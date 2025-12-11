AB Universal Grid. Руководство по работе.

Кто не хочет много читать есть: "AB Universal Grid. Краткое описание входных параметров"

Англоязычная версия: Краткое описание Входных параметров.

Версия для MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/145321

Версия для MT4 https://www.mql5.com/ru/market/product/147482

Сокращения

UG - AB Universal Grid

TS - Трейлинг стоп

CTS - Компенсационный трейлинг стоп

BE - Безубыток

AB - Накопительный буфер

Блок настроек “Expert settings”



Watch magic number (выпадающий список):



1) Only My

2) All

3) My and Add magic number 4) My and Manual

Через выпадающий список определяет какие магик номера видит советник.

Магик номер советника это номер по которому советник отличает свои позиции и ордера от установленных другим советником или от установленных в ручную.

1) Only My – UG видит только свой магик номер на символе, на котором установлен Magic number (My). Другие позиции и ордера его не интересуют и работать он с ними не будет. Используется когда советник открывает ордера по собственным стратегиям. Смотри блок настроек Trading strategy settings.

2) All – UG видит все ордера и позиции на символе, на котором установлен. Обычно этот вариант используется для выхода из сложных ситуаций на счете. Если надо вывести счет из просадки в автоматическом режиме, удалите со всех графиков данного символа другие советники и поставьте All. Проконтролировать, что советник увидел все ордера можно по Инфо панели. На ней отразится PL (profit/loss) за указанные периоды и количество позиций в рынке.

3) My and Add magic number – UG будет видеть свой магик номер (My) и дополнительный, который надо записать в параметр Add magic number. Как это использовать? Допустим вы открываете первую позицию другим советником, а UG хотите вести эту позицию. Но вы должны быть уверены, что ваш советник сам не ведет эту позицию, а только открывает.

4) My and Manual - UG видит ордера и позиции со своим магик номером и открытые вручную, можно даже с мобильного терминала. Вам нужно только открыть позицию, а советник подхватит ее и доведет до профита или стоп лоса.

___ Magic number (My) – Этот магик номер советник будет использовать, что бы отличить свои позиции и ордера от чужих.

___ Add magic number – Это добавочный магик номер. Сюда надо вписать магик другого советника, если собираетесь вытащить его из просадки с помощью UG. Другой советник надо будет удалить иначе возникнет конфликт между UG и другим советником.

Maximum spread for opening market orders, pips (0=off) – Эта настройка запрещает открывать рыночные позиции если спред по символу равен или превышает указанное значение. На установку отложенных ордеров эта настройка не влияет. На включенной инфо панели превышение этого значения отображается красной строкой.





Info Panel – включить или выключить отображение Инфо панели на графике. При включенной панели (On), ее можно свернуть, нажав на кнопку ">>" в верхнем правом углу панели. Если панель отключена (Off), то она полностью убирается с графика.





Блок настроек “Trading strategy settings”



В этом блоке настроек находятся встроенные в советник стратегии. На данный момент только одна "1) Always on the market". Этот блок настроек отвечает за открытие только первой позиции в каком либо направлении и установку тейк профита и стоп лосса для нее.

Trading strategy (выпадающий список):



0) Off 1) Always on the market

0) Off – Все стратегии отключены. При таком выборе блок настроек “Trading strategy settings” советник UG полностью игнорирует.

1) Always on the market – Стратегия для теста советника. Сигналом для открытия позиции Buy является отсутствие позиции Buy. Для Sell аналогично. Простое открытие без всякого анализа для тестирования и изучения работы различных алгоритмов, которые заложены в советнике UG. Но даже при таком открытии советник показывает прибыль и хорошую выживаемость.

Opening of the first (выпадающий список):



BUY and SELL

only BUY only SELL

BUY and SELL – советник открывает позиции в обе стороны по сигналу выбранной стратегии

only BUY - советник открывает позиции только Buy при поступлении сигнала Buy. Сигнал Sell игнорируется.

only SELL - советник открывает позиции только Sell при поступлении сигнала Sell. Сигнал Buy игнорируется.

Как это использовать:

1) Что бы изучить различные алгоритмы, выберите стратегию "1) Always on the market", отключите одно из направлений, что бы оно не мешало. И посмотрите как работает компенсационный трал или как подтягиваются за ценой ордера Buy Stop и Sell Stop при выборе режима “Stop” в параметре “ Order TYPE for opening the grid ”

2) При наличии без откатного тренда Отключите противоположное направление, и не стойте против тренда. Если в рынке остались позиции против тренда, советник UG по возможности корректно доведет их.

