 日至 2025 年 12 月 15 日期间的数据，共 60 条记录。





支持的交易品种：





"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", "GBPCHF", "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"





注意事项：





1. 请确保已将 https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates 添加到“工具”->“选项”->“智能交易系统”->“允许对列出的 URL 发送 Web 请求”中。





2. 请确保将下载的版本更新到最新版本，因为 2.0 版本之后会添加新功能和历史数据。