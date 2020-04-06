TelegramTrades

O TelegramTrades é um Expert Advisor (EA) que monitoriza os seguintes canais do Telegram em busca de sinais de negociação (sinais gerados por especialistas) e os converte em ordens válidas. Os sete canais seguintes são monitorizados e, assim que os sinais de negociação chegam a estes canais, o script Pyrogram, que está a funcionar constantemente num servidor, analisa o sinal, convertendo-o num sinal de negociação válido e encaminha-o para o meu bot do Telegram. Uma vez presente um sinal válido com stop loss, take profit, preço, tipo de negociação e símbolo, o EA lê-o para executar as ordens nos gráficos.

Não precisa de abrir todos os gráficos mencionados abaixo. Basta abrir um gráfico e executar o EA no mesmo. Se chegar um sinal de negociação para um gráfico que não esteja aberto, o EA abrirá o gráfico para si e alertá-lo-á sobre a negociação. Nesse caso, terá de arrastar e largar o EA no gráfico. Como as operações perdidas são registadas num ficheiro com o nome {symbol}.txt e são válidas durante cinco minutos, as operações perdidas são executadas assim que arrasta e larga o EA no gráfico, desde que estejam dentro do prazo de cinco minutos após a chegada do sinal. Em seguida, o ficheiro é eliminado.

Recursos:

1.º Teste no testador de estratégias com dados históricos.

2. Os valores de stop loss e take profit são definidos através do indicador ATR com um tamanho de 14 barras, ajustável pelo utilizador.

3.º O trailing stop loss e o take profit são geridos através do valor da distância do stop calculado com base no ATR.

4.º Existe um stop loss percentual com 4% de lucro por defeito, ajustável pelo utilizador.

5.º É possível alterar o tamanho do lote.

6.º É possível filtrar os canais a utilizar.


Canais do Telegram utilizados com dados históricos.

1. O World’s Most Profitable Forex Signals possui dados de 27/06/2024 a 15/12/2025 com 210 registos.

2. VASILY TRADER possui dados de 31/03/2025 a 15/12/2025, com 132 registos.
3. FREE SIGNALS possui dados de 16/11/2022 a 05/12/2025, com 365 registos.
4. FX GOAT TRADING (Sinais Grátis) possui dados de 14/06/2025 a 15/12/2025, com 543 registos.
5. SureShot FX (Sinais de Ouro) possui dados de 20/03/2025 a 15/12/2025, com 140 registos.
6. Forex GDP - Sinais Grátis tem dados de 21/10/2021 a 08/12/2025, com 376 registos.
7. A Kara Trading possui dados de 02/10/2024 a 15/12/2025, totalizando 60 registos.

Símbolos suportados:

"AUDUSD", "AUDJPY", "AUDNZD", "CADJPY", "CHFJPY", "EURUSD", "EURJPY", "EURGBP", "EURCAD", "EURAUD", "EURNZD", "EURCHF", "GBPUSD", "GBPJPY", "GBPCAD", "GBPAUD", "GBPNZD", "GBPCHF", "NZDCAD", "NZDUSD", "NZDJPY", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "XAUUSD"

Observações:

1. Certifique-se de que adiciona https://lazymesh.pythonanywhere.com/get_updates em Ferramentas->Opções->Consultores Especialistas->Permitir pedido Web para o URL listado.

2.º Certifique-se de que atualiza a versão descarregada para a mais recente, uma vez que foram adicionados novos recursos e dados históricos a partir da versão 2.0.