Lot Mode (выпадающий список):



Fixed Part of the free margin

Отвечает за расчет лота только при открытии первой позиции по стратегии. На расчет лота второй и далее позиции в этом же направлении отвечает параметр "Grid LOT Mode" из блока настроек "Grid setting"

Fixed – первая позиция по выбранной стратегии всегда будет открываться лотом, который указан в параметре “___ First Lot”.

Part of the free margin – первая позиция по выбранной стратегии будет рассчитанным лотом. На каждые указанные в параметре “___ Part of the free margin” будет открыт “ ___ First Lot ”

Пример расчета лота в режиме “Part of the free margin”.

“ ___ First Lot” = 0.1

“___ Part of the free margin” = 1500

Имеем свободных средств в момент открытия 5430

5430/1500 = 3.62 (3 целых части по 1500, остаток отбрасывается)

Lot = 3*0.1 = 0.3

Очередная сделка будет открыта лотом 0.3

Режим расчета лота “Part of the free margin” я обычно использую только при тестировании, так как мне не сложно поменять размер фиксированного лота при необходимости.

Stop Loss, pips (0=off) – размер стоп лоса для первой позиции в пипсах. После установки советник не контролирует стоп лос у одной позиции, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении. Для отключения установки стоп лосса поставьте значение ноль.

Take Profit, pips (0=off) – размер тейк профита для для первой позиции в пипсах. После установки советник не контролирует тейк профит у одной позиции, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении. Для отключения установки тейк профита поставьте значение ноль.

Блок настроек “Risk Management”



Данный блок настроек позволяет установить некоторые ограничения для предотвращения сильных просадок по счету. Риск менеджмент - это необходимый элемент профессионального трейдера.

Max Lot EA (0=off) – Ограничивает максимальный лот в одной сделке. Если расчетный лот получится больше этого значения, то позиция будет открыта объемом Max Lot EA. Следует обратить внимание, что эта настройка не запрещает открывать несколько позиций с объемом Max Lot EA.

Close all at Drawdown (выпадающий список):



Off

in the deposit currency in the percentage of the balance

Если просадка достигла заданного значения, UG закрывает все позиции, которые видит (смотри параметр “Watch magic number”)

Off – контроль просадки отключен.

in the deposit currency – контроль просадки будет осуществляться по сумме в валюте депозита, которую надо внести ниже в параметр “___ Drawdown Value”. На пример в этом режиме вы в параметр “___ Drawdown Value” поставили 100. Когда просадка в валюте депозита достигнет значения больше или равно 100 все позиции закроются, а ордера удалятся.

in the percentage of the balance - контроль просадки будет осуществляться в процентах от баланса, значение процента надо внести ниже в параметр “___ Drawdown Value”. На пример в этом режиме вы в параметр “___ Drawdown Value” поставили 8. Баланс депозита = 1000. Когда просадка достигнет больше или равно 80 (1000*8/100) все ордера закроются.

___ Drawdown Value - Значение для выбранного режима.

___ Stop Trading after Drawdown – определяет поведение советника после закрытия всех позиций по просадке. Если поставить значение “Off” UG продолжит свою работу по алгоритму. Если поставить значение “On”, то после закрытия всех позиций UG остановит свою работу. Для возобновления работы надо перезагрузить терминал. Да, пока так. В дальнейшем, когда будет разрабатываться пользовательский интерфейс, будет кнопка запуска.

Close all at Profit (выпадающий список):



Off

in the deposit currency in the percentage of the balance

Если профит достигнет заданного значения UG закрывает все позиции, которые видит (смотри параметр “Watch magic number”)

Off – контроль профита отключен.

in the deposit currency – контроль профита будет осуществляться по сумме в валюте депозита, которую надо внести ниже в параметр “___ Profit Value”. На пример в этом режиме вы в параметр “___ Profit Value” поставили 100. Когда профит в валюте депозита достигнет значения больше или равно 100 все позиции закроются, а ордера удалятся.

in the percentage of the balance - контроль профита будет осуществляться в процентах от баланса, значение процента надо внести ниже в параметр “___ Profit Value”. На пример в этом режиме вы в параметр “___ Profit Value” поставили 8. Баланс депозита = 1000. Когда просадка достигнет больше или равно 80 (1000*8/100) все ордера закроются.

