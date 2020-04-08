AnalyticalDashboard

Analytics Dashboard — это индикатор, который анализирует ваши прошлые и текущие сделки и подготавливает аналитическую панель, которую можно просматривать с дополнительными круговыми диаграммами в качестве подробного представления.





В основном рассматриваются четыре категории анализа: 1) Метрики эффективности, 2) Метрики поведения сделок, 3) Метрики качества исполнения и 4) Метрики уровня позиции.





Четыре общие аналитические метрики были далее разбиты на более конкретные метрики, как показано ниже.





Метрики эффективности:

валовая прибыль

валовой убыток

общий фактор прибыли

общее ожидание

общий процент выигрышей

средний коэффициент риска/прибыли

максимальная просадка

максимальный рост

Для всех этих метрик также предусмотрены графические отображения, которые отображаются с помощью круговых диаграмм.





Метрики поведения торговли:

общее количество сделок

общее количество выигрышей

общее количество убытков

общее среднее время удержания

средний размер использованной сделки

общее количество сделок, остановленных по достижении стоп-лосса

общее количество сделок, остановленных по достижению тейк-профита

общее количество ручных стопов

Для этих метрик также доступно отображение в виде графика, за исключением среднего размера использованной сделки.





Метрики качества исполнения:

среднее проскальзывание

средние спреды на входе

средние спреды на выходе

общая комиссия + своп

влияние на валовую прибыль

влияние на валовой убыток

Для этих метрик предусмотрено отображение в виде круговой диаграммы для разбивки по графику. Для расчета проскальзывания и спредов необходимы исторические данные, поэтому, если вам нужны точные данные, вам необходимо запустить графики в тестере стратегий для загрузки исторических данных.





Метрики уровня позиции: