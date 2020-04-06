AB Universal Grid

AB Universal Grid - グリッド戦略のためのオールインワン・アシスタント

平均化に伴う煩雑さを、綿密に考え抜かれた取引システムへと変えましょう。すべての注文を常にコントロールできます。
平均化戦略を用いた取引管理がルーティン化してしまう時の気持ち、ご存知ですか？ 水準の追跡、ロットの計算、ドローダウンの継続的な監視…

これらの作業を全て、決して疲れることなく、ミスもしない信頼できるアシスタントが代わりにやってくれると想像してみてください。

AB Universal Grid のご紹介 - 収益性とストレスフリーな取引のためのメインツールとなるエキスパートアドバイザーです。

入力パラメータの簡単な説明：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051

AB Universal Grid は、既成の「魔法の薬」ではありません。最大限の効率と最小限のリスクで、あなたの取引アイデアを実行できる強力で柔軟なツールです。一貫した結果を得るには、設定を理解し、テストを実施し、取引パラメータについて十分な情報に基づいた意思決定を行う必要があります。エキスパートアドバイザー（EA）での成功は、市場と本製品への理解にかかっています。

AB Universal Gridは、幅広い設定が可能なプロフェッショナル向けツールです。非常に柔軟性に優れていますが、その動作原理を注意深く研究し理解する必要があります。

AB Universal Gridで得られるメリット

完全な汎用性。平均化とマーチンゲール法を用いて、あらゆるグリッド戦略を実行できます。ご自身にとって最も便利な方法で取引できます。

完璧なチームプレーヤー。EAは、手動で、モバイル端末から、あるいは他のEAと連携して開いた取引を管理できます。マジックナンバーを入力するだけで、UGが管理を引き継ぎます。

インテリジェントなリスク管理。お客様の安全は私たちの最優先事項です。
  • ドローダウン/利益確定時の自動停止：EAは指定された制限値に達すると自動的に取引を停止し、お客様の預金を保護し、利益を確保します。
  • ダイナミックステップ計算：市場のボラティリティに合わせて調整する固定ステップとアダプティブステップの両方を使用します。
  • 高度なドローダウン回復テクニック：補償トレーリングは、プルバック時に効率的にデポジットを解放するのに役立ちます。
究極のチャートの明瞭性。
  • グリッド全体の損益分岐点を確認できます。
  • 次のエントリーポイントを事前に把握できます。
  • すべてのグリッド注文の自動利益確定は、新しい取引ごとに再計算されます。

AB Universal Gridは誰のために設計されていますか？
  • 設定を理解し、情報に基づいた取引判断を行いたいトレーダー。
  • 特にモバイルデバイスから即座にオープンする取引管理を自動化したい手動トレーダー。
  • コントロールを重視し、実装のための強力なツールを求めるグリッド戦略愛好家。
  • 複数のエキスパートアドバイザーを使用しており、注文管理のための信頼できる「補助」ツールを必要とする人。

基本バージョンには、テスト用の「Always on the Market」戦略が既に含まれています。このプロジェクトは常に進化しており、今後のアップデートで新しいトレンドとレンジベースの戦略が追加される予定です。

エキスパートアドバイザーだけでなく、取引の優位性も提供します。ルーチンに囚われるのはもう終わりです。トレード管理はプロに任せ、あなたは戦略と分析に集中できます。トレーディングを体系的かつコントロール可能なものにする準備はできていますか？

デモ版をダウンロードして、テスターでAB Universal Gridの動作をご確認ください。
AB Universal Gridを購入して開発者をサポートし、最低価格を固定しましょう。
機能が追加されるにつれて、価格は上昇します。
最新情報を入手するには、私を友達に追加してください。

追伸：トレーディングの成功はリスク管理にあることを忘れないでください。AB Universal Gridはリスク管理を可能にしますが、その効果はツールの理解度に大きく左右されます。今すぐ学習を始めましょう。