___ Profit Value - Значение для выбранного режима.

___ Stop Trading after Profit - определяет поведение советника после закрытия всех позиций по просадке. Если поставить значение “Off” UG продолжит свою работу по алгоритму. Если поставить значение “On”, то после закрытия всех позиций UG остановит свою работу. Для возобновления работы надо перезагрузить терминал.





Блок настроек “Market Position Management”



В этом блоке настроек функционал для ведения открытых позиций. Это перевод в безубыток и трейлинг стоп.

===== Trailing stop (TS) (выпадающий список):

0) OFF

1) Simple 2) Compensatory

0) OFF – трейлинг стоп отключен и все настройки TS не оказываю влияние на советник.

1) Simple – Прострой трал от уровня безубытка всех позиций одного направления. Есть уровень безубытка для направления открытых позиций. Этот уровень можно посмотреть установив в группе настроек “Visualization” параметр “Drawing Breakeven levels” = On. Для Buy направления он синего цвета, для Sell – красного. От этого уровня и идет расчет в соответствии с параметрами, указанными ниже.

2) Compensatory – Компенсационный трал – это мощный инструмент для разгрузки депозита при агрессивной торговле. Главная его задача закрыть максимальные объемы в рынке как минимум в безубыток. Второстепенная задача, если рынок даст, то протралить профит.

Компенсационный трейлинг стоп (CTS) работает, если в рынке 2 и более позиции в одном направлении. Он тралит стоп лосс всех прибыльных позиций и одной или несколько убыточных позиций, в зависимости от возможности. Поэтому при CTS не все позиции имеют стоп лос. Так же при добавлении новых убыточных позиций сам стоп лос может быть перенесен в менее прибыльное место, но при этом в CTS добавляется еще одна убыточная позиция.

___ Distance TS(CTS), pips – Дистанция от цены, на которой будет тралиться стоп лос

___ Start TS, pips – Дистанция старта TS. Если хотите начать трал не от точки БУ, а когда цена пройдет чуть больше, поставьте значение > 0. Тогда первые стоп лосы будут установлены, когда цена пройдет расстояние Distance + Start. Эта настройка не влияет на CTS, так как у него другие задачи.

___ Step TS(CTS), pips – шаг TS(CTS) в пипсах. Что бы не отправлять запросы на изменение стоп лосов на сервер очень часто, можете установить шаг TS(CTS).

===== Breakeven (BE) – Включает и выключает общий безубыток для нескольких ордеров одного направления. Обращаю ваше внимание, что уровень безубытка рассчитывается с учетом свопов и комиссий (если комиссии удается рассчитать). Поэтому уровень безубытка может изменяться при начислении свопов. Советник это замечает и корректирует.

___ Distance for transfer to BE, pips – Как цена от уровня безубытка пройдет это расстояние + Add pips to BE, будет установлен стоп лосс в безубытке.

___ Add pips to BE – количество пунктов, которые можно добавить к уровню BE.

Блок настроек “Grid settings”



Этот блок позволяет настроить открытие очередной(ого) позиции или ордера сетки. А так же некоторые параметры для управления сеткой позиций.

On/Off the settings block "Grid settings" – Вкл/Откл блок настроек. Если поставить Off, на этот блок можно не обращать внимание, советник его игнорирует. Если нет необходимости в автоматическом открытии очередной позиции или ордера, не нужно устанавливать общие тейк профиты и стоп лосы для позиций, отключите этот блок.

Grid New Orders/Positions – Настройка позволяет отключить открытие новых позиций и ордеров для сетки. При этом уже открытые и установленные будут контролироваться советником по параметрам этого блока настроек.

Grid Ban by Max number Positions (0=off) – максимальное количество позиций в одном направлении. Настройка позволяет ограничить количество позиций в одном направлении. Как будет достигнуто максимальное количество, советник не будет больше открывать новых позиций и ордеров в этом направлении, на Инфо панели появится надпись красного цвета в соответствующей строке и линия визуализации открытия очередной(ого) ордера или позиции будет окрашена в серый цвет. Чуть позже сделаю эти линии более информативными. При значении = 0, эта настройка отключена.

Grid Ban by Max volume Positions (0=off) – максимальный объем позиций в одном направлении. Настройка позволяет ограничить общий объем позиций в одном направлении. Следует отметить, если объем в рынке еще не превышен, то эта настройка разрешает открыть очередную позицию любым объемом, даже если при ее открытии этот параметр будет превышен в несколько раз. Это следует учитывать при использовании этой настройки. При значении = 0, эта настройка отключена.

