AB Universal Grid - Ваш универсальный помощник для сеточных стратегий

Превратите хаос усреднения в продуманную торговую систему. Постоянный контроль над каждым ордером.
Знакомо ли вам чувство, когда управление сделками по стратегии усреднения превращается в рутину? Отслеживание уровней, расчет лота, постоянный контроль просадки...
Представьте, что всю эту работу делает за вас надежный помощник, который не устает и не ошибается.

Представляю AB Universal Grid — советник, который станет вашим главным инструментом для прибыльной и спокойной торговли.

Руководство по работе: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765873
Версия для MT4 https://www.mql5.com/ru/market/product/147482

AB Universal Grid — это не готовая «волшебная таблетка», а мощный и гибкий инструмент, который позволяет реализовать вашу торговую идею с максимальной эффективностью и минимальным риском. Для достижения стабильных результатов вам необходимо разобраться в настройках, провести тестирование и принять осознанные решения о параметрах торговли. Ваша успешная работа с советником — это результат вашего понимания рынка и этого продукта.

AB Universal Grid — это профессиональный инструмент с широкими настройками. Он предоставляет огромную гибкость, но требует внимательного изучения и понимания принципов его работы.


Что вы получаете, используя AB Universal Grid?

Абсолютная универсальность. Реализуйте любые сеточные стратегии с усреднением и мартингейлом. Работайте так, как удобно именно вам.

Идеальный командный игрок. Советник может сопровождать сделки, открытые вами вручную, с мобильного телефона или другими советниками. Просто укажите Magic Number — и UG возьмет управление на себя.

Интеллектуальное управление рисками. Ваша безопасность — наш приоритет.

  • Автостоп по просадке/прибыли: Советник автоматически остановит работу при достижении заданных лимитов, защищая ваш депозит и фиксируя прибыль.

  • Динамический расчет шага: Используйте как фиксированные шаги, так и адаптивные, которые подстраиваются под волатильность рынка.

  • Передовые техники выхода из просадки: Компенсационный трал помогает грамотно разгрузить депозит при откатах.

Предельная ясность на графике.

  • Видите уровень безубытка для всей сетки.

  • Знаете точку следующего входа до его совершения.

  • Автоматический тейк-профит для всех ордеров сетки, который пересчитывается после каждой новой сделки.

Для кого создан AB Universal Grid?

  • Для трейдеров, готовых разбираться в настройках и принимать взвешенные торговые решения.

  • Для ручных трейдеров, которые хотят автоматизировать управление своими сделками, особенно открытыми «на лету» с мобильного.

  • Для любителей сеточных стратегий, которые ценят контроль и хотят иметь мощный инструмент для их реализации.

  • Для тех, кто использует несколько советников и нуждается в надежном «сопровождающем» для управления ордерами.

В базовой версии уже реализована стратегия «Always on the market» для тестирования. Проект постоянно развивается, и в ближайших обновлениях появятся новые трендовые и флэтовые стратегии.

Не просто советник, а ваше торговое преимущество. Перестаньте быть заложником рутины. Доверьте управление сделками профессионалу, а сами сосредоточьтесь на стратегии и анализе. Готовы сделать свою торговлю системной и контролируемой?

Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid. 
Купите AB Universal Grid, поддержите разработчика и зафиксируйте минимальную цену. По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.
Добавляйтесь в друзья, что бы не пропустить обновления.


P.S. Помните, успешная торговля — это управление рисками. AB Universal Grid дает вам именно этот контроль, но его эффективность напрямую зависит от вашего понимания инструмента. Начните изучать его уже сегодня


    #Теги: Order grid, Order grid management, Grid trading, Position averaging, Risk management, Order management, Grider, Averaging, Сетка ордеров, Управление сеткой ордеров, Сеточная торговля, Усреднение позиции, Управление рисками, Управление ордерами.

