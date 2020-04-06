TelegramTrades

TelegramTrades es un Asesor Experto que escucha los siguientes canales de Telegram en busca de señales de trading (señales generadas por expertos) y las convierte en operaciones válidas. Se escuchan los siguientes siete canales y, en cuanto llegan señales de trading, el script Pyrogram, que se ejecuta constantemente en un servidor, las analiza para convertirlas en señales válidas y las envía a mi bot de Telegram. Una vez que se obtiene una señal válida con stop loss, take profit, precio, tipo de operación y símbolo, el Asesor Experto la lee para ejecutar operaciones en los gráficos.

No es necesario ejecutar todos los gráficos mencionados a continuación. Solo necesita abrir un gráfico y ejecutar el Asesor Experto en él. Si llega una señal de trading para el gráfico que no está abierto, el Asesor Experto lo abrirá automáticamente y le avisará sobre la operación. Solo tendrá que arrastrar y soltar el Asesor Experto en ese gráfico. Dado que las operaciones perdidas se guardan en un archivo con el código {symbol}.txt y su validez es de cinco minutos, se ejecutan al arrastrar y soltar el Asesor Experto (EA) en el gráfico, si la acción ocurre dentro de los cinco minutos posteriores a la llegada de la señal. Posteriormente, el archivo se elimina.

Características:

1. Posibilidad de probar en el probador de estrategias con datos históricos.

2. Los valores de stop loss y take profit se establecen mediante el indicador ATR con un tamaño de 14 barras, ajustable por el usuario.

3. El trailing stop loss y el take profit se gestionan utilizando el valor de distancia de stop calculado con base en el ATR.

4. El porcentaje de stop loss está presente con un 4% predeterminado, ajustable por el usuario.

5. Posibilidad de cambiar el tamaño del lote.

6. Posibilidad de filtrar los canales a utilizar.

Canales de Telegram utilizados con datos históricos.

1. World’s Most Profitable Forex Signals cuenta con datos del 27/06/2024 al 15/12/2025 con 210 registros. 2. VASILY TRADER tiene datos del 31/03/2025 al 15/12/2025 con 132 registros.
3. FREE SIGNALS tiene datos del 16/11/2022 al 05/12/2025 con 365 registros.
4. FX GOAT TRADING (Señales gratuitas) tiene datos del 14/06/2025 al 15/12/2025 con 543 registros.
5. SureShot FX (Señales de oro) tiene datos del 20/03/2025 al 15/12/2025 con 140 registros.
6. Forex GDP - Señales gratuitas tiene datos del 21/10/2021 al 08/12/2025 con 376 registros. 7. Kara Trading cuenta con datos del 02/10/2024 al 15/12/2025, con 60 registros.

Símbolos admitidos:

"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", GBPCHF", "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"

Notas:

1. Asegúrese de que https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates esté añadido en Herramientas->Opciones->Asesores Expertos->Permitir WebRequest para la URL listada.

2. Asegúrese de actualizar la versión descargada a la última versión, ya que se añaden nuevas funciones y datos históricos a partir de la versión 2.0.