===== Grid STEP mode (выпадающий список):



1) Fixed

2) First step +/- (Add pips*Number of open orders)

3) First step * (Ratio step*Number of open orders) 4) ATR * Ratio step

Здесь надо выбрать желаемый режим расчета шага (дистанции) очередной(ого) позиции или ордера.

1) Fixed – Фиксированный шаг. Очередной шаг постоянный и каждый очередной ордер или позиция будут стремиться открыться на одинаковом расстоянии друг от друга. Само расстояние в пунктах надо ввести в параметре “First step, pips”

2) First step +/- (Add pips*Number of open orders) – Для каждой новой позиции шаг сетки увеличивается или уменьшается, в зависимости от знака в параметре “Add pips for (2)” на это количество пунктов. Расчет привязан к количеству позиций и идет по формуле:

STEP = First step + (Add pips*Number of open orders)

или

STEP = First step - (Add pips*Number of open orders)

3) First step * (Ratio step*Number of open orders) - Расчет очередного шага идет по формуле:

STEP = First step * (Ratio step *Number of open orders)

Где

First step – Первый шаг,

Ratio step – Коэффициент,

Number of open orders – количество открытых позиций в рынке в данном направлении, которые видит советник (см. параметр “Watch magic number”).

4) ATR * Ratio step – Расчет шага привязывается к текущей волатильности. Берется значение ATR и умножается на коэффициент Ratio step. В расчете используются параметры ATR текущей свечи. Параметры ATR смотри в блоке настроек "Indicators".

___ First step, pips – Значение в пипсах для первого шага.

___ Add pips for (2) – Добавочные пипсы для режима 2) First step +/- (Add pips*Number of open orders). Если значение положительное, то шаг будет увеличиваться. Если значение отрицательное, то шаг будет уменьшаться.

___ Ratio step for (3) and (4) – коэффициент для режимов 3) First step * (Ratio step*Number of open orders) и 4) ATR * Ratio step.

___ Min Step, pips (0=off) - минимальный шаг сетки в пипсах, если вдруг при расчете значение шага сетки получится меньше этого значения. Значение = 0 отключает контроль этого параметра.

___ Max Step, pips (0=off) - максимальный шаг сетки в пипсах, если вдруг при расчете значение шага сетки получится больше этого значения. Значение = 0 отключает контроль этого параметра.

===== Grid LOT Mode (выпадающий список):



1) Fixed (First Lot)

2) Last lot +/- Add Lot

3) Last Lot * Ratio lot 4) Total volume of positions * Ratio lot

Режим расчета объема очередной позиции или ордера. Для всех режимов рассчитанный лот округляется до параметров разрешенных брокером, так же учитывается параметр “Max Lot EA (0=off)” из блока настроек “Risk Management”

1) Fixed (First Lot) – Все очередные позиции или ордера открываются одинаковым объемом. Значение берется из параметра “First Lot” блока настроек “Trading strategy settings” даже если этот блок отключен настройкой "Trading strategy" = Off

2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот рассчитывается по принципу арифметической прогрессии. К лоту последней открытой позиции прибавляется или вычитается значение из параметра “Add Lot for (2)”. Пример: Последняя открытая позиция была открыта объемом 0.65, значение “Add Lot for (2) ”=-0.01. Рассчитаем очередной лот 0.65-0.01=0.64.

3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот рассчитывается по принципу геометрической прогрессии. Лот последней открытой позиции в рынке умножается на Ratio lot. Если Ratio lot > 1, получается всеми любимый мартингейл (или не любимый). Пример: Последняя открытая позиция была открыта объемом 0.05, значение “Ratio lot for (3) and (4) ”=2. Рассчитаем очередной лот 0.05*2=0.10.

4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот рассчитывается по формуле общий объем направления умножается на коэффициент “Ratio lot for (3) and (4)”, но не менее чем “First Lot” блока настроек “Trading strategy settings”. Такой вид расчета я не у кого не встречал, хотя в своей торговле я в основном его и использую, так как считаю его более гибким. Вариант расчета лота по последней открытой позиции хорошо работает когда все лоты набранных позиций распределены по порядку от меньшего к большему. А если получатся ситуация, что в рынке есть много позиций с различным объемом, то очередной лот может открыться не соразмерно маленьким лотом. Этот недостаток исключает вариант расчета очередного лота (4).

