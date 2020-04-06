TelegramTradesは、以下のTelegramチャンネルで取引シグナル（エキスパートが作成した取引シグナル）をリッスンし、有効な取引シグナルに変換するエキスパートアドバイザーです。以下の7つのチャンネルをリッスンしており、これらのチャンネルに取引シグナルが到着するとすぐに、サーバー上で常時実行されているpyrogramスクリプトがシグナルを解析し、有効な取引シグナルに変換して私のTelegramボットに転送します。損切り、利益確定、価格、取引タイプ、銘柄を含む有効なシグナルが届くと、EAがそれを読み取り、チャート上で取引を実行します。





下記のすべてのチャートを実行する必要はありません。1つのチャートを開き、そのチャートでEAを実行するだけです。開いていないチャートの取引シグナルが到着した場合、EAが自動的にチャートを開き、取引に関するアラートを表示します。そのチャートにEAをドラッグアンドドロップする必要があります。見逃された取引は{symbol}.txtファイルに書き込まれ、5分間有効です。シグナル到着から5分以内であれば、EAをそのチャートにドラッグ＆ドロップするとすぐに見逃された取引が執行されます。その後、ファイルは削除されます。





機能：





1. ストラテジーテスターでヒストリーデータを使用してテストできます。





2. 損切りと利益確定の値は、14バーのATRインジケーターを使用して設定します。このサイズはユーザーが調整できます。





3. トレーリングストップロスと利益確定は、上記のATRに基づいて計算された損切り幅を使用して管理されます。





4. 利益確定のパーセンテージはデフォルトで4%に設定されていますが、ユーザーが調整できます。





5. ロットサイズを変更できます。





6. 使用するチャネルをフィルタリングできます。





ヒストリーデータで使用されるTelegramチャネル





1. 世界で最も収益性の高いForexシグナルには、2024年6月27日から2025年12月15日までの210件のレコードが含まれています。

2. VASILY TRADERには、2025年3月31日から2025年12月15日までのデータが132件あります。

3. FREE SIGNALSには、2022年11月16日から2025年12月5日までのデータが365件あります。

4. FX GOAT TRADING (Signals Free)には、2025年6月14日から2025年12月15日までのデータが543件あります。

5. SureShot FX (Gold Signals)には、2025年3月20日から2025年12月15日までのデータが140件あります。

6. Forex GDP - Free Signalsには、2021年10月21日から2025年12月8日までのデータが376件あります。

7. Kara Tradingには、2024年10月2日から2025年12月15日までの60件のレコードがあります。





サポートされているシンボル:





「AUDUSD」、「AUDJPY」、「AUDNZD」、「CADJPY」、「CHFJPY」、「EURUSD」、「EURJPY」、「EURGBP」、「EURCAD」、「EURAUD」、「EURNZD」、「EURCHF」、「GBPUSD」、「GBPJPY」、「GBPCAD」、「GBPAUD」、「GBPNZD」、「GBPCHF」、「NZDCAD」、「NZDUSD」、「NZDJPY」、「USDCHF」、「USDJPY」、「USDCAD」、「XAUUSD」





注:









2.0以降は新機能とヒストリカルデータが追加されているため、ダウンロードしたバージョンを最新バージョンに更新してください。