#タグ：オーダーグリッド、オーダーグリッド管理、グリッドトレーディング、ポジション平均化、リスク管理、オーダー管理、グリダー、平均化、オーダー管理
おすすめのプロダクト
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
エキスパート
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
エキスパート
NEURAL GOLD EDGE: The AI-Powered Revolution in XAUUSD Scalping NEURAL GOLD EDGE represents the pinnacle of automated trading technology. Developed specifically for the XAUUSD (Gold) market, this Expert Advisor combines advanced neural network logic with price action analysis to exploit market volatility like never before. Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, NEURAL GOLD EDGE analyzes market structure in real-time, executing trades with surgical precision. The result is
Ultimate DCA Hedge Bot
Huu Tri Nguyen
エキスパート
Ultimate DCA Hedge Bot – Compounding + Trailing + ATR Spacing Ultimate DCA Hedge Bot is a professional-grade Expert Advisor (EA) built for traders who seek consistent profit growth, robust risk control, and advanced automation . By combining DCA (Dollar-Cost Averaging) with Hedge Recovery, Dynamic Compounding, and ATR-based spacing , this EA is engineered to maximize profit potential while minimizing drawdowns. Unlike simple averaging bots, this system is adaptive, customizable, and resilient
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
MassEffects Multicurrency
Andrey Yaremchuk
エキスパート
Monitoring : https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Features no use of any indicators Uses averaging with an increased lot Open prices only (an EA that explicitly controls bar opening) Trades Buy and Sell independently. In the EA parameters, you can set Buy, Sell or BuySell (for Hedge accounts) Displays the trade information in the top left corner of the chart Recommendations Timeframe: M1 Leverage 1:500 Rebate to refund part of spread or commission Parameters Pairs - setting the pairs
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
エキスパート
CloudPiercer EA Ichimoku-Based Expert Advisor for MetaTrader 5 Product Information Price: 30 USD Symbol: USDJPY Recommended timeframe: M5 Overview CloudPiercer EA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the Ichimoku Kinko Hyo trading system. It is designed to identify trend-following opportunities on USDJPY by analyzing price interaction with the Ichimoku components. The EA applies predefined rules for entry, exit, and trade management, allowing fully automated operation without manual in
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Progressing ADX
Roland Aimua Akenuwa
エキスパート
Progressing ADX EA for MT5 Trade Strong Trends with Confidence Using the Power of ADX. The Progressing ADX EA is a trend-following expert advisor that leverages the Average Directional Index (ADX) to identify and trade only strong, momentum-backed trends. Designed for traders who prefer quality over quantity, this EA waits patiently for high-strength directional moves before executing trades. Core Features : ADX-Powered Trend Filter : Detects when the market shows a strong trend (above user-de
Niffler 5
Sergey Sapozhnikov
3 (1)
エキスパート
"The Niffler is a fluffy, black and long-snouted beast. This burrowing creature has a predilection for anything glittery. Nifflers are often kept by goblins to burrow deep into the earth for treasure." Newt Scamander, "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Niffler is a multicurrency trend trading Expert Advisor based on moving averages. A classic seasoned with the magic of modern technology. Niffler uses SMA, EMA, LMA, SWMA, HMA, AMA, TMA, EPMA and RMA on the timeframes M15, M20, H1, H3, H6
SmartWay
Gooi Meng Liang
エキスパート
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Seaguard
QuanticX
エキスパート
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Magnet Scalper Pro MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
エキスパート
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
TradeRanger MT5 — 自動売買システム TradeRanger MT5 は完全自動化されたトレーディングアドバイザーであり、急激な値動き後の価格反発など、市場の主要なパターンに基づいています。自動モードで動作し、トレーダーによる継続的な監視は不要です。 開始するには、 AUDCAD のチャートにアドバイザーを設定するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 取引通貨ペア AUDCAD NZDCAD 口座要件 口座タイプ： Classic レバレッジ： 1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） 時間足： M15 VPS： 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex アドバイザーのパラメータ Trade Comment: ログや口座履歴に表示 Trade Pairs M15: 有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに基づくロット計算方法 Fixed Lo