Пример: Ratio lot=0.62, лот первой позиции 0.01, лот второй позиции 0.01, лот третьей позиции 0.02. Рассчитаем очередной лот (0.01+0.01+0.02)*0,62=0.0248, округляем в большую сторону, очередной лот = 0.03. Кстати коэффициент Ratio lot=0.62 в этом режиме – это мой любимый. Так как при расчете лота он примерно повторяет последовательность Фибоначчи.

___ Add Lot for (2) – Добавочный лот для режима расчета лота 2) Last lot +/- Add Lot

___ Ratio lot for (3) or (4) – Коэффициент для режимов расчета лота 3) Last Lot * Ratio lot или 4) Total volume of positions * Ratio lot.

===== Order TYPE for opening the grid (выпадающий список):



Market

Limit Stop

Эта настройка определяет каким типом ордера будет открыта очередная позиция. Если включить параметр “Drawing the Next level Opening”=On в группе настроек “Visualization”, то для всех типов ордеров будет нарисован уровень открытия очередной(ого) позиции или ордера. Тем самым вы можете контролировать, где они будут открыты.

Market – Позиция будет открыта рыночным ордером, когда цена достигнет заданной целевой дистанции рассчитанной в параметре "Grid STEP" от последней позиции в рынке.

Limit – Позиция будет открыта ордером типа Buy Limit или Sell Limit. Устанавливается сразу, если нет установленного Buy Limit или Sell Limit. Преимущества по сравнению с Market открытием, то что после установки по алгоритму, советник не контролирует положение ордера типа Limit. И вы можете перетащить его в ручную на место более разумное по вашему усмотрению.

Stop – Позиция будет открыта ордером типа Buy Stop или Sell Stop. Это более продвинутое построение сетки и здесь надо остановиться по подробнее.

С этим режимом связаны две настройки, расположенные ниже:

___ Set distance for "Stop", pips – Дистанция установки ордера

___ Set trailing distance for "Stop", pips – Дистанция трейлинга ордера

Рассмотрим работу в этом режиме на примере ордера Buy Stop и дистанции установки от последней открытой позиции 130 пипсов. Как известно ордер Buy Stop должен находиться выше цены. Поэтому советник ждет, когда цена опустится на расстояние 130 + Set distance и после этого установит ордер Buy Stop выше цены. При развороте вверх, цена активирует ордер. Если цена решила не разворачиваться, а продолжила свое падение, то открытый ордер Buy Stop будет тралиться за ценой на расстоянии параметра Set trailing distance, тем самым улучшая точку входа в рынок. Особенно это приятно при безоткатных движениях актива. Кликните на картинку, что бы посмотреть как это работает.









Grid STOP LOSS Mode (выпадающий список):

0) Off 1) Pips from the furthest position

Внимание! Советник контролирует наличие или отсутствие уровней стоп лоса и восстанавливает их при изменении в ручную или другим советником. В плане разработки добавить режим “Не контролировать”

0) Off – Выставление Стоп лоса для сетки отключено. Если есть установленные Стоп лосы, то они удаляются.

1) Pips from the furthest position - Устанавливается стоп лос для всех позиций на уровне: для Buy ниже на указанное в параметре “Stop Loss, pips“ значение в пипсах от самой нижней позиции; для Sell выше на указанное значение в пипсах от самой верхней позиции.

___ Stop Loss, pips – Значение Стоп лоса в пипсах для выбранного режима.

Grid TAKE PROFIT Mode (выпадающий список):



0) Off

1) Pips from the closest position 2) Pips from breakeven

Внимание! Советник контролирует наличие или отсутствие уровней Тейк профита и восстанавливает его при изменении в ручную или другим советником. В плане разработки добавить режим “Не контролировать”

0) Off – Выставление Тейк профита отключено. Если есть установленные Тейк профиты, то они удаляются.

1) Pips from the closest position - Устанавливается Тейк профит для всех позиций на уровне: для Buy выше на указанное значение в пипсах от самой верхней позиции; для Sell ниже на указанное значение в параметре “ Take Profit, pips” в пипсах от самой нижней позиции.

3) Pips from breakeven – Выставляется на указанное количество пунктов в параметре “ Take Profit, pips” от уровня безубытка всех ордеров одного направления. Уровень безубытка рассчитывается с учетом комиссий и накопленных свопов, поэтому корректируется при начислении новых свопов.

