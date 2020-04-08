AnalyticalDashboard

Analytics Dashboard — это индикатор, который анализирует ваши прошлые и текущие сделки и подготавливает аналитическую панель, которую можно просматривать с дополнительными круговыми диаграммами в качестве подробного представления.

В основном рассматриваются четыре категории анализа: 1) Метрики эффективности, 2) Метрики поведения сделок, 3) Метрики качества исполнения и 4) Метрики уровня позиции.

Четыре общие аналитические метрики были далее разбиты на более конкретные метрики, как показано ниже.

Метрики эффективности:
  • валовая прибыль
  • валовой убыток
  • общий фактор прибыли
  • общее ожидание
  • общий процент выигрышей
  • средний коэффициент риска/прибыли
  • максимальная просадка
  • максимальный рост
Для всех этих метрик также предусмотрены графические отображения, которые отображаются с помощью круговых диаграмм.

Метрики поведения торговли:
  • общее количество сделок
  • общее количество выигрышей
  • общее количество убытков
  • общее среднее время удержания
  • средний размер использованной сделки
  • общее количество сделок, остановленных по достижении стоп-лосса
  • общее количество сделок, остановленных по достижению тейк-профита
  • общее количество ручных стопов
Для этих метрик также доступно отображение в виде графика, за исключением среднего размера использованной сделки.

Метрики качества исполнения:
  • среднее проскальзывание
  • средние спреды на входе
  • средние спреды на выходе
  • общая комиссия + своп
  • влияние на валовую прибыль
  • влияние на валовой убыток
Для этих метрик предусмотрено отображение в виде круговой диаграммы для разбивки по графику. Для расчета проскальзывания и спредов необходимы исторические данные, поэтому, если вам нужны точные данные, вам необходимо запустить графики в тестере стратегий для загрузки исторических данных.

Метрики уровня позиции:
  • общее количество открытых позиций
  • общая открытая прибыль
  • общая открытая потеря
