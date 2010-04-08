TelegramTrades

TelegramTrades는 전문가들이 제공하는 거래 신호를 수신하여 유효한 거래로 전환하는 전문가 어드바이저(EA)입니다. 아래 나열된 7개 채널을 모니터링하며, 해당 채널에 거래 신호가 도착하면 서버에서 상시 실행되는 파이로그램 스크립트가 신호를 분석하여 유효한 거래 신호로 변환한 후 텔레그램 봇으로 전달합니다. 손절매, 목표 수익, 가격, 거래 유형, 종목 코드 등의 유효한 신호가 수신되면 EA가 이를 읽어 차트에서 거래를 실행합니다.





아래에 언급된 모든 차트를 열 필요는 없습니다. 차트 하나만 열고 EA를 실행하면 됩니다. 만약 열려 있지 않은 차트에 거래 신호가 발생하면 EA가 해당 차트를 자동으로 열고 거래 알림을 보내줍니다. 그러면 EA를 해당 차트로 드래그 앤 드롭하면 됩니다. 놓친 거래 내역은 {symbol}.txt 파일에 기록되며 5분 동안 유효합니다. 신호가 도착한 후 5분 이내라면, EA를 해당 차트에 드래그 앤 드롭하는 즉시 놓친 거래가 실행되고 파일은 삭제됩니다.





기능:





1. 전략 테스터에서 과거 데이터를 사용하여 테스트할 수 있습니다.





2. 손절매 및 익절 값은 14개 봉 크기의 ATR 지표를 사용하여 설정되며, 사용자가 조정할 수 있습니다.





3. 트레일링 손절매 및 익절은 위에서 계산된 ATR 기반 손절매 거리 값을 사용하여 관리됩니다.





4. 백분율 익절 기능이 있으며 기본값은 4%이고 사용자가 조정할 수 있습니다.





5. 로트 크기를 변경할 수 있습니다.





6. 사용할 채널을 필터링할 수 있습니다.





과거 데이터가 제공되는 텔레그램 채널:





1. World’s Most Profitable Forex Signals (2024년 6월 27일부터 2025년 12월 15일까지의 210개 레코드 데이터 포함)





2. VASILY TRADER는 2025년 3월 31일부터 2025년 12월 15일까지 132건의 데이터를 보유하고 있습니다.





3. FREE SIGNALS는 2022년 11월 16일부터 2025년 12월 5일까지 365건의 데이터를 보유하고 있습니다.





4. FX GOAT TRADING (Signals Free)은 2025년 6월 14일부터 2025년 12월 15일까지 543건의 데이터를 보유하고 있습니다.





5. SureShot FX (Gold Signals)는 2025년 3월 20일부터 2025년 12월 15일까지 140건의 데이터를 보유하고 있습니다.





6. Forex GDP - Free Signals는 2021년 10월 21일부터 2025년 12월 8일까지 376건의 데이터를 보유하고 있습니다.





7. Kara Trading은 2024년 10월 2일부터 2025년 12월 15일까지의 데이터(총 60건)를 보유하고 있습니다.





지원되는 심볼:





"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", GBPCHF", "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"





참고:





1. 도구->옵션->전문가 자문->나열된 URL에 대한 웹 요청 허용에서 https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates가 추가되어 있는지 확인하십시오.





2. 2.0 버전부터 새로운 기능과 과거 데이터가 추가되었으므로 다운로드한 버전을 최신 버전으로 업데이트하십시오.