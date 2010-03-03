AB Universal Grid

AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).

Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка.  Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”.  По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.

  • Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
  • Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
  • Автоматически учитывает комиссии и своп;
  • Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
  • Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.
  • Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита

В следующей версии:

  • Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления
  • Инфопанель
  • Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки
  • Закрытие по достижению профита по направлениям

Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid
Купите AB Universal Grid, поддержите разработчика и  и зафиксируйте минимальную цену. По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.

 

Входные параметры.
 

========== Expert settings

 Watch magic number – выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):

  • 1) only My – UG видит ордера и позиции только со своим магик номером
  • 2) All – UG видит  все ордера и позиции
  • 3) My and Add magic number – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже.
  • 4) My and Manual – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и ручные
___ Magic number (My) - Магик номер советника (свой)
___ Add magic number – Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.
Maximum spread for opening market orders, pips (0=off) – Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.

 ========== Trading strategy settings

Trading strategy - Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):

  • 0) OFF - Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения.
  • 1) Always on the market – Если в рынке нет позиций BUY. То советник откроет первую позицию. Для SELL аналогично.
Opening of the first – Выбор направления торговли для первой позиции (выпадающий список):
  • BUY and SELL
  • only BUY
  • only SELL
Lot Mode – Режим расчета объема первой позиции (выпадающий список):
  • Fixed – Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см.  параметр «___ First Lot»)
  • Part of the free margin – На каждые полные “___ Part of the free margin” будет открываться “___ First Lot”
___ First Lot – Значение объема для открытия позиции
___ Part of the free margin – Значение свободной маржи для открытия  “___ First Lot
Stop Loss, pips (0=off) – Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.
Take Profit, pips (0=off) – Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении

========== Risk Management

 Max Lot EA (0=off) – Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке
Close all at Drawdown – Закрыть все при просадке (выпадающий список):

  • off – Отключено.
  • in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
  • in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение просадки в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Drawdown Value – значение для выбранного режима.
___ Stop Trading after Drawdown – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
Close all at Profit – Закрыть все при прибыли (выпадающий список):
  • off – Отключено.
  • in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму прибыли в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
  • in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение прибыли в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Profit Value - значение для выбранного режима.
___ Stop Trading after Profit – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.

========== Grid settings

Grid New orders/positions – Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по "Trading strategy" эта настройка не влияет.
Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.
Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off)  – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.
Grid Step mode – Режим расчета шага сетки (выпадающий список):

  • 1) Fixed – Фиксированный шаг
  • 2) First step +/- Add pips*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
  • 3) First step * Ratio step*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
  • 4) ATR * Ratio step – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
___ First step, pips – Начальный шаг сетки
___ Add pips for (2) – Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.
___ Ritio for (3) and (4) – Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.
___ Min Step, pips (0=off) – Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.
___ Max Step, pips (0=off) – Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.
Grid Lot Mode – режим расчета лота (выпадающий список):
  • 1) Fixed (First Lot) – Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра «First Lot»
  • 2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия)
  • 3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций.
  • 4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по формуле: Сумма лотов позиций данного направления * Ratio lot. Ratio lot рекомендую выставлять <1.
___ Add Lot for (2) – Добавочный лот для режима расчета лота 2. Может быть +\-
___ Ratio lot for (3) and (4) – Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.
Grid Stop Loss Mode -  Режим расчета Стоп лоса для Сетки (выпадающий список):
  • Off – Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется
  • Pips from the furthest position – От самой дальней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней
___ Stop Loss, pips -  Значение Стоп лос в пипсах
Grid Take Profit Mode - Режим расчета Тейк профита для Сетки (выпадающий список):
  • Off – Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется.
  • Pips from the closest position – От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней.
  • Pips from breakeven – от уровня безубытка с учетом свопов и комиссий.
___ Take Profit, pips – Значение Тейк профита в пипсах.

========== Visualization

Drawing the Next level Opening – Показать на графике уровни открытия очередного ордера
Drawing Breakeven levels – Показать на графике уровни безубытка.

 

========== Indicators

--- ATR ---

 ATR Time frame – Тайм фрейм с которого берется значение ATR

ATR Peroid – Период ATR

 

#Теги: Order grid, Order grid management, Grid trading, Position averaging, Risk management, Order management, Сетка ордеров, Управление сеткой ордеров, Сеточная торговля, Усреднение позиции, Управление рисками, Управление ордерами.


