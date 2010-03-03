AB Universal Grid
- Experts
- Aleksandr Blinov
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 20
AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).
Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка. Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”. По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.
- Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
- Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
- Автоматически учитывает комиссии и своп;
- Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
- Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.
- Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита
В следующей версии:
- Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления
- Инфопанель
- Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки
- Закрытие по достижению профита по направлениям
Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid.
По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.
Входные параметры.
========== Expert settings
Watch magic number – выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):
- 1) only My – UG видит ордера и позиции только со своим магик номером
- 2) All – UG видит все ордера и позиции
- 3) My and Add magic number – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже.
- 4) My and Manual – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и ручные
___ Add magic number – Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.
Maximum spread for opening market orders, pips (0=off) – Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.
========== Trading strategy settings
Trading strategy - Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):
- 0) OFF - Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения.
- 1) Always on the market – Если в рынке нет позиций BUY. То советник откроет первую позицию. Для SELL аналогично.
- BUY and SELL
- only BUY
- only SELL
- Fixed – Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см. параметр «___ First Lot»)
- Part of the free margin – На каждые полные “___ Part of the free margin” будет открываться “___ First Lot”
___ Part of the free margin – Значение свободной маржи для открытия “___ First Lot”
Stop Loss, pips (0=off) – Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.
Take Profit, pips (0=off) – Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении
========== Risk Management
Max Lot EA (0=off) – Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке
Close all at Drawdown – Закрыть все при просадке (выпадающий список):
- off – Отключено.
- in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
- in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение просадки в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Stop Trading after Drawdown – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
Close all at Profit – Закрыть все при прибыли (выпадающий список):
- off – Отключено.
- in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму прибыли в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
- in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение прибыли в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).
___ Stop Trading after Profit – Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
========== Grid settings
Grid New orders/positions – Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по "Trading strategy" эта настройка не влияет.
Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.
Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.
Grid Step mode – Режим расчета шага сетки (выпадающий список):
- 1) Fixed – Фиксированный шаг
- 2) First step +/- Add pips*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
- 3) First step * Ratio step*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
- 4) ATR * Ratio step – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.
___ Add pips for (2) – Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.
___ Ritio for (3) and (4) – Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.
___ Min Step, pips (0=off) – Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.
___ Max Step, pips (0=off) – Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.
Grid Lot Mode – режим расчета лота (выпадающий список):
- 1) Fixed (First Lot) – Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра «First Lot»
- 2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия)
- 3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций.
- 4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по формуле: Сумма лотов позиций данного направления * Ratio lot. Ratio lot рекомендую выставлять <1.
___ Ratio lot for (3) and (4) – Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.
Grid Stop Loss Mode - Режим расчета Стоп лоса для Сетки (выпадающий список):
- Off – Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется
- Pips from the furthest position – От самой дальней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней
Grid Take Profit Mode - Режим расчета Тейк профита для Сетки (выпадающий список):
- Off – Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется.
- Pips from the closest position – От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней.
- Pips from breakeven – от уровня безубытка с учетом свопов и комиссий.
========== Visualization
Drawing the Next level Opening – Показать на графике уровни открытия очередного ордера
Drawing Breakeven levels – Показать на графике уровни безубытка.
========== Indicators
--- ATR ---
ATR Time frame – Тайм фрейм с которого берется значение ATR
ATR Peroid – Период ATR
