AB Universal Grid

AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).

Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка.  Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”.  По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.

  • Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
  • Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
  • Автоматически учитывает комиссии и своп;
  • Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
  • Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.
  • Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита

В следующей версии:

  • Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления
  • Инфопанель
  • Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки
  • Закрытие по достижению профита по направлениям

Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid
Купите AB Universal Grid, поддержите разработчика и  и зафиксируйте минимальную цену. По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.

 

Входные параметры.
 

========== Expert settings

 Watch magic number – выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):

  • 1) only My – UG видит ордера и позиции только со своим магик номером
  • 2) All – UG видит  все ордера и позиции
  • 3) My and Add magic number – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже.
  • 4) My and Manual – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и ручные
___ Magic number (My) - Магик номер советника (свой)
___ Add magic number – Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.
Maximum spread for opening market orders, pips (0=off) – Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.

 ========== Trading strategy settings

Trading strategy - Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):

  • 0) OFF - Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения.
  • 1) Always on the market – Если в рынке нет позиций BUY. То советник откроет первую позицию. Для SELL аналогично.
Opening of the first – Выбор направления торговли для первой позиции (выпадающий список):
  • BUY and SELL
  • only BUY
  • only SELL
Lot Mode – Режим расчета объема первой позиции (выпадающий список):
  • Fixed – Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см.  параметр «___ First Lot»)
  • Part of the free margin – На каждые полные “___ Part of the free margin” будет открываться “___ First Lot”
___ First Lot – Значение объема для открытия позиции
___ Part of the free margin – Значение свободной маржи для открытия  “___ First Lot
Stop Loss, pips (0=off) – Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.
Take Profit, pips (0=off) – Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении

========== Risk Management

 Max Lot EA (0=off) – Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке
Close all at Drawdown – Закрыть все при просадке (выпадающий список):

  • off – Отключено.
  • in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
  • in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение просадки в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Drawdown Value – значение для выбранного режима.
___ Stop Trading after Drawdown – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
Close all at Profit – Закрыть все при прибыли (выпадающий список):
  • off – Отключено.
  • in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму прибыли в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
  • in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение прибыли в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Profit Value - значение для выбранного режима.
___ Stop Trading after Profit – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.

========== Grid settings

Grid New orders/positions – Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по "Trading strategy" эта настройка не влияет.
Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.
Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off)  – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.
Grid Step mode – Режим расчета шага сетки (выпадающий список):

  • 1) Fixed – Фиксированный шаг
  • 2) First step +/- Add pips*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
  • 3) First step * Ratio step*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
  • 4) ATR * Ratio step – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
___ First step, pips – Начальный шаг сетки
___ Add pips for (2) – Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.
___ Ritio for (3) and (4) – Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.
___ Min Step, pips (0=off) – Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.
___ Max Step, pips (0=off) – Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.
Grid Lot Mode – режим расчета лота (выпадающий список):
  • 1) Fixed (First Lot) – Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра «First Lot»
  • 2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия)
  • 3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций.
  • 4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по формуле: Сумма лотов позиций данного направления * Ratio lot. Ratio lot рекомендую выставлять <1.
___ Add Lot for (2) – Добавочный лот для режима расчета лота 2. Может быть +\-
___ Ratio lot for (3) and (4) – Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.
Grid Stop Loss Mode -  Режим расчета Стоп лоса для Сетки (выпадающий список):
  • Off – Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется
  • Pips from the furthest position – От самой дальней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней
___ Stop Loss, pips -  Значение Стоп лос в пипсах
Grid Take Profit Mode - Режим расчета Тейк профита для Сетки (выпадающий список):
  • Off – Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется.
  • Pips from the closest position – От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней.
  • Pips from breakeven – от уровня безубытка с учетом свопов и комиссий.
___ Take Profit, pips – Значение Тейк профита в пипсах.

========== Visualization

Drawing the Next level Opening – Показать на графике уровни открытия очередного ордера
Drawing Breakeven levels – Показать на графике уровни безубытка.

 

========== Indicators

--- ATR ---

 ATR Time frame – Тайм фрейм с которого берется значение ATR

ATR Peroid – Период ATR

 

#Теги: Order grid, Order grid management, Grid trading, Position averaging, Risk management, Order management, Сетка ордеров, Управление сеткой ордеров, Сеточная торговля, Усреднение позиции, Управление рисками, Управление ордерами.