Close Grid the profit, account currency (0=off) – Закрытие всех позиций направления при достижении прибыли в валюте депозита. Если поставить значение 50, то когда общая прибыль направления достигнет значения >= 50, то все позиции этого направления будут закрыты. В журнале будет запись “===Close by the Close Grid the profit parameter===”.

Блок настроек “ Accumulative Buffer (AB)”



Накопительный буфер (далее AB) это функция для снижения уровня просадки. Задействует уже зафиксированную прибыль для закрытия самых дальних от рынка позиций. Как это работает! Советник считает за выбранный период (количество дней) полученную прибыль. И если она есть за этот период (возможен вариант, что ее и не будет) использует ее часть для закрытия самой дальней убыточной позиции в рынке или ее части.

===== Accumulative Buffer – Вкл\Откл Накопительный буфер

Choosing a direction to close unprofitable positions (выпадающий список):



Buy

Sell Avto

Выбор направления, убыточные позиции которого будут закрываться

Buy – за счет AB будут закрываться убыточные позиции Buy направления

Sell – за счет AB будут закрываться убыточные позиции Sell направления

Avto - за счет AB будут закрываться убыточные позиции направления общий объем в рынке которого больше. Другими словами, если в рынке больше по общему объему Buy, то будут закрываться позиции Buy направления.

Threshold to activate AB – порог активации AB. Указывается в общем количестве лот выбранного направления.

Пример: Ставим значение в этом параметре = 0.05. Мы открыли позицию buy объемом 0.01 лот. При понижении цены, мы еще открыли 2 позиции по 0.01, всего получается 0.03. Для нас это приемлемые риски и ничего не надо закрывать. Когда же общий объем направления buy достигнет 0.05 и больше, то активируется AB и будет проверять хватает ли накопленной прибыли за выбранный период для закрытия самой дальней от текущей цены позиции buy. Если ее хватает, то позиция будет закрыта сразу. Возможно, накопленной прибыли сразу не хватит. Но при откате убыток самой дальней позиции станет меньше и в момент, когда накопленной прибыли станет хватать, она будет закрыта, даже если в самом AB сумма не изменилась.

Use AB profit for the of days – За какое количество дней считать прибыль AB.

Percent use AB - Процент от накопленной прибыли, который будет использован для закрытия убыточных позиций. Если хочется оставить какую то часть для себя.

Lot calculation mode for closing a losing position (выпадающий список):



Percent of the total volume of the direction Fixed lot

Настройка позволяет выбрать режим расчета лота для закрываемой убыточной позиции

Percent of the total volume of the direction - Процент от общего объема убыточного направления. Например сетка buy направления в убытке, общий ее объем = 0.5 лот. Если ниже в параметре ___ Value for Lot calculation mode =10, то будем закрывать 0.5*10/100=0.05 лот или все позицию если ее лот меньше.

Fixed lot - Будет закрывать лот указанный в параметре ___ Value for Lot calculation mode или все позицию если ее лот меньше.

___ Value for Lot calculation mode - Значение для Lot calculation mode for closing a losing position.

Блок настроек “Visualization”

Drawing the Next level Opening – Если хотите видеть уровень открытия следующего ордера или позиции, поставьте On. Для позиций и ордеров направления Buy уровень открытия(установки) синего цвета. Для Sell направления – красного. Если по какой то причине будет запрет на открытие, эти уровни будут нарисованы серого цвета. При наведении курсора на уровень будет всплывающая подсказка. На ней можно увидеть направление открытия, очередной лот и причину запрета открытия (если он есть). При выборе параметра Order TYPE for opening the grid = Stop, будут нарисованы две линии. Одна уровень установки ордера (сплошная линия) и вторая линия уровень цены, при которой этот ордер будет установлен (пунктирная линия).

Drawing Breakeven levels – Рисовать уровни безубытка. Включив эту настройку можно будет увидеть расчитанные советником уровни безубытка.

Синий уровень для Buy направления, красный уровень для Sell направления, розовый уровень общий для обоих направлений (если его возможно посчитать). Уровни не будут рисоваться, если позиция одна в направлении.

Блок настроек “Indicators”

--- ATR ---

Настройки индикатора ATR, по которому считается шаг сетки при выборе параметра “Grid STEP mode ” = 4) ATR * Ratio step.

ATR Time frame – тайм фрейм, с которого берется значение ATR

ATR Peroid – период индикатора ATR.





