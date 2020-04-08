AnalyticalDashboard
- Индикаторы
- Ramesh Maharjan
- Версия: 1.0
Analytics Dashboard — это индикатор, который анализирует ваши прошлые и текущие сделки и подготавливает аналитическую панель, которую можно просматривать с дополнительными круговыми диаграммами в качестве подробного представления.
В основном рассматриваются четыре категории анализа: 1) Метрики эффективности, 2) Метрики поведения сделок, 3) Метрики качества исполнения и 4) Метрики уровня позиции.
Четыре общие аналитические метрики были далее разбиты на более конкретные метрики, как показано ниже.
Метрики эффективности:
- валовая прибыль
- валовой убыток
- общий фактор прибыли
- общее ожидание
- общий процент выигрышей
- средний коэффициент риска/прибыли
- максимальная просадка
- максимальный рост
Для всех этих метрик также предусмотрены графические отображения, которые отображаются с помощью круговых диаграмм.
Метрики поведения торговли:
- общее количество сделок
- общее количество выигрышей
- общее количество убытков
- общее среднее время удержания
- средний размер использованной сделки
- общее количество сделок, остановленных по достижении стоп-лосса
- общее количество сделок, остановленных по достижению тейк-профита
- общее количество ручных стопов
Для этих метрик также доступно отображение в виде графика, за исключением среднего размера использованной сделки.
Метрики качества исполнения:
- среднее проскальзывание
- средние спреды на входе
- средние спреды на выходе
- общая комиссия + своп
- влияние на валовую прибыль
- влияние на валовой убыток
Для этих метрик предусмотрено отображение в виде круговой диаграммы для разбивки по графику. Для расчета проскальзывания и спредов необходимы исторические данные, поэтому, если вам нужны точные данные, вам необходимо запустить графики в тестере стратегий для загрузки исторических данных.
Метрики уровня позиции:
- общее количество открытых позиций
- общая открытая прибыль
- общая открытая потеря