Önerilen ürünler
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AI Quantum Trading – Algoritmik ticarette devrim. JPY enstrümanları için yeni nesil ticaret danışmanı 1 satın alma = 2 versiyon! MT5'te AI Quantum Trading satın alın - ve MT4 versiyonunu ücretsiz edinin! Dilediğiniz gibi işlem yapın: iki platform, bir danışman, sıfır fazla ödeme. Satın alma işleminizden sonra bana özel mesaj yoluyla yazın ve hediyenizi alın! Günümüzün finansal teknoloji dünyasında, otomatik ticaret piyasada başarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. AI Quantum Trading, piy
Silver Line MT5
Sergey Belov
Uzman Danışmanlar
Automated Expert Advisor developed for forex trading. - Expert Advisor is suitable for all types of accounts and any type of spread. - The number of decimal places in quotes is determined automatically. - Timeframe of the chart does not matter. You can use any. Work timeframe is defined in the settings. - The EA always uses Take Profit and thus it is less sensitive to the speed of the broker. - The EA has two built-in types of trailing stop. Any of them can be used. - The EA features a spread co
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Survivor
Pavel Nikiforov
Uzman Danışmanlar
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
FREE
Ussr Fris
Yriy Doronin
Uzman Danışmanlar
Greetings to all friends! I present to you an advisor and an indicator in one project. The advisor settings are displayed on the screens presented in the market. You choose the basic design principle yourself. The first thing you should do is set a specific price at which the advisor will start calculating and drawing the trading zone, the range is also set by you. The advisor trades on the principle of breaking out the previous or future zone.
Nova RSW Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
EGA News Pulse
Aaron Nii Amartey Donkor
Uzman Danışmanlar
FOR US30 EGA HFT Corky SAK Multi - Advanced News Pulse Trading System Professional-Grade News Trading Solution The EGA HFT Corky SAK Multi is an elite-level Expert Advisor specifically engineered for professional traders who understand the critical impact of economic news events on market volatility. This sophisticated system leverages MetaTrader 5's built-in economic calendar and news feed to execute precision entries during high-impact financial announcements. Strategic Advantage Unlike conve
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Uzman Danışmanlar
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
MultiScanFX MT5
Fernando Jose Anton
Uzman Danışmanlar
Önemli: En iyi sonuçları almak için yapılandırmanın aşağıdaki örneğe göre kullanılması gerekmektedir: Örnek 1 - USDJPY - Zaman Dilimi M5 - Hesap 5000 USD Bu yapılandırma, özel masalar için yapılan testlerde iyi sonuçlar vermektedir. EA Adı : MultiScanFX Lot : 0,01 Lot_Çarpan : 1,7 / 2,0 SL_pips : 35 TP_pips : 50 END_candle_ID_1 : 100 END_candle_ID_2 : 20 Büyükanne Numarası : 6000 MultiScanFX - Gerçek zamanlı olarak büyük miktarda veriyi taramak ve DataSense sisteminin içsel mantığını kullana
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is designed around a Trend Following strategy combined with Market Structure analysis to identify and follow reliable price movements. It avoids short-term noise and focuses on aligning trades with the broader market direction. Trading Logic: The EA analyzes price structure and trend conditions to determine optimal entry and exit points. It is built to follow market momentum rather than predict sudden reversals. Risk Management: Equipped with a robust risk management system,
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
Uzman Danışmanlar
Docteur de la volatilité - Votre conseiller expert pour maîtriser les rythmes du marché ! Êtes-vous prêt à débloquer la puissance du trading de précision ? Rencontrez le Docteur de la volatilité, votre compagnon de confiance dans le monde dynamique des marchés Forex. Cet expert-conseil multi-devises n'est pas seulement un outil de trading ; c'est un chef d'orchestre symphonique, guidant vos investissements avec une précision inégalée. Découvrez les principales fonctionnalités : 1. Expertise
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Uzman Danışmanlar
Trend Hedge Master MT5: Kanıtlanmış Stratejinin Evrimi Advanced MT5 Trend Hedge Master EA, 10 yılı aşkın ticaret deneyimi ile geliştirilen profesyonel bir grid ve hedge sistemidir. Trendleri doğru tespit eder, drawdown’ları yönetir, sermayenizi korur ve Forex major’ları ile altın piyasasında istikrarlı kazanç hedefler. MT5 Sürümünün Avantajları: Gelişmiş Trend Mantığı : Daha doğru sinyaller Akıllı Kurtarma : Piyasa koşullarına göre uyum sağlar, rastgele pozisyon eklemez Aktif Yönetim : Hedging v
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Uzman Danışmanlar
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) be
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
BB Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