Big Island
Alexander Oropesa Marrero
エキスパート
Put to work now Big Island this amazing EA was made and carefully tested for the   EUR/GBP   market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your fund
MultiPair Reversion EA
Hassan Sarfraz
エキスパート
MultiPair Reversion EAは 、よく知られた 平均回帰戦略 に基づいて構築されています。 ボリンジャーバンド を用いて極端な市場状況を識別し、価格がバンドの最高値に達した時点で取引を開始します。その後、より低いボリンジャーバンドを用いて テイクプロフィットをトレースし 、市場が平均回帰する際にリターンを獲得します。 戦略をさらに拡張またはカスタマイズしたい場合は、有料製品のいずれかを購入していれば、DM 経由でソース コードをリクエストできます。 他の製品もご覧ください 取引仕様 サポートされている銘柄:   GBPJPY、GBPCAD、GBPCHF、USDCAD、NZDJPY、EURGBP、EURNZD、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、AUDCAD、NZDCAD、CHFJPY、AUDUSD、NZDUSD 時間枠:   H1 (1時間) 推奨ブローカー: 信頼性の高い執行力を持つブローカー アカウントタイプ: ヘッジおよびスワップフリー 最低入金額:   $1000 (任意の金額で動作) EA設定: デフォルトの入力ですぐに使用可能 VPS:   24時
FREE
Treasure Seeker
Alexander Oropesa Marrero
エキスパート
Put to work now Treasure Seeker this amazing EA was made and carefully tested for the GBP/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is keep your capital safely with this incredible EA you earn 20% monthly .   This EA can be used with little capital $100 and work perfectly, I tested with $50 but it is advisable to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your capital eg. $100 0.01 lots
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
エキスパート
Settings Inputs Symbols XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Time Frame 1H Money management Anti-Martingale, Martingale ,Fixed Ratio (advanced), Make sure to change the symbols to  XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (comma-separated) before testing. Fxx Ea a powerful and flexible Expert Advisor designed for professional traders who want to scale into profitable positions using a pyramiding strategy across multiple symbols. The EA trade multiple symbols simultaneously – manage each symbol independently with separate tr
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
エキスパート
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Check list My rules
Aleksandr Blinov
ユーティリティ
The utility is a checklist where you can write all the rules of your trading system and keep it on the chart in front of your eyes. As a rule is executed, mark it with a tick. To the right of each rule, you can write the "strength" (percentage) of the rule. And if there is a tick next to the rule, then all "forces" are summed up in the "Total" line. For the convenience of visual perception, you can set the color for displaying the “Total” value. Panel options: Title - The title of the panel N
FREE
SG Quick Closer MT5
Aleksandr Blinov
ユーティリティ
Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс 1) Просто бросьте его на график. 2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все! 3) нажмите кнопку "Close". Если вы забыли включить Авто торговлю, будет выдано сообщен
FREE
SG Quick Closer
Aleksandr Blinov
ユーティリティ
Скрипт для быстрого закрытия рыночных и отложенных ордеров. Этот зацикленный скрипт гарантированно закроет все выбранные ордера. Он будет работать, пока не закроет все выбранные позиции и удалится когда сделает свою работу. Если у Вас много открытых позиций этот скрипт поможет вам. Интуитивно понятный интерфейс 1) Просто бросьте его на график. 2) Выберите ордера, которые надо закрыть. По умолчанию выбраны все! 3) нажмите кнопку "Close". Версия для MT5  https://www.mql5.com/ru/market/product/1297
FREE
AB Universal Grid MT4
Aleksandr Blinov
エキスパート
AB Universal Grid - グリッド戦略のためのオールインワン・アシスタント 平均化に伴う煩雑さを、綿密に考え抜かれた取引システムへと変えましょう。すべての注文を常にコントロールできます。 平均化戦略を用いた取引管理がルーティン化してしまう時の気持ち、ご存知ですか？ 水準の追跡、ロットの計算、ドローダウンの継続的な監視… これらの作業を全て、決して疲れることなく、ミスもしない信頼できるアシスタントが代わりにやってくれると想像してみてください。 AB Universal Grid のご紹介 - 収益性とストレスフリーな取引のためのメインツールとなるエキスパートアドバイザーです。 入力パラメータの簡単な説明： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051 MT5版： https://www.mql5.com/en/market/product/145321 AB Universal Grid は、既成の「魔法の薬」ではありません。最大限の効率と最小限のリスクで、あなたの取引アイデアを実行できる強力で柔軟なツールです。一貫した結果を得
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信