This is a trend scalping EA because it uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Average. Easy to use forex expert advisor designed for EURUSD H1 but fully capable of trading other forex pairs and other timeframes too.  Features: 1. NO Grid 2. NO Martingale 3. Smart Lot Sizing 4. Auto Take Profit in Money 5. Auto Stop Out at % of Balance 6. Minimal Inputs 7. Can trade 100 US Account too. 8. High Win Rate 9. Positive Equity Curve Account Requirements: *Broker - Any *Account type - Hed
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Pulse Trading Botu Darwinex Zero için %20 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM_20 US30, NASDAQ ve GER40 İçin Otomatik Ticaret Stratejisi US30, NASDAQ ve GER40 endeksleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş ticaret botumuz ile uzun vadeli büyüme potansiyelini açığa çıkarın. Bu strateji, yıllarca süren titiz testlerden geçerek tutarlı ve güvenilir performans sergilemiştir. Yaklaşımımız, istikrar ve sürdürülebilirliği ön planda tutan sağlam bir uzun vadeli stratejiye dayanmaktadır. Hızlı kazançlar vadetm
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trend Corrections Expert MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu Uzman Danışman, belirli sayıda çubuk üzerinde döviz çiftinin eğiliminin yönünü bulur, bundan sonra düzeltme anını belirler. Eğilim yeterince güçlüyse ve düzeltme parametrelerde belirtilene eşit hale gelirse, EA eğilim yönünde işlem yapar (ancak yalnızca ek gösterge okumaları bir işlemin açılışını onaylarsa). Bu EA düzeltmeler üzerinde çalıştığından, trendin en yüksek seviyesinden alım veya en düşük seviyesinden satış yapmayacaktır. Bir işlemin açılmasını onaylamak için birçok ayarı vardır ve
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Uzman Danışmanlar
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Uzman Danışmanlar
Easy to Use: SentimentExpert Designed for traders of all levels, our EA comes with user-friendly settings and comprehensive documentation. Set it up in minutes and let it work tirelessly to grow your trading account. Consistent Performance: Backed by rigorous testing and optimization, the Enhanced Trading EA delivers reliable and consistent results. It’s like having a professional trader working around the clock, analyzing markets, and executing trades on your behalf. Take Your Trading to the Ne
MADayLevelAssistant
Azamat Mullayanov
Uzman Danışmanlar
Данный эксперт является помощник для торговли по индикатору MADayLevel  ( https://www.mql5.com/ru/market/product/41130) Использовать можно как сеточник и для торговли внутри дня. Так как эксперт больше рассчитан на торговлю вручную, в автоматической торговле задействованы только 4 уровня: когда предыдущий бар полностью закрывается между 6 и 5, -6 и -5, выше 6 и ниже -6. Еще раз повторюсь, основной упор идет на работу в ручном режиме вместе с индикатором. Рекомендуемый период H1, символ EURUSD, т
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
Aussie Victor MT5
Jesper Christensen
4.46 (35)
Uzman Danışmanlar
Aussie Victor revolutionizes traditional grid trading by combining intelligent positioning with machine learning-powered entry signals, specifically engineered for the AUDCAD currency pair's unique price dynamics. Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 What Makes Aussie Victor Different? Smart Grid Technology - Unlike basic grid systems that place orders at fixed intervals, Aussie Victor uses adaptive spacing and intel
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Э ксперт создан для  скальпирования на  открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта  Morgen Open   https://www.mql5.com/ru/market/product/47596 Эксперту желательно работать на часовом  или M30 таймфрейме.  Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.  Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Check list My rules
Aleksandr Blinov
Yardımcı programlar
The utility is a checklist where you can write all the rules of your trading system and keep it on the chart in front of your eyes. As a rule is executed, mark it with a tick. To the right of each rule, you can write the "strength" (percentage) of the rule. And if there is a tick next to the rule, then all "forces" are summed up in the "Total" line. For the convenience of visual perception, you can set the color for displaying the “Total” value. Panel options: Title - The title of the panel N
FREE
SG Quick Closer MT5
Aleksandr Blinov
Yardımcı programlar
Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс 1) Просто бросьте его на график. 2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все! 3) нажмите кнопку "Close". Если вы забыли включить Авто торговлю, будет выдано сообщен
FREE
SG Quick Closer
Aleksandr Blinov
Yardımcı programlar
Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс 1) Просто бросьте его на график. 2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все! 3) нажмите кнопку "Close". Версия для MT5  https://www.mql5.com/ru/market/product/1297
FREE
AB Universal Grid MT4
Aleksandr Blinov
Uzman Danışmanlar
AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие). Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка.  Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”.  По мере развития пр
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt